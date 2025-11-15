Evo što se događa s tijelom kada jedete češnjak svaki dan

Tehnički povrće, a ne začin, češnjak se stoljećima koristi ne samo za dodavanje okusa jelima, već i u ljekovite svrhe. Toliko je koristan za zdravlje da ga neki čak uzimaju kao dodatak prehrani u obliku kapsula
Niste znali da češnjak čini više od samo poboljšavanja okusa vaših obrokai? Dijetetičari otkrivaju ključne načine na koje svakodnevna konzumacija češnjaka može utjecati na zdravlje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. SMANJUJE UPALU Ljudi znaju za zdravstvene prednosti češnjaka od davnina, a konzumacija češnjaka povezana je sa smanjenim rizikom od raka, kažu stručnjaci. Prema istražvanju, žene koje su uzimale dvije tablete češnjaka svaki dan tijekom jedne godine doživjele smanjenje oksidativnog stresa, što se pripisuje antioksidansima u češnjaku. To, pak, smanjuje rizik od kroničnih bolesti, uključujući neke oblike raka. Redovita konzumacija može smanjiti upalu u tijelu jer je bogat fitokemikalijama i raznim mikronutrijentima.
2. PODRŽAVA ZDRAVLJE MOZGA Redovita konzumacija češnjaka može pomoći u zaštiti od kognitivnog pada zbog obilja antioksidansima i s protuupalnim djelovanjem. Znanstvena istraživanja to podupiru. Prema znanstvenom članku iz 2019. objavljenom u Experimental and Therapeutic Medicine, češnjak ima specifične spojeve koji su povezani sa zaštitom od neuroinflamacije i neurodegeneracije. Drugi članak objavljen u istom časopisu kaže da redovita konzumacija češnjaka može pomoći u smanjenju rizika od Alzheimerove bolesti.
3. PODIŽE IMUNITET Još jedan pozitivan utjecaj antioksidansa češnjaka je podrška imunološkom sustavu. Znanstvena istraživanja pokazuju da konzumiranje češnjaka jača imunološki sustav stimulirajući određene tipove stanica. Iako je to prvenstveno povezano sa zaštitom tijela od kroničnih zdravstvenih stanja, može podržati i imunološki odgovor tijela u kratkom roku.
4. DOBAR JE ZA KOSTI Jedna od često zanemarenih prednosti češnjaka jest ta što podržava zdravlje kostiju. To čini smanjenjem reapsorpcije kostiju, poboljšanjem mineralnog sadržaja kostiju i pospješivanjem zacjeljivanja. Jedna studija pokazala je da su žene koje su konzumirale dvije tablete češnjaka dnevno doživjele značajno poboljšanje zdravlja kostiju. Činjenica da češnjak također pomaže u smanjenju oksidativnog stresa pridonijela je tome. Zbog ovih rezultata, istraživači kažu da češnjak može igrati ulogu u prevenciji osteoporoze.
5. PODRŠKA KARDIOVASKULARNOM ZDRAVLJU Dijetetičari kažu kako to može biti posebno snažno kada se češnjak koristi za začinjavanje hrane umjesto soli. Češnjak se smatra kardioprotektivnim jer su klinička ispitivanja pokazala da je konzumacija češnjaka povezana sa smanjenim trigliceridima i LDL kolesterolom. Ako želite smanjiti unos natrija, ovo je dobar način da okus jelu dodate drugim začinima - ponajvše češnjakom.
