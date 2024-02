Evo što se sve događa s jetrom kad prestanete piti alkohol

Jetra je najveći unutarnji organ u ljudskom tijelu. Potreban je za stotine tjelesnih procesa, uključujući razgradnju toksina, među kojima je i alkohol. Kako je to prvi organ koji se 'susreće' s alkoholom koji se popili, ne čudi da je i posebno osjetljiva na djelovanje alkohola, piše Ashwin Dhanda, izvanredni profesor hepatologije sa Sveučilišta u Plymouthu za Science Alert.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi nogometaš majci je donirao jetru

Pokretanje videa ... 01:50 SPECKA nogometaš donirao mami jetru | Video: 24sata/Video

Alkohol dugotrajno može izazvati oštećenja pa njen oporavak ovisi o tome kolika su oštećenja nastala, odnosno ponekad šteta nije popravljiva, upozorava.

- I drugi organi, uključujući mozak i srce, također mogu biti oštećeni dugotrajnom prekomjernom konzumacijom alkohola. No, kao stručnjak za jetru, svakodnevno se susrećem s ljudima koji imaju bolesti jetre koje su posljedica prekomjernog uživanja u alkoholu. To je spektar bolesti u rasponu od taloženja masti u jetri (masna jetra) do stvaranja ožiljaka (ciroza) i obično ne uzrokuje nikakve simptome sve do vrlo kasnih faza oštećenja organa, pojašnjava hepatolog.

Foto: DREAMSTIME

U početku alkohol čini jetru masnom. Masnoća uzrokuje upalu jetre. Kao odgovor, jetra se pokušava izliječiti stvarajući ožiljno tkivo. Ako se to nastavi bez nadzora, cijela jetra može postati mreža ožiljaka s malim otočićima „dobre“ jetre između, što poznajemo kao cirozu. U kasnim fazama ciroze, kad jetra otkaže, ljudi mogu požutjeti (žutica), nateći od tekućine te postati pospani i zbunjeni. Ovo je stanje ozbiljno i može biti kobno, upozorava.

Većina ljudi koji redovito piju više od preporučene granice od 14 jedinica alkohola tjedno (dakle, oko šest krigli piva normalne jačine od 4 posto alkohola, ili oko šest prosječnih [175 ml] čaša vina od 14 posto alkohola) imat će masnu jetra. Dugotrajna i prekomjerna konzumacija alkohola povećava rizik od razvoja ožiljaka i ciroze.

Srećom, ima dobrih vijesti: Kod osoba s masnom jetrom, nakon samo dva do tri tjedna odvikavanja od alkohola, jetra može zacijeliti te izgleda i funkcionira kao nova. Kod ljudi s upalom jetre ili blagim ožiljcima, čak i unutar sedam dana od prestanka konzumacije alkohola može doći do vidljivog smanjenja masti u jetri te upale i ožiljaka. Prestanak konzumiranja alkohola na nekoliko mjeseci omogućuje ozdravljenje jetre i vraćanje u normalu.

Kod teških alkoholičara s težim ožiljcima ili zatajenjem jetre, odricanje od alkohola na nekoliko godina smanjuje mogućnost pogoršanja zatajenja jetre i smrti. Međutim, ljudi koji puno piju mogu biti fizički ovisni o alkoholu, a nagli prestanak može uzrokovati odvikavanje od alkohola. U blagom obliku izaziva drhtavicu i znojenje. Teži simptomi podrazumijevaju mogućnost da se jave halucinacije, napadaji, pa čak i smrt. Zbog toga je važno da se alkoholizam liječi u suradnji s liječnicima.

Prestanak konzumiranja alkohola pozitivno utječe i na san, rad mozga i krvni tlak. Dugotrajno izbjegavanje alkohola smanjuje rizik od nekoliko vrsta raka (uključujući jetru, gušteraču i debelo crijevo) te rizik od bolesti srca i moždanog udara.

Foto: Thinkstock

Naravno, alkohol nije jedini uzrok lošeg zdravlja. Prestanak konzumacije ima mnoge zdravstvene prednosti, ali nije lijek za sve. Treba ga promatrati kao dio zdravog načina života, uključujući uravnoteženu prehranu i redovitu tjelesnu vježbu.

- Dakle, ako se prisjetite mita o Prometeju, kojem su ptice kljucale jetru, a njemu bi uporno izrastao novi organ, treba reći da jetra ima nevjerojatnu moć da se sama zaliječi nakon što je oštećena, ali to vrijedi za oštećenja koja su bezazlena. Ako prestanete piti i imate samo masnu jetru, ona se brzo može vratiti u normalu. Ako ste u početku imali oštećenu jetru (cirozu), prestanak konzumiranja alkohola omogućit će određeno ozdravljenje i poboljšanu funkciju, ali ne može poništiti svu štetu koja je već učinjena – upozorava hepatolog.

Dakle, ako želite paziti na svoju jetru, pijte umjereno i svaki tjedan se držite pravila da dva do tri dana tjedno nema alkohola. Na taj se način nećete morati oslanjati na čarobnu moć samoizlječenja jetre da biste ostali zdravi.