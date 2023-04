Stručnjakinja za seks: 'Žene u srednjim lude su za seksom, čak ni ja ne vjerujem što sve rade'

Vidim žene svuda oko sebe kako seksualno podivljaju u srednjim godinama, kaže poznata britanska seksualna stručnjakinja Tracey Cox, a čak je i njoj teško povjerovati u neke njihove ludorije.

Cox govori o tome kako dame istražuju seks kasnije u životu, i dok će većina žena u srednjim godinama izabrati tradicionalne opcije, sve veći broj žudi za uzbuđenjem, a ne za zadovoljstvom.

- Pišem o seksu više od 35 godina i nikada nisam vidjela ništa slično ovome što vidim sada. Stotine i stotine žena sada me pitaju kako predložiti avanturistički seks, a da ih partner ne osudi. Prije je bilo obrnuto. Umjesto tužnih razvedenica, okružena sam plemenom žena koje su se oslobodile dugih, dosadnih brakova i rade ono što su željele raditi u svojim 20-ima - priča Tracey.

'Udala sam se premlada. Moj muž je bio taj koji je imao aferu i napustio brak, ali je bio beskoristan u seksu. Bila sam seksualno naivna i nikad nisam doživjela orgazam. Ali završila sam u vezi s izrazito seksualnim muškarcem koji mi je priredio prvi vrhunac u 49. godini. Radili smo uzbudljive stvari. Jeli bismo hranu jedno drugome s tijela, koristili smo svakakve igračke na svim mogućim mjestima i zajedno odlazili u seks klubove. Svidjelo mi se. Kad se činilo da svi moji prijatelji prestaju imati seks, ja sam imala najbolji seks u životu', priznala joj je jedna žena.

- Ova žena nije jedina koja više uživa u seksu kao starija žena. Žudnja za lutanjem u srednjim godinama je stvarna. Godine mogu donijeti bore, ali žene često čine samopouzdanijima, manje ugađaju drugima i sigurnije su u ono što stvarno žele od života. Za početak, da se oproste od rutinskog, ponavljajućeg, nezanimljivog seksa koji se odvija u prosječnom braku - objašnjava stručnjakinja.

'Radim ono za što u mladosti nikad ne bih imala hrabrosti, imam hrabar, erotski seks. Bolje je to raditi u ovim godinama. Mlada ja osjećala bi se posramljeno i paranoično zbog osude. Osjećam se hrabro i osnaženo pomičući svoje granice', priznala joj je druga dama.

Tracey može posvjedočiti da mnoge žene erotski procvjetaju u 40-ima i 50-ima i dijeli ispovijesti onih koje biraju biti seksualni avanturisti, a ne nevidljive i 'stare', donosi Daily Mail.

Plaćam seksualnu radnicu da ima seks s mojim mužem dok ja gledam

Divim se svom suprugu, pametan je i uspješan, ali više mi nije bio fizički privlačan. Dosta se udebljao, previše pije. Vrijeme i stil života nisu mu bili naklonjeni. Naš seks je bio kao da je netko u našim 20-ima pritisnuo gumb za ponavljanje i nije maknuo prst. Oboje smo imali zdrav libido, samo nam je dosadio zajednički seks. Mi smo prijatelji s parom koji si godišnje priredi seks poslasticu. Unajme prostitutku i on gleda dok se ona seksa s njom.

Bila sam znatiželjna, ali mene ne pale žene. Što sam više razmišljala o tome, ideja me sve više počela paliti. Osjećala sam se moćno zamisliti da ja supruga seksualno kontroliram. Možda bih ih uputila što da rade jedni drugima. Izmišljala sam fantazije oko toga i masturbirala. Odlučila sam predložiti da to učinimo, našem seksualnom životu potrebna je obnova i mislila sam da će biti uzbuđen, ali bio je šokiran i uvrijeđen. Osjećao se uvrijeđeno što sam ga spremna dijeliti, a ja sam se osjećala osuđenom. Dva tjedna kasnije, došao mi je i rekao da je imao vremena to obraditi i da je spreman za to. Raspoloženje se promijenilo u uzbuđenje. Planiranje je bilo gotovo jednako dobro kao i stvarnost. Zamolili smo naše prijatelje da nam pomognu pronaći nekoga. Bilo je važno da je oboje smatramo privlačnom, ja sam samo gledala, ali i ona je trebala odgovarati mojoj mašti. Sat vremena prije nego što se to dogodilo moj suprug je popio Viagru.

Nisam ga krivila, i ja bih imala strah od izvedbe. Bilo je to nadrealno iskustvo. U početku sam bila nervozna, šutjela sam i pustila ih da se bave time. Moj muž je u početku bio vrlo pristojan i stalno me gledao, očekujući da ću ih zaustaviti. Nisam. Osjećala sam se najuzbudljivije ikada. Što su oni bili uzbuđeniji, to sam ja bila više. Nisam imala nikakvu želju pridružiti im se ili im zapovijedati, ali nekoliko sam puta masturbirala do orgazma. Bilo je malo srama nakon što smo svi doživjeli vrhunac. Otišla je, a mi smo ostali cijelu noć u hotelskoj sobi razgovarajući o tome i pijući. Ali sljedeći dan imali smo najbolji seks otkad smo se upoznali. Radimo to jednom ili dva puta godišnje. Svaki put druga žena. To je promijenilo naš seksualni život i odnose, kaže Rachel koja ima 44 godine, a u braku je 24.

