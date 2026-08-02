Veliki tjedni horoskop: Djevice bi se mogle zaljubiti, Strijelac je jako loše organiziran...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Poslovna kriza jenjava pa s idućim tjednom ulazite u sjajno razdoblje. Upoznat ćete moćnu osobu koja će vam u nečemu pomoći. Moguće je da ćete na jednom poslu odlično zaraditi, dok će neki promijeniti opis radnih zadataka.

Ljubav - Izvjestan je jak utjecaj vanjskih okolnosti koje će vas onemogućavati da opušteno uživate u ljubavnom odnosu. Ostat ćete zbunjeni partnerovom taštinom i čuditi se njegovim manama koje su vam dosad promicale. Samci bi se mogli fatalno zaljubiti.

Zdravlje - Vaše će se zdravlje naglo poboljšati, a mnoge se tegobe povući. Manji problemi mogu biti povezani s osjetljivom kožom tijela pa se oprezno izlažite suncu. Sunčajte se umjereno, a što više plivajte.

Najbolji dan: 4. kolovoza

Najlošiji dan: 2. kolovoza

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Sigurni ste u sebe pa ćete se lakše izboriti za svoje ciljeve i opravdati svoja stajališta. Netko će prepoznati vaše kvalitete, pa ćete doći do dugo željenih položaja ili ćete ostvariti novčanu dobit.

Ljubav - U intenzivnom ste poslovnom razdoblju pa ćete se manje viđati s partnerom i obitelji. Bilo bi dobro da ste ovaj tjedan na ljetovanju, jer bi vas to još više zbližilo s voljenim. Samci bi mogli upoznati nekog tko je ambiciozan i uspješan u poslu.

Zdravlje - Ako ste previše tulumarili, slabo spavali noću i previše uživali u porocima, neće čuditi ako počnete osjećati zdravstvene tegobe. Pripazite na dišne putove, smanjite pušenje i više boravite na svježem zraku.

Najbolji dan: 5. kolovoza

Najlošiji dan: 3. kolovoza

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Bit ćete nadahnuti pa će radni zadaci vezani uz zabavu, umjetnost, pisanje i glazbu predstavljati zadovoljstvo. Iako će biti zastoja i nesklonih pojedinaca, Mars u vašem znaku učinit će vas pravim borcem za pravdu.

Ljubav - Od 7.8., ste u sjajnom ljubavnom razdoblju pa zaboravite na ono što je bilo. Bit ćete opušteni, a upravo će to biti neodoljiv mamac za pripadnike suprotnog spola. Pozitivan Venerin utjecaj mogao bi kumovati poznanstvu s nekim vrlo strastvenim i erotičnim.

Foto: 123RF

Zdravlje - Mars u vašem znaku uvodi vas u stresne dane, a osobito će vas iscrpljivati napeti međuljudski odnosi. Ako ste na radnom mjestu, očekuje vas mnogo posla pa neće čuditi ako ćete osjećati izraženiji umor i pospanost.

Najbolji dan: 8. kolovoza

Najlošiji dan: 2. kolovoza

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Zapaženi ste zbog svoje oštroumnosti i verbalne spretnosti. Bankari i financijeri zadovoljno će trljati ruke, a pozitivni planetarni utjecaji mnogima će donijeti priliku za bolje zarade. Češće ćete ići na poslovna putovanja.

Ljubav - Mogli biste osjećati nezadovoljstvo osjećajnom stranom života. Iako će ljubav biti neupitna, česte svađe i nerazumijevanja od 7. kolovoza potkopavat će vaš odnos. No povoljni Merkur upućuje na relativno brz izlazak iz krize. Razgovor će otkloniti sve nesporazume.

Zdravlje - Vaše će se zdravlje poboljšati. Imat ćete više energije pa ćete se rado odazivati pozivima na druženje ili izlete. Na moru ćete lijepo pocrniti i odmoriti se pa ćete se lakše uhvatiti u koštac s poslovnim obavezama.

Najbolji dan: 2. kolovoza

Najlošiji dan: 5. kolovoza

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Ako ste zainteresirani za putovanja, inozemstvo, trgovinu, bavljenje sportom, očekuje vas lijep razvoj situacija. Sunce je u vašem znaku pa gdje god se zatekli i ističete se poslovnim vještinama i sjajite karizmom.

Ljubav - Počet ćete uspješnije rješavati probleme. Vaša pristupačnost zapet će za oko jednoj osobi koja će se raspitivati o vašem ljubavnom statusu. Nove su ljubavi na pomolu, a zbog povoljnog Venerinog utjecaja bit će iznimno strastveni i erotični.

Zdravlje - Sunce u vašem znaku daruje vam vitalnost i dobro zdravlje. Iskoristite obilje fizičke energije za bavljenje sportom, ali izbjegavajte to raditi u vrijeme vrućina. Nekima će goditi lagane šetnje u večernjim satima.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 4. kolovoza

Najlošiji dan: 7. kolovoza

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Brzo ćete usvajati nova znanja i biti spretni u pregovaranju i sklapanju ugovora. Najuspješniji će biti rad u medijima i poslovi vezani uz posredništvo, promet, turizam, usluge i komunikaciju.

Ljubav - Mogli biste se zaljubiti, poboljšati vezu narušenu problemima ili se odlučiti na brak, trudnoću. Brakovi će se preporoditi. Osjećat ćete se zaštićeno i voljeno, no povremene svađe zbog vaše ljubomore i brzopletosti čini se da nećete moći izbjeći.

