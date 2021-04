Nedavno objavljena studija u časopisu The Journal of Sex Research pod nazivom 'Utjecaj oblika tijela na dojmove o seksualnim osobinama' trebala je utvrditi kako naše tijelo utječe na to kako nas drugi doživljavaju u seksualnom smislu.

Studiju su proveli istraživači iz Laboratorija za promatranje i istraživanje roda i seksualnosti na kanadskom Sveučilištu Kwantlen. Znanstvenici su ispitali gotovo 900 ljudi u dobi od 16 do 71 godine, kojima su na računalu pokazivali različite vrste tijela - pet muških i pet ženskih. Ispitanici su tada zamoljeni da im pridaju brojne osobine, koje su se kretale od karakternih osobina do seksualnih, uključujući promiskuitet i agresivnost.

Kako doživljavamo muškarce po obliku tijela?

Analizom studije zaključeno je da muškarce koji su vrlo mršavi, debeli ili vrlo debeli, drugi ne smatraju seksualno samopouzdanima ili seksualno dominantnima. S druge strane, mršavi muškarci ne samo da su se pokazali kao seksualno atraktivniji, već ih se smatra i samopouzdanijima i dominantnijima.

Kako doživljavamo žene po obliku tijela?

Za žene koje imaju prosječan oblik tijela ili su vrlo mršave ili mršave, ​​pretpostavlja se da imaju ekstrovertirane spolne osobine. No žene s velikim i punim figurama prečesto se doživljavaju u negativnom svjetlu, kao seksualno očajne ili čak potisnute.

Paradoksalni zaključci

- Naše istraživanje pokazuje da ljudi sistematski zaključuju o osobinama povezanim sa seksualnošću iz oblika tijela. Posebno se oni s punijim figurama doživljavaju manje pozitivno s obzirom na seksualne osobine. Nadalje, otkrili smo da atributi seksualnih stereotipa djeluju unutar tradicionalnih predodžbi o spolnoj seksualnosti, a to je da bi muškarci trebali biti seksualno agresivni, a žene seksualno podređene - kaže dr. Cory L. Pedersen, profesorica na Sveučilištu Kwantlen.

Istraživači su primijetili da su sve vrste ženskog tijela pozitivno povezane sa seksualnom introvertiranošću. To se može činiti kontradiktornim, s obzirom na to da su neka ženska tijela istodobno bila povezana s ekstrovertiranim spolnim osobinama.

- Iako je to naoko paradoksalno, uzimajući u obzir istodobnu pozitivnu povezanost nekih od ovih tijela sa seksualnom ekstroverzijom, mislimo da bi to mogao biti pokazatelj složenih dvostrukih standarda koje društvo ima za žensku seksualnost - objasnili su autori studije, piše MSN.