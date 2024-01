Savjeti kako zadržati zanimanje muškarca za vas i vašu vezu

Upoznali ste sjajnog dečka i sada ne želite dopustiti da vam isklizne kroz prste. Prvo, htjet ćete se uvjeriti da dobro pristajete jedno drugom i, ako je to slučaj i ako želite da to dugoročno funkcionira, evo kako zadržati njegov interes.

Slijedite ove savjete kako biste zadržali njegovu pozornost na vama i vašoj vezi

1. Ne pokušavajte dokazati da ste bolji od njega

On se neće zaljubiti u vas jer je vaš bankovni račun ili vaš uspjeh veći od njegovog. Ako ste uspješni, svakako bi trebali biti ponosni na tu činjenicu i dopustiti toj strani da zablista, ali ne morate ga oduševiti svojim moždanim kapacitetom. Većina muškaraca se zaljubljuju u vaše srce. Umjesto toga, pokažite mu cijeli niz svojih nevjerojatnih osobina.

2. Ostanite malo tajanstveni i zadržite neke stvari za sebe

Ne morate navoditi svaki detalj o svemu. Međutim, možete mu reći koliko ste uzbuđeni zbog svojih budućih planova. Izlasci se ne odnose na obrazovanje nekoga, već na povezivanje s muškarcem na emocionalnoj razini.

3. Važno je da stvari budu opuštene i da se zabavljate što je više moguće

Kada izlazite s novim tipom, ne zaboravite se zabaviti dok se upoznajete. Probajte s upoznavanjem nekoga kroz oči djeteta. Kad se budete spremali za spoj, ne zaboravite se 'igrati' dotjerivanja. Okupajte se u pjenušavoj kupki, pustite glazbu i pripremite se za spoj. Na taj način ćete se osjećati energično, lijepo i ženstveno kada izađete.

4. Provedite vrijeme sa svojim prijateljima - odvojeno

Ne zaboravite svoje prijatelje. Kad je ljubav u zraku, ponekad zaboravite na one koji su vam oduvijek čuvali leđa. Nemojte razočarati svoju najbolju prijateljicu i zaboraviti njenu zabavu. Ne morate svaki dan provoditi sa svojim novim dečkom. U petak možete biti s njim, a sljedeći dan sa svojim djevojkama. Muškarci uvijek vole kada se svijet žene ne vrti oko njihovog jer je pritisak manji. Osim toga, mora i on imati noć za sebe ili svoje prijatelje. Tako da se i vi možete zabaviti.

5. Neka stvari mirišu

Neka vi i vaš dom mirišete. Muškarci vole kada žena miriše. Oni vole da mirišete 'ukusno', na vaniliju, citruse itd. Ako završite kod vas, dobar je plan zapaliti mirisne svijeće.

6. Dajte komplimente drugim ženama

Ako ste vani sa svojim dečkom i on slučajno pogleda ženu u prolazu, možete se objektivno složiti da je cura lijepa. Možete se osjećati dobro zbog ovoga jer je on izabrao biti s vama, a ne s nekim drugim. Ovo će mu pokazati da ste sigurni u sebe i da nećete poludjeti ako on smatra neku drugu ženu privlačnom.

7. Volite sebe

Ako ste se ulovili da pokušavate biti netko tko niste, prestanite. Bez voljenja sebe, stvarno je teško iskusiti da vas netko drugi voli. Mislite na sebe i volite se. Radite samo ono što čini da se osjećate dobro i to će vam pomoći da se osjećate dobro u sebi i u svojoj novoj novoj vezi.

8. Otpustite prošlost

Kada započnete novu vezu, neka prošlost bude prošlost. Ne dopustite da vam duhovi prošlih ljubavnika i momaka napune mozak smećem. Ako je vaš prošli partner bio 'igrač', a vi zamišljate da je novi tip isti takav, to neće biti dobro za vas, njega ili vezu. Odbacite prtljagu koju nosite iz starih veza.

9. Vjerujte u epsku ljubav

Zadržati ga zainteresiranim lako je ako vjerujete u sebe i vjerujete u snagu ljubavi. Ako ne vjerujete u sebe, nemate ništa. Budite sigurni u to da vas čeka epska ljubav i da je pred vratima.

10. Pošaljite mu poruku kao frajer

Ovo se može činiti kao da neće uspjeti, ali ponekad ćete ga zainteresirati ako mu uzvratite na način na koji on vama šalje poruke jer vas dvoje možda imate iste navike slanja poruka i stil komunikacije.

11. Dopustite da vam se udvaraju

Udvaranje bi moglo biti od pomoći kada je u pitanju zadržavanje zanimanja tipa jer ga možete polako upoznavati, što bi potencijalno moglo uzrokovati da se vas dvoje zaljubite jer on provodi više vremena s vama.

12. Nemojte biti uvijek dostupni

Nemojte mu uvijek biti dostupni. Pokušajte biti spontani kad se sretnete i iznenadite ga tako što ćete dogovoriti poseban spoj kod kuće ili rezervirati novi restoran koji ste htjeli probati. Pozovite ga i iznenadite romantičnom večerom uz vino i puno flerta da začinite stvari.

13. Pokažite interes za njegove omiljene stvari

Muškarac će uvijek cijeniti ženu koja radi kompromise za njega, čak i kada je to nešto što znaju da ne volite, ali ste spremni učiniti to s njim. To bi mogao biti odlazak na planinarenje, odlazak na predstavljanje knjige ili zajedničko putovanje u njegov omiljeni grad.

14. Dajte mu do znanja da ste izabrali njega

Podsjetite ga s vremena na vrijeme da ste tako zahvalni što ste odabrali njega umjesto bilo kojeg drugog tipa s kojim se možete viđati i uvjerite ga da je vaša veza jača nego ikad.

15. Imajte život izvan veze

Ako partner provodi više vremena izvan veze nego vi, onda je to znak da morate učiniti isto. Muškarci također cijene kada žena ima svoj život i izvan veze, kao i da ga ne guši.

Ključ u svemu ovome je potaknuti dečka da mu nedostajete. Da bi mu nedostajali, morate ga navesti da stalno misli na vas. Postoji mnogo načina da to učinite, a muškarac voli kada oboje dijelite svoju ranjivu stranu i prihvaćate i podržavate jedno drugo, piše YourTango.