Evo što konobari mogu odmah saznati o vama iz toga kako se ponašate u restoranu

PRIMJEĆUJU KAKO GOST REAGIRA KADA SE PREDSTAVE Prvi dojam nastaje već u trenutku kada se konobar predstavi. Ako je gost zaokupljen jelovnikom, izbjegava pogled ili djeluje nezainteresirano, to signalizira hladnoću i moguću neljubaznost. S druge strane, kontakt očima, osmijeh i pristojne riječi poput „molim“ i „hvala“ odmah uspostavljaju pozitivan odnos. Konobari često navode da im već nekoliko sekundi interakcije otkriva hoće li stol biti ugodan ili zahtjevan. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA