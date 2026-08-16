Evo što ponijeti u ručnoj prtljazi da bi vam dugi let bio ugodan

AirTag za prtljagu: Pametna je ideja pričvrstiti "tracker" na predanu torbu kako biste je mogli lako pratiti. Bit ćete mirni znajući da su vaše osobne stvari sigurno stigle na pravo odredište i da su točno tamo gdje ste ih ostavili kada izađete iz smještaja. Može biti korisno i za ručnu prtljagu, ako je slučajno negdje ostavite. | Foto: amazon