Evo u koje doba dana ljudi najčešće varaju svoje partnere

Mnogi su već iskusili ovu situaciju: dolazite na posao u 9 ujutro, svježi i spremni za novi radni dan. Uživate u zdravom doručku, izvršavate zadatke bez problema, a u kontaktu s kolegama ste ljubazni i pozitivni.

Foto: 123RF

Međutim, oko 15 sati sve se mijenja – postajete napeti, teško se koncentrirate, a automati za grickalice postaju vaš glavni izvor energije. Padajući u popodnevni umor, teško je održati radnu etiku, a fokus postaje prava borba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Ona je pohotna fit baka: 'Volim dobar seks! Od razvoda sam u krevetu bila sa 720 njih' | Video: KanalRi

Ovaj scenarij nije samo svakodnevni izazov, već se temelji na znanstvenim istraživanjima. Istraživanje iz 2013. godine pokazalo je da su jutra najproduktivniji dio dana, dok u popodnevnim satima, nakon što iscrpimo vlastite rezerve energije i kontrole, postajemo podložniji neetičkim ponašanjima, poput laganja ili čak varanja.

Prema istraživanju, najvjerojatnije je da će ljudi varati upravo u popodnevnim satima.

Autori studije, Maryan Kouchaki i Isaac Smith sa Sveučilišta Harvard, objašnjavaju kako već od trenutka buđenja počinjemo s donošenjem odluka koje zahtijevaju samokontrolu, bilo da je riječ o izboru hrane za doručak, odredištu ili čak u izboru riječi koje ćemo izgovoriti. Svaka od tih odluka iscrpljuje našu sposobnost da se odupremo moralnim iskušenjima.

„Obične, svakodnevne situacije mogu iscrpiti našu sposobnost da se odupremo moralnim iskušenjima“, navode autori studije. „Drugim riječima, ljudi su skloni više moralnom ponašanju i boljoj samokontroli u jutarnjim satima nego kasnije tijekom dana.“

Foto: 123RF

Istraživanje iz 2013. godine, objavljeno u časopisu Psychological Science, nadovezalo se na ranija istraživanja koja sugeriraju da samokontrola nije beskonačan resurs. U popodnevnim satima, većina ljudi jednostavno iscrpi svoje rezerve.

Autori su testirali ovu teoriju jednostavnim eksperimentom u kojem su studentima nudili novčanu nagradu da odgovore na pitanje na određeni način, bez obzira na to je li odgovor bio točan ili ne, i ustanovili su da su sudionici u popodnevnim satima češće odgovarali neiskreno.

U drugom eksperimentu, sudionici su imali izbor pročitati ozbiljan sadržaj (npr. The New York Review of Books) ili lakši materijal (poput People magazina). Gotovo 60 posto sudionika u popodnevnim satima odabralo je lakše štivo, dok je ujutro samo 40 posto ljudi biralo lakši sadržaj.

Što to znači za vas? Ključno je biti svjestan svojih popodnevnih slabosti. Razmislite o organizaciji svog dana: izazovniji zadaci ili oni koji uključuju moralne dileme trebali bi biti obavljeni ujutro, dok bi lakši zadaci, koji ne zahtijevaju toliku koncentraciju, mogli čekati popodne – kada je vjerojatnost za pad koncentracije veća, piše Your Tango.