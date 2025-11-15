Evo što se događa s tijelom kada jedete češnjak svaki dan

4. DOBAR JE ZA KOSTI Jedna od često zanemarenih prednosti češnjaka jest ta što podržava zdravlje kostiju. To čini smanjenjem reapsorpcije kostiju, poboljšanjem mineralnog sadržaja kostiju i pospješivanjem zacjeljivanja. Jedna studija pokazala je da su žene koje su konzumirale dvije tablete češnjaka dnevno doživjele značajno poboljšanje zdravlja kostiju. Činjenica da češnjak također pomaže u smanjenju oksidativnog stresa pridonijela je tome. Zbog ovih rezultata, istraživači kažu da češnjak može igrati ulogu u prevenciji osteoporoze. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija