Evo što žene dobiju od zgodnog žigola kad plate 3000 eura za noć: 'Ponekad nema seksa...'

Radim ovo već tri godine. Novac je dobar, ali da budem iskren, pravo zadovoljstvo dolazi iz transformativne strane onoga što radim. Vidim žene kako oslobađaju svoje najluđe seksualne fantazije, koju nikada nisu ugodno mogle iskazati s dugogodišnjim partnerom, rekao je Madison James, jedan od dvojice muškaraca koji žene čine sretnima, a one im to izdašno plaćaju. Drugi je Keith.

Obojica su pristala otvoreno pričati o tome.

Što to zapravo podrazumijeva?

Muški eskort je netko tko je izgradio karijeru prodajom svojih seksualnih usluga. Inače poznate kao muške prostitutke, žigolo ili rent boy, eskort osobe, općenito govoreći, naplaćuju više za svoje mogućnosti. Opet, stereotipno, oni djeluju na višim društvenim pozicijama, osvajaju klijente i večeraju, upoznaju ih, a zatim naplaćuju svoje usluge između 1000 i 3000 eura po noći.

Iskustvo Madisona Jamesa

Klijentice eskorta Madisona Jamesa većinom su zaposlene dame koje žude za društvom i seksom bez obaveza.

Kako je zapravo biti muška pratnja?

Moj spoj prošlog utorka navečer bila je 42-godišnja bankarica. Došla je ravno s posla odjevena u skupocjenu haljinu u kombinaciji s klasičnom crvenom Hermèsovom torbicom. Oblak parfema okružio ju je dok mi je prilazila. Svatko tko nas je gledao kako razgovaramo uz Dirty Martinis u baru gdje smo se upoznali, ili kasnije, u kazalištu gdje smo proveli ostatak večeri, pomislio bi da smo na prvom spoju, koji je bio uspješan, ako bi uzeli u obzir odnos koji smo uspostavili i sate koje sam proveo u njezinoj sobi kasnije te večeri. Razgovarali smo o njezinim prošlim vezama i nadolazećem unapređenju na poslu dok sam istraživao svaki centimetar njezina tijela. Ali za mene je ovo bilo redovita noć sredinom tjedna na poslu. Nije da se 'posao' uvijek čini kao prava riječ.

Svaki moj susret kao eskorta počinje ovako. Ne u spavaćoj sobi, već uz piće ili večeru. Važno je provesti vrijeme učeći što svakog od mojih klijenata pokreće. Jedna žena možda dolazi k meni da isproba Kamasutra položaj za seks; druga jer očajnički želi osjećati vrijednost ili cijenjenost, priča Madison.

Foto: Dreamstime

Tko koristi mušku pratnju?

- Nakon Pedeset nijansi sive, mnoge su žene postale znatiželjne oko vezivanja, odnosno sado-mazohizma - objašnjava Madison.

Potražnja je postala toliko visoka da je to učinio jednom od svojih specijalističkih usluga. Upoznao je žene koje daju jasno do znanja da je to ono što žele, a drugi to postupno prihvaćaju.

- Jedna stvar koju me moj posao naučio je da, općenito, žena seksualnost je poput brojčanika koji postupno povećavate. Ne žurite s novim stvarima odjednom - ističe Madison.

Većina njegovih klijentica ima između 35 i 45 godina, obrazovane su i uspješne, ipak za oko 150 eura po satu ili 1200 eura za noć, treba im novac da ga angažiraju. One su uglavnom odvjetnice, vlasnice tvrtki i rukovoditeljice i mnogi su stalne mušterije.

Jedna redovita mušterija, koja je u braku deset godina s financijerom rekla mu je da se samo želi ponovno osjećati seksualno živom. Još jedna, slobodna, zgodna četrdesetogodišnja bankarica je, kako je ustanovio iz njihovih razgovora za večerom, teško uspostavljala intimne odnose. 'Ne mogu vjerovati da se u današnje vrijeme muškarci još uvijek toliko plaše žena poput mene', rekla mu je nakon nekoliko čaša šampanjca, pitajući se zar je tako teško pronaći 40-godišnjeg muškarca koji je ljubazan, zabavan i koji se zna nositi s problemima...

Foto: 123RF

Što traže unajmljivači eskorta?

Neke žene jednostavno besramno traže avanturu. Imao sam jednu klijenticu koja je voljela seks u javnosti. Jednu smo seansu imali pod stablom u londonskom parku, a drugu u noćnom klubu. Zatim, tu je redovita klijentica koja je htjela isprobati tantrički seks. Kontaktirala me jer joj se svidjela duhovna, senzualna atmosfera moje web stranice. Prije nego što smo se upoznali, razgovarali smo sat vremena telefonom o svemu, od budizma do meditacije. Jedna od njezinih frustracija bila je ta da mnogi dečki koje je upoznala nisu bili za duhovnost, ali ona je to željela podijeliti s nekim. Za naš prvi sastanak samo smo popili piće. Za drugi smo se vratili u njezin stan i seksali se satima, fokusirajući se na ugađanje u našu seksualnu energiju.

