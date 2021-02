Idu vam na živce svježe oprani ručnici koji kao da su povukli miris vlage ili pak na rublju uočavate ostatke neopranog praška? Unatoč stavljaju sredstva za mrlje odjeća ne izlazi posve čista?

Često smo skloni za ove uobičajene probleme okriviti svoju perilicu, nesvjesni koliko naši postupci mogu biti uzrok tome. Stručnjaci za Real Simple navode koje su najčešće greške u pranju rublja koje je iznenađujuće lako napraviti bez obzira na to jeste li amater ili 'profić' u pranju.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Prejako trljanje mrlja

To može pogoršati mrlju i eventualno istrošiti tkaninu. Umjesto toga, budite nježni i metodični. Tretirajte mrlju što prije možete; što manje vremena protekne, to ćete više uspjeha imati. I uvijek koristite bijelu krpu kako se boje ne bi mogle prenijeti. Mažite, umjesto trljanja, radeći izvana kako biste zadržali mrlju. I ne očekujte da će mrlja čarobno nestati u pranju, osobito one tvrdokorne, ako je prethodno niste ispravno tretirali - sa sredstvom namijenjenim za upravo taj tip mrlje.

2. Stavljanje previše detredženta

Više nije uvijek i bolje, ističu stručnjaci objašnjavajući da višak pjene koji oni stvaraju može zadržati prljavštinu s odjeće i uhvatiti se na područjima koja se neće uvijek isprati, poput dijela ispod ovratnika, što dovodi do nakupljanja bakterija. Da ste ga stavili previše primijetit ćete i po preostaloj pjeni u bubnju po završetku pranja.

Rješenje: Upotrijebite samo polovicu količine deterdženta koju obično koristite, a zatim je postupno povećavajte ako odjeća ne izlazi onako čista kao što biste željeli. Držite se uputstva proizvođača s kutije i ne stavljajte više nego što oni navode da je potrebno.

3. Pranje odjeće suprotno uputama s etikete

Neke predmete nije potrebno kemijski čistiti, posebno ako su napravljeni od prirodnih vlakana, poput pamuka i svile. Njih je sigurnije oprati rukom i pustiti ih da se osuše na zraku. Ali za predmete poput kože, antilopa i "strukturiranih komada" (poput blazera i odijela) profesionalno čišćenje u kemijskoj čistionici nameće se kao najbolja opcija. Čitajte upute na etiketi - one nisu tamo bez veze!

4. Ne zatvaranje patenta

Zatvarače na trapericama i jaknama zatvorite prije pranja kako se u njih ne bi zapleli konci i vlakna.Tako ćeš smanjiti šanse da oštetiš ostalu odjeću koju si stavila u perilicu rublja. Opušteni patentni zatvarači mogu oštetiti osjetljivu odjeću, kao i ogrebati vrata perilice. Također, grudnjaci s kopčama mogu povući tkanine ili oštetiti bubanj ako lete okolo. Kako bi umanjili rizik od oštećenja postavite ih u vrećice za pranje ili iskoristite staru jastučnicu.

5. Košulje treba prati otkopčane

Dok bi zatvarači obavezno trebali biti zakopčani, za gumbe vrijede druga pravila. Manje gumbe, poput onih na košuljama i haljinama ne trebate zakopčati kako se ne bi oštetili ili čak otpali. I rupice se znaju raširiti, a konac kojim su opšivene popucati.

6. Pretrpavanje perilice

Punjenje perilice do zadnjeg milimetra čini se kao dobar način uštede vremena, ali i vaše energije. Međutim, ako pretrpavate perilicu, voda i prašak za pranje neće dobro doprijeti do sve odjeće, što može dovesti do toga da vaša odjeća i nakon pranja bude prljava. Kod pranja na visokim temperaturama možete napuniti i do 90 posto kapaciteta perilice, no kod obojene odjeće i pranja na nižim temperaturama, punjenje ne treba prelaziti 70 posto kapaciteta.

7. Korištenje brzog pranja za sve

Opcija brzog pranja određena je samo za male količine rublja koje ni nisu toliko prljave. Ako veliku količinu robe stavljate na brzo pranje kako bi si uštedjeli vrijeme, na kraju ga ipak nećete uštedjeti jer se odjeća neće oprati.

8. Previše izbjeljivača

Mnogi u domaćinstvu koriste klor ili bjelilo s kisikom, no to su jake kemikalije koje za većinu fleka čak ni nisu potrebne. Ako vam se bijeli veš u pranju obojio, a izbjegavate spomenuta sredstva, prirodna je alternativa 'kuhanje': bijele čarape, majice, posteljinu ili donje rublje samo ubacite u posudu s vodom i dodajte nekoliko kriški limuna. Kuhajte još par minuta od kad voda uzavre.

9. Perilica ne stoji ravno

Ako perilica ne stoji ravno (zbog njenih nogica ili zbog neravnog poda) njene će jake vibracije s vremenom oštetiti pod, pogotovo ako stoji na pločicama, a uništavaju se i dijelovi veš mašine poput npr. amortizera ili ležajeva. Osim toga, neravno postavljena perilica jako i buči, posebno kod centrifugiranja pa je pokušajte izravnati tako da 'podebljate' pod ispod nje. Buku i poskakivanje veš mašine zbog jakih vibracija riješiti će antivibracijska podloga iz specijaliziranih trgovina s bijelom tehnikom.

10. Čekanje na novi ciklus sušenja da se uređaj 'odmori'

Neki vole pričekati sat vremena nakon što jedan ciklus sušenja završi prije nego što ubace novi teret. No zapravo je pokretanje novog sušenja rublja pametno i učinkovito. Omogućuje vam iskorištavanje zadržane topline iz prethodnog ciklusa, smanjujući potrošnju energije.