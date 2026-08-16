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Evo što ponijeti u ručnoj prtljazi da bi vam dugi let bio ugodan

Ključ besprijekornog putovanja je dobra priprema i pravi pribor pri ruci. Neki predmeti vam osiguravaju udobnost, drugi sigurnost, a iako nisu neophodni, svakako će vam učiniti boravak u zraku lakšim, a dug put ugodnijim
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Evo što ponijeti u ručnoj prtljazi da bi vam dugi let bio ugodan
Remenje za prtljagu: Bez obzira putujete li sami ili s djecom, korištenje priključka za prtljagu kako biste svoje kofere držali zajedno olakšava kretanje kroz zračnu luku. Ovaj set od tri dijela vrlo je jednostavno pričvrstiti na bilo koju torbu ili kofer. | Foto: amazon
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Remenje za prtljagu: Bez obzira putujete li sami ili s djecom, korištenje priključka za prtljagu kako biste svoje kofere držali zajedno olakšava kretanje kroz zračnu luku. Ovaj set od tri dijela vrlo je jednostavno pričvrstiti na bilo koju torbu ili kofer. | Foto: amazon
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