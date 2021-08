Usne su jedna od vodećih značajki koje određuju osobnost. Kad se osjećamo sretno, ljuto ili tužno, prvi fizički pokazatelj su usta, jer svoje misli izražavamo verbalno i kroz izraze. Tako oblik vaših usana može otkriti vaše osobitosti i karakter.

Jean Haner, stručnjakinja za čitanje lica vjeruje da je vaš oblik usana na temelju drevne kineske umjetnosti čitanja lica, izravno povezan s načinom na koji se ponašate s različitim tipovima ljudi oko vas.

- Vaše usne govore kakvi ste u odnosima i koliko pažnje dajete drugima. Rođeni ste sa značajkama koje imate s razlogom - svaka značajka povezana je s dijelom vaše osobnosti i sve zajedno rade na predstavljanju toga tko ste - rekla je Haner za Cosmopolitan.

Čitanje usana uključuje oblik, veličinu, debljinu i definiciju Kupidovog luka.

Evo što određeni oblik usnica govori o vašoj osobnosti:

Prirodno pune usne

Ravnomjerno i prirodno popunjene usne ukazuju na to da ste empatični i da imate jaki roditeljski instinkt, baš kao i Angelina Jolie. Imate urođenu želju da štitite druge, brižni ste i niste sebični. Stalo vam je do drugih i njihova sreća vas čini zadovoljnim. Imate bliski krug prijatelja i cijenite odnose.

Tanke gornje i donje usne

Žene s tankim usnama poput Kirsten Dunst uglavnom su usamljene i prilično plašljive, kaže Haner. One su introverti pa se češće oslanjaju na sebe. S druge strane, njima je to sasvim u redu i s time su zadovoljne. Iako možda ne vole toliko puno odnose kao ljudi s prirodno punijim usnama, to ne znači da ne mogu funkcionirati dobro kao partneri. Možda će im trebati netko s određenim smjerom i jasnim skupom interesa/hobija da bi romantika uspjela.

Usne koje su punije u sredini

Ljudi koji imaju usnice koje su u sredini punije, kao Chrissy Teigen, uživaju biti u centru pažnje i ponose se time. Više vole biti okruženi ljudima nego sami, kaže Haner. Biti u centru pažnje njihov je životni moto. Što se tiče odnosa s drugim ljudima, oni mogu biti 'kraljevi drame', ali prije svega vole zabavu i uzbuđenje kako bi izvukli maksimum iz života.

Usne s izraženim Kupidovim lukom

Ljudi s izraženim Kupidovim lukom kao što je Taylor Swift, jako su kreativni. Oni stalno teže samoizražavanju u svakom obliku. Produktivni su i umjetnički izraženi. Osim toga, izvrsno pamte i super su u društvu. No njihova spontanost i impulzivnost ponekad može odbaciti ljude.

Usne koje imaju zaobljeni Kupidov luk

Baš kao i Amanda Seyfried, takvi ljudi su suosjećajni i ljubazni. Oni su osjetljivi i drugi ljudi ih mogu lako uznemiriti i rastužiti. Vole pomagati ljudima i vjerojatno će izraziti duboko poštovanje prema drugima.

Široka usta

Osobe sa širokim ustima poput Julije Roberts i Anne Hathaway pune su života i imaju veliki krug prijatelja s mnogo različitih interesa. Kao perfekcionisti, vrlo su uspješni i talentirani, te žele krojiti svoju sudbinu.

Tanka gornja usna

Oni s tankim gornjim usnama, ali donjom usnom normalne veličine, su ljudi koji imaju izražene kvalitete vođe. Čini se da su uvijek nabrijani, pozitivni i vatra im kola venama, jer su toliko energični i živahni, poput glumice Reese Witherspoon. Također su izvrsni u uvjeravanju drugih.

Umjetne usne

Nisu samo usne s kojima smo rođeni definicija karaktera. Osobe koje su promijenile punoću usana su najčešće zahtjevne, sebične i emotivno nestabilne. Ukoliko povećate donju usnu to znači da tražite zadovoljstvo u životu i želite osobu koja će vas zabavljati, dok gornja usna predstavlja osobu koja želi zadovoljiti svog partnera isto koliko i sebe, piše Reader's Digest.