Evo što ponijeti u ručnoj prtljazi da bi vam dugi let bio ugodan

Ključ besprijekornog putovanja je dobra priprema i pravi pribor pri ruci. Neki predmeti vam osiguravaju udobnost, drugi sigurnost, a iako nisu neophodni, svakako će vam učiniti boravak u zraku lakšim, a dug put ugodnijim
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Remenje za prtljagu: Bez obzira putujete li sami ili s djecom, korištenje priključka za prtljagu kako biste svoje kofere držali zajedno olakšava kretanje kroz zračnu luku. Ovaj set od tri dijela vrlo je jednostavno pričvrstiti na bilo koju torbu ili kofer.
| Foto: amazon
Remenje za prtljagu: Bez obzira putujete li sami ili s djecom, korištenje priključka za prtljagu kako biste svoje kofere držali zajedno olakšava kretanje kroz zračnu luku. Ovaj set od tri dijela vrlo je jednostavno pričvrstiti na bilo koju torbu ili kofer.
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Foto: amazon
Remenje za prtljagu: Bez obzira putujete li sami ili s djecom, korištenje priključka za prtljagu kako biste svoje kofere držali zajedno olakšava kretanje kroz zračnu luku. Ovaj set od tri dijela vrlo je jednostavno pričvrstiti na bilo koju torbu ili kofer.
| Foto: amazon
AirTag za prtljagu: Pametna je ideja pričvrstiti "tracker" na predanu torbu kako biste je mogli lako pratiti. Bit ćete mirni znajući da su vaše osobne stvari sigurno stigle na pravo odredište i da su točno tamo gdje ste ih ostavili kada izađete iz smještaja. Može biti korisno i za ručnu prtljagu, ako je slučajno negdje ostavite.
| Foto: amazon
Bluetooth adapter: Budite bezbrižno bežični s ovim malim audio odašiljačem. Priključuje se u istu utičnicu u koju bi išla i žica od slušalica, te omogućujući da koristite vlastite bežične slušalice za gledanje filmova tijekom leta.
| Foto: amazon
Maska za lice: Letovi su savršeno vrijeme za brzi tretman, a i korisni jer suhi zrak u kabini isušuje kožu. Idealne su sheet maske sa sastojcima poput hijaluronske kiseline i glicerina, koji privlače i zadržavaju vlagu.
Tretman za podočnjake: Natečene oči su normalan dio nakon leta jer promjene tlaka utječu na protok krvi. Najbolji način za borbu protiv toga su flasteri ili maske za područje ispod očiju tijekom ili nakon leta. Ovo pomaže udahnuti život i sjaj vašim očima
Ovi provjereni 'gadgeti' svakako se trebaju naći u vašoj putnoj prtljazi.
| Foto: 123RF
Krema s SPF-om: Krema za sunčanje je neophodna za njegu kože tijekom leta jer stakla aviona ne blokiraju u potpunosti UVA zračenje. UV zrake mogu biti intenzivnije u usporedbi s kopnom zbog tanje atmosfere na većim visinama i blizine ozonskog omotača. Piloti i kabinsko osoblje imaju otprilike dvostruko veću učestalost melanoma u usporedbi s općom populacijom pokazala je studija iz 2015.
| Foto: 123RF
Navlaka za stolić: Jedan od korisnijih dodataka tijekom leta. Navlači se na stolić poput jastučnice i potpuno prekriva površinu - tako da možete jesti i raditi s njega bez brige o klicama. Dodatni bonus su četiri džepa za pohranu stvari koje želite imati na dohvat ruke, poput tableta, putovnice, boce s vodom ili mobitela.
| Foto: amazon
Kompresivne čarape: Dobar par kompresivnih čarapa pomoći će protiv osjećaja trnaca u nogama koji nastaje zbog predugog sjedenja na dugom letu. Kvalitetan par treba biti udoban, ostati na mjestu i pomoći će u smanjenju oticanja.
| Foto: amazon
Jastuk za vrat: Iako ih ima različitih oblika, veličine i cijena, neki su jednostavno bolji. Cabeau Evolution Earth izrađen je od memorijske pjene i sprječava da vam glava padne prema naprijed pružajući potporu od 360 stupnjeva.
| Foto: amazon
Maska za spavanje: Iako će poslužiti bilo koja kad vam se prispava, a svjetla u avionu nisu ugašena, opet ima boljih i lošijih izbora. Pokušajte nabaviti konturiranu, udobnu masku koja lijepo leži na licu.