Posao je često emotivan koliko i fizički naporan. Nekoliko puta se vidio s jednom udatom klijenticom u tridesetima dok se pripremala za razvod. Godinama nije imala seks i misli da ga je angažirala da joj olakša novu fazu života. Osigurao joj je okruženje u kojem se mogla osloboditi stresa.

Kako postaneš muška pratnja?

Naravno, biti muška pratnja nije nešto čemu težiš kao mlad, a to svakako nije nešto što sam očekivao. Uvijek sam bio znatiželjan o drugima i prilično otvoren. Začudo, međutim, moje je podrijetlo zapravo vrlo tradicionalno. Odgojen sam u strogoj, crkvenoj obitelji i godinama sam vodio prilično konvencionalan život. Napustivši školu s dobrim ocjenama, nastavio sam studirati grafički dizajn i likovnu umjetnost na sveučilištu. Zatim sam upotrijebio svoj kreativni njuh za pokretanje brojnih uspješnih malih poduzeća. U drugom svijetu, često mislim, do sada bih bio oženjen i imao djecu. Ali jednostavno još nisam spreman za sve to. Sada imam 37 godina. Kako su godine prolazile, shvatio sam da postoji veza između mnogih žena koje susrećem. Bilo da su udane ili slobodne, njihove interakcije s muškarcima često ostavljaju u njima želju za nečim više. Osjećaju se zanemareno, ne potpuno cijenjenima. Neke od njih nikada nisu upoznale muškarca koji je istinski posvećen tome da im ugodi tijekom seksa. Ni moderni trendovi u spojevima ne pomažu. Mislim da mnoge žene smatraju da su aplikacije za povremeni seks usmjerene na brzu vezu za muškarce, a ne zadovoljavanje potreba žena.

Foto: Ljupco Smokovski

Keith: 'Ponekad nema seksa'

Kao što Keith iz Gentlemen4Hire objašnjava, neki muški pratitelji nude isključivo neseksualne usluge.

Žene ponekad unajmljuju pratnju kako bi našle dobrog slušatelja. Žene koje sam susreo kao eskort koji pruža platonske usluge često su željele razgovarati o svojim životima, problemima i težnjama. Slušam i postavljam pitanja kao dio svog posla. Njih zapravo nije briga za moj život i probleme. Najvažnije je koncentrirati se na ono što govore i dati im do znanja da im posvećujete punu pozornost. Mlađe žene koje sam susreo umorne su od beskrajnih spojeva, posebno onih online. Previše je stresno za njih, s obzirom na to koliko može biti slučajno i koliko je neugodno izlaziti s nekim za koga smatraju da nije njihov tip.

Imati mogućnost odabrati pratnju koja im se sviđa i rezervirati svaki detalj pod njihovom kontrolom je osvježenje. Na zrelijem kraju spektra, većina žena je ili udana i dosadno im je ili su razvedene. Neke samo traže suputnika.

Jednom je klijentica iz New Yorka poželjela obilazak Londona, pa sam joj pokazao sve najbolje atrakcije. Posjetili smo muzeje i galerije, a njezin prvi okus klasične britanske kuhinje bio je u neobičnom bistrou. Zajedno smo se vozili podzemnom željeznicom i čak išli na turneju dvokatnim autobusom. Njezina turneja po Londonu bila je definitivno nezaboravna - to mi je rekla prije nego što smo se rastali.

Foto: 123RF

Ponekad zna biti naporno

- Iskreno govoreći, volim svoj posao, ali postoji čudan profesionalni rizik - kaže Madison dodajući kako povremeno osjeti da stalna klijentica razvija dublje osjećaje prema njemu. Pijane klijentice, također, mogu biti problem, prenosi Bigthink.

Zatim, postoje trenuci kada je umoran, na primjer. Također je imao situacije u kojima zato što žena plaća, ona misli da ga posjeduje.

Srećom, prirodno ga privlače mnoge različite vrste žena, objašnjava Madison.

Stvarno, imam sreće. Dugo nisam imao vlastitu vezu, ali ovo je žrtva koja mi odgovara. Pitate se koliko žena vidim tjedno? Obično su to dvije ili tri žene tjedno u prosjeku, mnoge od njih redovite su klijentice. Iskreno govoreći, mogao bih vidjeti ih i više, ali moram to uskladiti s općim održavanjem. Moji klijenti ne plaćaju samo moje tijelo, već cijeli paket. Idem u teretanu pet puta tjedno, ali također pazim da sam u toku s tekućim stvarima i čitam knjige o samopoboljšanju. Neću raditi ovaj posao zauvijek, ali osjećam da još mogu. Žene koje upoznajem ne žele 'dječaka igračku', već muškarca s iskustvom i osjetljivošću, koji sluša njihove potrebe. Vi ne biste vjerovali koliko malo njih osjeća da ovo dobiva, zaključuje Madison.

