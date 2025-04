Evo što se događa ženama ako ne mokre odmah nakon seksa

Stručnjaci za ženske bolesti tvrde da bi nakon seksa bilo poželjno pomokriti se. Zašto je to toliko važno?

Na to pitanje odgovora dr. Frederick Naftolin, profesor ginekologije i porodništva na Sveučilištu New York. On kaže da su žene pod većim rizikom od infekcija od muškaraca. Naime, muškarci imaju duži mokraćni kanal pa je kod njih rizik od prolaska bakterija do mjehura i razvoj infekcija puno manji.

Tijekom i nakon seksa povećava se rizik za ulazak bakterija i njihov prodor do mjehura, a taj rizik smanjit će mokrenje odmah nakon snošaja. Mokraća će izbaciti dobar dio bakterija koje su se našle na ulazu u mokraćni kanal, prenosi Insider.

- Najčešća infekcija, koja se može izbjeći mokrenjem nakon seksa, je infekcija mokraćnog sustava. Do nje dolazi kada E. coli iz rektuma dođe u mokraćni mjehur kroz mokraćni kanal. Urin u mjehuru je sterilan pa se mjehur nema čime obraniti od bakterija. Rezultat toga je češće i bolno mokrenje - pojašnjava dr. Naftolin.

- Ista pravila o mokrenju nakon intimnosti odnose se i kada je oralni seks u pitanju ili vaginalni seks dviju žena. I u tim slučajevima je mokraćni sustav izložen bakterijama - dodao je.

Napomenuo je kako nisu samo žene pod većim rizikom ukoliko se ne pomokre odmah nakon snošaja, već do infekcije mokraćnog sustava ponekad dođe i kod muškaraca, i to kod onih koji prakticiraju seks s istim spolom (u rektum). U takvim slučajevima savjetuje obvezno korištenje kondoma i pražnjenje crijeva prije odnosa.