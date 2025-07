Evo zašto trebate odgoditi odlazak k frizeru prije odmora

Prije odlaska na more izbjegavajte agresivne tretmane, poput blajhanja ili bojenja kose. Ako se farbate, učinite to barem mjesec dana prije odlaska na more. Naime, samo izlaganje suncu, odnosno UVB zrakama može oštetiti proteine u kosi, posvijetliti je, izazvati suhoću vlasišta i lomljivost vlasi, dok morska sol dodatno isušuje kosu i čini je krhkom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 Tea (8) iz Konavla ošišala je 80 cm kose i donirala je za bolesnu djecu: 'Jako smo ponosni' | Video: 24sata/Video

Ako se povremeno okupate u bazenu, klor to može i pogoršati, pa biste se uz blajhanje mogli dovesti do toga da se s mora vratite sa "slamom" na glavi.

Na plaži uvijek nosite maramu ili šešir i nakon kupanja u moru ili bazenu uvijek se istuširajte i isperite kosu običnom vodom. Prije plaže i kupanja na kosu možete nanijeti i njegujuće ulje ili kremu, kako biste stvorili zaštitni sloj na vlasima.

Foto: 123RF

Birajte ona koja sadrže UV zaštitu. Nakon kupanja dobro ih isperite. Koristite nježni šampon za svakodnevno pranje i nanesite regenerator. Također, pojačajte njegu uljima ili maskama - ako ste ih stavljali jednom u dva tjedna, tijekom ljeta neka to bude na tjednoj bazi.