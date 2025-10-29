Evo zašto mnoge dobre žene ne mogu pronaći dobrog muškarca - radite li i vi ove greške?

ZANEMARUJU SVOJE OSJEĆAJE KAD SU S NJIM Pravo pitanje nije sviđa li se partner vama, nego kako se vi osjećate uz njega. Mnoge žene ostaju u vezama gdje se osjećaju zanemareno ili zabrinuto. Dobar partner ne umanjuje vašu vrijednost. Ako ste često umorni umjesto opušteni, tijelo vam šalje znak da nešto nije u redu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA