To je jedna od najvećih misterija odjeće - otkud sve one dosadne sitne rupice na odjeći, pa čak i na novim predmetima koje svakako nisu bili istrošeni niti izloženi moljcima. A i perilica rublja korektno odrađuje svoj posao

Sad imamo odgovor - to je najvjerojatnije zbog vaših traperica ili remena, kažu stručnjaci za The Sun.

Bayard Winthrop, osnivač odjevne tvrtke America Giant, kaže: 'Taj je dio majice primarna točka abrazije. Tkanina se tamo trlja o grublje stvari: vaš remen, gornji dio traperica, patente. Trenje, ponavljano tijekom vremena, uzrokovalo je pogoršanje tkanine, pa i posljedičnu pojavu rupica.

Dakle, što možete učiniti da se to ne dogodi - a da ne odbacite traperice i remen?

- Pravi krivac ovdje je često sama tkanina. Sam odjevni predmet proizvodi se što jeftinije, smanjujući debljinu vlakana gdje je to moguće. Potražite marke koje navode koju vrstu pamuka koriste - dulju duljinu vlakana ako je dobar znak - i kako je odjeća izrađena - ističe Winthrop.

Drugi uzroci

Ostale stvari koje mogu prouzročiti dosadne rupe uključuju stavljanje traperica s metalnim patentnim zatvaračem u pranje zajedno s osjetljivijim gornjim dijelovima odjeće, kao i dugi nokti koji stežu tkaninu kada oblačite odjeću i kopče grudnjaka koje se hvataju za odjeću u pranju.

Rupe na odjeći mogu nastati i zbog trenja zbog naslanjanja na kuhinjski pult dok kuhate ili nosite dijete.

Također, rupice će češće nastati ako pretrpavate veš mašinu. To nije dobro iz dva razloga: osim što će lošije oprati rublje, to može štetiti i samoj perilici, a popravak bubnja ili motora nije jeftin. Druga je stvar što će se neke stvari kad je perilica pretrpana vrlo vjerojatno zaglaviti između gume i vrata ili bubnja. Naravno, kako se bubanj okreće, tu će zaglavljenu odjeću 'čupati' posebno kad krene centrifugiranje. To ni najčvršća odjeća ne može izdržati pa će nastati poderotine ili rupice.

Znak napada moljaca

Skupine rupa pronaći ćete zajedno ako vam je moljac izjedao odjeću. Zaustavite dosadne insekte spremajući osjetljive predmete u zatvorene vrećice i stavljajući vrećice s lavandom u svoj ormar - moljci mrze taj miris. Također, postoje i ljepljive zamke za njih u drogerijama, pa iskušajte i njih ako računate na to da imate pravu 'invaziju' u ormaru.