Evo što znači ako imate penis koji je zakrivljen i kada bi se trebali zabrinuti oko toga

Iako dolaze u svim veličinama i oblicima, većina ih je pretežito ravna. No i onih zakrivljenih penisa ima više nego što mislite. No najčešće to nije razlog za brigu, ali ipak postoje situacije kada je bolje otići liječniku

Iako većina penisa ima tendenciju da bude ravna, imati zakrivljenog je očito češća pojava nego što mislite. Poznato je da neki imaju blagi zavoj iz određenih razloga. POGLEDAJTE VIDEO: Penisi, kao što većina do sada zna, dolaze u svim oblicima i veličinama. I, iako većina njih izgleda ravno, moguće je da se zakrive. No najčešće to nije razlog za brigu i postoje razlozi zašto bi se moglo činiti da ima neobičan oblik. Dr. Rena Malik je urologinja, kirurginja i seksualna edukatorica koja često objavljuje videozapise na internetu kako bi pomogla mnogima da bolje razumiju seks i tjelesne funkcije. Često objavljuje sadržaj kojim podučava pratitelje, a nedavno je bila iskrena i o penisima. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime U nedavnom videu govorila je o tome kako penisi ponekad mogu biti zakrivljeni, a pokazalo se da postoje razlozi zašto su neki pomalo savijeni. Dr. Malik se poziva na studije u kojima su muškarci bilježili oblike svoje muškosti, a rezultati su pokazali da se 87% penisa smatra ravnim, dok ih je 13% zabilježilo kao više zakrivljene. Dodatno, istaknuto je da se oni koji su zakrivljeni općenito naginju mnogo češće ulijevo nego udesno. Također, kada su penisi snimljeni iz bočnog kuta, otkriveno je da je zakrivljeni oblik češći nego što su mnogi prvobitno mislili. To je zato što je ipak 70% bilo ravno, a 25% zakrivljeno prema gore. U međuvremenu se čini da je daljnjih 5% zakrivljeno prema dolje. Objašnjavajući nalaze, dr. Malik je rekla da mnogi imaju zakrivljen spolni organ. Foto: dreamstime/ilustracija - Mnogi imaju zakrivljenost penisa, a to nije problem. Zapravo, sve dok imate normalan odnos i uživate i vaš partner uživa, to uopće nije problem - objasnila je i također napomenula da ponekad oblik penisa može postati problem i ako primijetite promjenu možda ćete morati otići na pregled. Ako je promjena izražena, mogli biste imati nešto poznato kao Peyronijeva bolest, što je stanje povezano sa zakrivljenošću penisa. Kad se problem ne razmotri, seks može biti težak, bolan i ponekad nemoguć. Svatko tko ima ovakve simptome trebao bi posjetiti liječnika što je prije moguće, piše Daily Star.