Svinganje je spasilo naš brak

Bili smo jedan od onih parova koji su se upoznali u srednjoj školi i nikada nisu prekinuli. Ljudi nisu znali da li da nam zavide ili nas sažalijevaju i stalno su pitali osjećamo li se pokradeno što nikada nismo spavali ni s kim drugim osim jedno s drugim. Ali nikada se nismo tako osjećali. Onda su se djeca odselila i nije bilo uzbuđenja ni novosti u našem životu. Završili smo kod terapeuta koji nam je rekao da pokušamo unijeti što više novih iskustava u svoje živote. Jesmo i uspjelo je, a odlučili smo da i naš seksualni život treba poticaj. Počeli smo dijeliti fantazije i jedna od muža je bila svinganje. Daleko od toga da me to odbilo ili uvrijedilo, bila sam zaintrigirana. Počeli smo tražiti i samo gledanje slika i čitanje svjedočanstava zapalili su nas više nego ikad. Prvi put kad smo otišli, lutali smo uokolo promatrajući sve i bilo je neodoljivo. Bilo nam je dosta nakon otprilike dva sata i otišli smo, ali kad smo stigli kući imali smo najbolji seks ikad. Nije bilo negativnosti, nijedno od nas nije se osjećalo ljubomorno ili ugroženo. Samo smo se osjećali puni energije i spremni za daljnje istraživanje.

Drugi put smo se oboje poseksali dok su drugi gledali. U početku je bilo čudno, ali onda je bilo dobro kad nam se dive. Opet smo nakon toga otišli kući i čekali da vidimo osjeća li itko od nas nešto što bi moglo ugroziti naš brak. Nismo. Bili smo dobro i pripremali smo se za idući vikend i tada smo oboje počeli imati spolne odnose s drugima. Dvije godine kasnije, sada smo redovni gosti. Priznali smo najbližem paru prijatelja, a oni su nas nakon toga poprilično otpisali. Mislim da je to zato što je muž izgledao previše zainteresirano, a žena se osjećala ugroženo. Imam samo dobre stvari za reći o tome. Ako tome pristupite na pravi način, može pomladiti i najstariji seksualni život, kaže Grace (50), koja je u sretnom braku 31 godinu.

Imala sam ples u krilu i završila kao lezbijka

Nije mi palo na pamet gledati drugu ženu na seksualni način sve dok me muž nije odveo na ples u krilu. Bili smo vani s prijateljima na večeri, svi pomalo pijani, i nagonski otišli u jedan klub da se malo nasmijemo. Par s kojim smo bili dobio je privatni ples i moj me suprug molio da to učinim. Ne mogu reći da mi je učinio puno. Djevojka je bila previše plastična, lažne grudi, lažno uzbuđenje. Ali pokrenulo je erotsku fantaziju na koju bih redovito masturbirala. Nisam previše razmišljala o tome. Maštala sam o svim vrstama seksa i ovo je samo dodano na popis. Otprilike tri mjeseca nakon toga, otišli smo na večeru. Suprug i ja nismo bili u najboljoj situaciji.

Svađali smo se i izgubila sam svu seksualnu želju za njim - iako ne i želju za seksom. Osjećala sam stalno seksualno uzbuđenje koje nisam mogla zadovoljiti.

Par koji nikad prije nisam upoznala ušao je i bila sam opčinjena tom ženom. Nikada nisam osjetila takvu privlačnost, privukla me je i u romantičnom i u fizičkom smislu. Pričale smo cijelu noć. Na kraju mi je tiho rekla da je hetero, ali osjeća da ju neobično privlačim i pozvala me na kavu. Osjećala sam isto i pristala. Srele smo se u baru jednog hotela. Na tipično ženski način, odmah smo krenule u razgovor o svojim osjećajima. Nije bilo pretvaranja, nije bilo igrica, popile smo bocu vina i pričale i pričale i držale se za ruke ispod stola i smijale se i plakale i kad nismo mogle izdržati da se više ne ljubimo, preselili smo se na sofu kraj vatre koja je bila privatnija i ljubile se satima. Privukle smo veliku pozornost. Razgovarale smo o našim brakovima, pričale o tome kako nam se nikad nije sviđala žena i kako je to čudno i kako su nam usne bile mekane i razgovarale smo o tome kako bismo ostavile svoje muževe kako bismo mogle biti zajedno.

Naši muževi nisu bili iznenađeni kad im je rečeno da je gotovo, ali sigurno su bili vraški iznenađeni svojom zamjenom. Nisam se probudila i odjednom odlučila da sam lezbijka. Uopće se nije radilo o ljubavi prema ženi. Jednostavno sam se zaljubila u nju kao osobu i njen spol je bio nebitan. Mislim da su žene daleko manje opsjednute etiketiranjem svojih osjećaja i seksualnosti od muškaraca, priznaje Julia (41), koja je ostavila supruga zbog druge žene.

