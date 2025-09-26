Evo zašto su ljudi iz prošlosti izgledali starije nego mi u našim godinama

Bilo da se radi o filmu iz 1950-ih ili reklami iz 1980-ih, velika je vjerojatnost da ste primijetili jednu zajedničku stvar: ljudi su nekad u našim godinama izgledali starije nego mi. I nije riječ samo o jednoj ili dvije osobe koje su izgledale kao da imaju oko 50 godina, iako su bile tek u svojim ranim 30-ima ili čak mlađe, već se činilo da je to bio problem gotovo kod svih. Razlog? Retrospektivno starenje.

Prema edukatoru i govorniku Michaelu Stevensu, retrospektivno starenje je pojava kada ljudi iz prošlosti izgledaju starije nego što zapravo jesu. Ono što je zanimljivo kod retrospektivnog starenja jest da je to iluzija povezana s time kako su se ljudi u prošlosti odijevali i stilizirali, a kako smo mi povezali te izglede s određenim desetljećima. Na primjer, možemo vidjeti 18-godišnju djevojku odjevenu u popularnu modu iz 1960-ih, s frizurom i šminkom usklađenom s tadašnjim stilom, i zbog toga ona može izgledati kao da ima 40-ak godina, a ne kao tinejdžerica kakva zapravo jest.

- Mislimo da su ljudi nekad izgledali starije jer izgledaju kao što stariji ljudi danas izgledaju - rekao je Stevens u jednom od svojih videa na YouTube kanalu Vsauce, objašnjavajući da se, iako se stilovi mijenjaju, ljudi često drže izgleda koji ih je definirao u mladosti.

Uostalom, postoji ideja da se ljudi trebaju odijevati u skladu sa svojom dobi, pa se mnogi radije drže sigurnih izbora i onoga što poznaju. No razlog za to nije samo percepcija, iluzija i način na koji mozak povezuje stvari; postoji i dublji razlog.

Ljudi danas ne samo da žive dulje, već se i proces starenja usporio, što može objasniti zašto tridesetogodišnjaci danas izgledaju u skladu sa svojim godinama ili čak mlađe, za razliku od ljudi u starijim generacijama koji su u svojim tridesetima izgledali kao da imaju 50 ili 60 godina.

Prema istraživanju iz 2015. objavljenom u časopisu Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, „vrijeme preživljavanja“ produženo je zahvaljujući medicinskim inovacijama i općem javnom zdravlju. U istraživanju provedenom u Švedskoj otkriveno je da su stariji švedski muškarci zapravo tri do četiri godine mlađi u biološkom smislu nego muškarci iste dobi u prošlim generacijama. Drugim riječima, godina na njihovoj rodnoj iskaznici nije se promijenila, ali način na koji njihovo tijelo podnosi izazove i funkcionira odgovara mlađoj biološkoj dobi. Naravno, to je rezultat promjena u načinu života u odnosu na prethodne generacije. Na primjer - pušenje, jedan od glavnih čimbenika koji ubrzavaju starenje ne samo izvana nego i iznutra, u padu je. Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije iz siječnja 2024., dok je 2000. godine jedna od pet odraslih osoba pušila cigarete, do 2022. ta je brojka pala na jednu od tri. Također, sve više ljudi koristi zaštitu od sunca.

- Svi smo svjesniji štete koju sunce može prouzročiti i koliko je važno nositi SPF, kao i voditi zdrav način života, ne pušiti i izbjegavati opasnosti iz okoline koje mogu oštetiti kožu - rekao je dermatolog dr. Ross Perry za Dazed. A ovo su samo prirodne promjene koje smo kao društvo napravili. Kada se na to dodaju botoks i druge vrste kozmetičkih zahvata, radi se o još većem usporavanju starenja. Uglavnom, ako ste milenijalac ili pripadnik generacije Z, pristupačnije vam je sve to nego prošlim generacijama.

Tiha generacija, rođena između 1928. i 1945., suočavala se s Drugim svjetskim ratom i velikom depresijom — životnim iskustvima koja su sigurno ostavila negativan trag. Iako su baby boomeri u mnogočemu imali sreće, uživajući u gospodarskom rastu nakon Drugog svjetskog rata i mogućnosti da kupe vlastiti dom, njihova generacija također nije bila pošteđena drugih ratova ili izazova. Naravno, generacije X, milenijalci i generacija Z imali su svojih problema, ali ne do te mjere da su ih vanjski faktori tako oštro i rano ostarjeli kao što je to bio slučaj s ranijim generacijama.