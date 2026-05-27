Evo za čime većina žena najviše žali u životu jednom kad ostari

NISU DOVOLJNO SLUŠALE VLASTITU INTUICIJU. Mnoge žene u starijoj dobi žale što su više slušale mišljenja drugih nego vlastiti unutarnji osjećaj. Odluke o ljubavi, poslu ili načinu života često su donosile prema očekivanjima okoline, a ne prema onome što su zaista željele. Harvardovo istraživanje pokazuje kako su autentičnost i prihvaćanje sebe važni za dugoročnu sreću i zadovoljstvo životom. Mnoge tek kasnije shvate da su trebale imati više hrabrosti živjeti prema vlastitim željama i pisanju vlastite životne priče. Psiholozi ističu kako ljudi koji prihvate svoj život sa svim pogreškama i iskustvima lakše pronalaze unutarnji mir u starijoj dobi. Istraživanje Harvarda pokazuje da su kvalitetni odnosi, iskrenost prema sebi i osjećaj povezanosti ključni za sretniji i ispunjeniji život.