Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VRLO ZANIMLJIVO

Evo što konobari mogu odmah saznati o vama iz toga kako se ponašate u restoranu

U restoranu, pažnju najčešće privlače ambijent, ljubaznost osoblja, ponuda jela ili atmosfera među gostima. No dok gosti promatraju prostor i uslugu, konobari istodobno promatraju – goste
Evo što konobari mogu odmah saznati o vama iz toga kako se ponašate u restoranu
Iskusni ugostiteljski djelatnici uče „čitati“ ljude gotovo trenutno, znaju prepoznati raspoloženje, dinamiku za stolom i razinu poštovanja. Takva sposobnost nije samo profesionalna vještina, nego i ključni element dobre usluge. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/8
Iskusni ugostiteljski djelatnici uče „čitati“ ljude gotovo trenutno, znaju prepoznati raspoloženje, dinamiku za stolom i razinu poštovanja. Takva sposobnost nije samo profesionalna vještina, nego i ključni element dobre usluge. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025