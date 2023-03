Za bolje zdravlje i bolju izvedbu u seksu: Izbjegavajte ovih 10 navika koje smetaju penisu

Priznali ili ne, puno vremena trošite razmišljajući o svojem penisu. Je li "njegovo veličanstvo" dovoljno veliko, dugo ili široko, normalno ili nenormalno...? Je li partnerica s njime sretna, i misli li da je najljepši primjerak koji je u životu vidjela? A jeste li ikada pomislili kako vaše odluke na dnevnoj bazi utječu na njega? Niste!

POGLEDAJTE VIDEO: Muškarac s najvećim penisom

Svaka odluka loša za zdravlje, može štetno utjecati i na penis, erekciju, kvalitetu spermija, a u najgorem slučaju, i prouzročiti dugotrajnu erektilnu disfunkciju. Zato, pazite što radite i izbacite štetne navike da bi vaš "najbolji prijatelj" zauvijek bio sretan.

1. Pušenje

Prije nego zapalite cigaretu, stanite i razmislite - kako će to utjecati na moj penis? Osim što uzrokuje rak pluća, srčane bolesti, bore, žute zube i tanji novčanik, pušenje šteti muškosti. Udisanje nikotina sužava krvne žile, što znači manji protok krvi i u penisu, a to vodi slabašnoj erekciji.

Foto: Thinkstock

Cigareta mijenja i teksturu te okus spermija. Ali, ako ste strastveni pušač, nemojte odmah pasti u depresiju, spas postoji. Znanstvenici su dokazali da prestanak pušenja vodi dugotrajnijim erekcijama, a time i većoj sreći vaše partnerice.

2. Teško opijanje

Nemojte biti ljuti kada vam previše druženja sa pivom ili viskijem skrati lijepe trenutke s partnericom. Pretjerana konzumacija alkohola povezuje se sa smanjenim protokom krvi u penisu i manjim seksualnim nagonom. Znači, ako želite živahniji seks, budite umjereni.

3. Nezdrava hrana

Da, iako rijetki muškarci kušaju svoju spermu, znajte da hrana utječe na njezin okus. Osim toga, nezdrava hrana smanjuje energiju u tijelu, povećava kilažu, dovodi do smetnji s cirkulacijom, vodi depresiji itd. Radije u jelovnik ubacite više voća i povrća, cjelovite žitarice i mahunarke.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. Sjedenje na kauču

Želite li više seksa, izvucite se iz kauča, ugasite televizor, sakrijte kompjuter sami od sebe, ne pogledavajte u krevet ili fotelju, već izađite iz kuće i prošećite. Tjelesna neaktivnost je "ubojica" dobrog raspoloženje i zdravlja, i vodi problemima s erekcijom.

Vježbanje, trčanje, šetnja, sport ili bilo koja druga aktivnost potaknut će cirkulaciju u tijelu, a dobra cirkulacija znači i dobar seks.

5. Prekomjerna težina

Višak kilograma vodi puno većim problemima od same estetike i osjećaja zadovoljstva. Masno tkivo ima veliku ulogu u proizvodnji hormona, a previše masti će umanjiti količinu testosterona, muškog hormona odgovornog za seksualni nagon. Pretilost vodi i dijabetesu, a ta bolest je prva stanica na putu do sigurne erektilne disfunkcije.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

6. Stres

Mala količina stresa je dobra jer nas pokreće, ali previše uništava svaki aspekt života pa tako i seks. Zato, pronađite malo vremena za sebe i opustite se, pronađite hobi koji vas veseli ili jednostavno prošećite parkom.

7. Neispavanost

Dok vi spokojno spavate, vaš penis je sav u poslu - mora se pripremiti za sutrašnje napore. Tijekom sna možete imati nekoliko erekcija u trajanju 25 do 35 minuta. To se događa zbog bolje prokrvljenosti i veće količine kisika tijekom sna, a to je za vašeg "velikog frenda" kao trening u teretani.

Nedostatak sna može dovesti do problema s erekcijom. Idealno je spavati osam sati, piše Elite Daily.

8. Ignoriranje mentalnog zdravlja

Nije velika mudrost da pesimizam, tjeskoba i depresija ubijaju želju za životom, pa tako i seksom. Ako problem pustite da ide svojim tijekom, to sigurno neće dobro završiti. Radije porazgovarajte otvoreno s partnerom, prijateljem ili liječnikom, i izvucite se iz negativnog stanja u koje ste zapali.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

9. Uzimajte vitamin D

Taj vitamin je nužan za više od 200 funkcija u tijelu i štiti od nekih oblika raka. Važan je i za pravilnu proizvodnju testosterona, a stručnjaci kažu da njegov manjak u tijelu vodi depresiji, smanjuje želju za seksom, snižava količinu testosterona i vodi problemima s erekcijom.

Vitamin D u tijelu se stvara i dok smo na suncu pa ga nemojte izbjegavati previše.

10. Za kraj

Neka vam redovita briga o zdravlju, fizičkom i psihičkom, bude prioritet u životu jer ćete procvjetati, ne samo seksualno, već u svim aspektima života.

POGLEDAJTE 'SPOJ NA SLIJEPO': SVINGANJE JE FORA

Najčitaniji članci