Zdravlje - Sunce u znaku Lava upozorava na gubitak tjelesne energije pa vam je odmor i više nego nužan. Nepovoljan Mars može biti uzrokom izloženosti stresu, zbog čega ćete osjećati iscrpljenost ili patiti od nesanice.

Najbolji dan: 6. kolovoza

Najlošiji dan: 2. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Pronalaženje novih načina poslovanja i sklapanje poznanstava, polučit će dobrim rezultatima. Od idućeg tjedna bit ćete uspješni u prezentiranju rada, u intervjuima i gostovanjima na televiziji, odnosno u javnosti.

Ljubav - Venera u vašem znaku od 7.8. otvara vam pravu raskošnu ljubavnu sezonu. Zapet ćete nekome za oko i ta će vas osoba uporno osvajati sve dok ne popustite. Ako ste u vezi ili braku, može biti razmirica, ali koje su srećom prolazne.

Zdravlje - Imat ćete mnogo više energije nego inače, ali će s njome rasti i veća izloženost stresnim situacijama. Oprezno se izlažite suncu, čuvajte se ozljeda, padova i upala. Pijte dovoljno tekućine!

Najbolji dan: 8. kolovoza

Najlošiji dan: 3. kolovoza

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Vladavina znaka Lava komplicira vam poslove pa odgodite pregovore i važne akcije. U dovršenju posla naići ćete na teškoće, ali ne sumnjajte u svoje sposobnosti. Ne očekujte od drugih da misle i rade poput vas.

Ljubav - Mogli biste se zaljubiti u osobu koja vam iz nekog razloga neće moći uzvratiti osjećaje. Klonite se veza s kompliciranim ili zauzetim osobama kojima je samo do zabave. Radije budite sami, nego s nekim tko će vam samo raditi probleme.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zdravlje - Pripazite na bubrege i mjehur - ne budite predugo u mokrom kupačem kostimu ili pretjerivati s rashladnim klima uređajima. Treba vam što više druženja i zabave, kako ne biste zapali u malodušje.

Najbolji dan: 2. kolovoza

Najlošiji dan: 7. kolovoza

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Zaobiđite zapreke ili učinite poneki korak unatrag. Psihički ste spremni za obavljanje poslova, no tjelesno ste posustali. Možda je problem u lošoj organizaciji vremena ili u neurednom životu.

Ljubav - Nećete biti sasvim zadovoljni svojim seksualnim životom. U potrazi za strašću, mogli biste naići na agresivnu osobu koja vas neće puštati na miru. Oni u brakovima imat će dobre odnose s partnerom, čemu pomaže vaša kvalitetna komunikacija.

Zdravlje - Ako ste već neko vrijeme nervozni bez očitog razloga, ojačajte živce uzimanjem B vitamina. Mogli biste se brinuti za nečije loše zdravlje, što će i vas iscrpljivati. Posjetite stomatologa ako dugo niste bili kod njega.

Najbolji dan: 5. kolovoza

Najlošiji dan: 8. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Poslovi će krenuti, suradnici imati više sluha za vas, a i šefovi će priznavati vaše vrijednosti. Postajete borbeni i znate što vam je cilj pa nije isključeno da napredujete. Radite li u turizmu, imat ćete razloga za zadovoljstvo.

Ljubav - Na površinu će isplivati nepomirljive razlike u karakteru, ljubomora i vanjske smetnje. Slobodnima bi ljubav mogla biti neuzvraćena, ali ne odustajte. Bitno je da nepovoljno razdoblje koje počinje od 7.8. prebrodite što smirenije i da druga strana ne primijeti koliko ste napeti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zdravlje - Ostavljate iza sebe razdoblje stresa i napetosti. Počet ćete se bolje osjećati, osobito ako ste rođeni u siječnju. Bit ćete usmjereniji na društveni život, što će vam vidno popraviti raspoloženje.

Najbolji dan: 6. kolovoza

Najlošiji dan: 4. kolovoza

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Merkur će vam oduzimati smirenost i strpljivost. Pripremite se na veću kritiku javnosti, pretpostavljenih i kolega s kojima dijelite radni prostor. Ne zamjerajte se nadređenim osobama. Razmislite prije nego kažete – hop!

Ljubav - Privlačit će vas osobe koje odišu mirom i koje su samozatajne. No veće su šanse da upoznate nekog nemirnog i strastvenog, tko će vam unijeti slatki nemir u srce. Izvjesne su ljubavi i avanture ako ste na moru – mogli biste upoznati privlačnog stranca.

Zdravlje - Namjeravate li vježbati, obratite više pozornosti na pravilno zagrijavanje i istezanje mišića. U razdoblju ste u kojem ste skloniji ozljedama i upalama, stoga nastojte živjeti što urednije.

Najbolji dan: 8. kolovoza

Najlošiji dan: 7. kolovoza

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Vaša borba za ostvarenje ambicija bit će uspješna. Bit ćete osoba od povjerenja, a vaša pouzdanost i odgovornost bit će mamac za ponuđače novih poslova. Moguće je i poslovno putovanje.

Ljubav - Planeti otežavaju sporazumijevanje s partnerom pa će na površinu isplivati različiti interesi. Možda od njega očekujete previše, ne shvaćajući da ga time sputavate. Imate li simpatiju na radnom mjestu, bit ćete meta ogovaranja kolega.

Zdravlje - Mars vas i dalje izlaže pretjeranom radu i stresovima raznih vrsta. Pronađite mirne trenutke samo za sebe, odmor vam je doista potreban. Ako ste na ljetovanju, ne izlazite na sunce bez kvalitetne zaštite.

Najbolji dan: 2. kolovoza

Najlošiji dan: 8. kolovoza