FOTO Već na prvi pogled jasno je zašto je prati 2 milijuna ljudi: 'Genetski sam blagoslovljena'

Eva Marie na svojem Instagram profilu privlači veliku pozornost svojim izgledom i eksplicitnim fotografijama. Zbog svojeg izgleda i zarađuje, a unatoč nevjerici pojedinaca, tvrdi da je 100% prirodna i da su zaslužni geni
Eva Marie stekla je izuzetnu popularnost na Instagramu zbog svojeg izgleda i eksplicitnih fotografija koje objavljuje.
| Foto: Instagram/imevamariee
Foto: Instagram/imevamariee
| Foto: Instagram/imevamariee
Trenutno je prati više od 2 milijuna korisnika, a ima i svoju OnlyFans stranicu preko koje zarađuje.
| Foto: Instagram/imevamariee
Unatoč svojoj popularnosti, prilično je tajanstvena o svom privatnom životu i drugim aktivnostima kojima se bavi.
| Foto: Instagram/imevamariee
Unatoč negativnim komentarima i optužbama za plastične operacije, ona tvrdi da je 100% prirodna i da je za njezin izgled zaslužna isključivo dobra genetika.
| Foto: Instagram/imevamariee
