Evo zbog čega muškarci poput Leonarda DiCaprija izlaze samo s puno mlađim ženama

Prema stručnjakinji za veze, muškarci poput Lea teže razlikama u godinama jer se zbog toga osjećaju mlađe - ali to nije jedini razlog. Stručnjakinja za seks i veze, Annabelle Knight, autorica je bestselera i trenerica za veze slavnih osoba i objasnila je ovaj fenomen.

Komentirala je veze i velike razlike u godinama. U ovom konkretnom slučaju, Leonardo obično prekine sa svojim djevojkama prije nego što navrše 26 godina. Prethodno je bio u dugogodišnjim vezama s Gisele Bündchen, Blake Lively i Camillom Morrone, no sve su završile prije nego što su one navršile 25 godina. Sada, zvijezda 'Killers of the Flower Moon' trenutno hoda s 26-godišnjom talijanskom manekenkom Vittoriom Ceretti.

Neki od njegovih obožavatelja čak sumnjaju da bi ona mogla biti 'ta prava'. Naime, obožavatelji su sada primijetili da se Leo udaljava od svog tradicionalnog ponašanja na spojevima. Neki su nagađali da je to bilo namjerno, ali Knight je rekla da 'ne bismo trebali previše pretpostavljati'.

Manekenka Vittoria Ceretti je 23 godine mlađa od njega.

- Moguće je da on sada izlazi s nekim izvan svoje uobičajene dobi kako bi negirao neke od glasina koje su ga pratile posljednjih nekoliko godina', rekla je. Ali Knight je dodala da je 'važno zapamtiti da ona i dalje odgovara njegovom tipičnom tipu. Na temelju Leonardovog iskustva, bilo bi lako reći da veza vjerojatno neće trajati zauvijek', rekla je. 'Ne znamo detalje njihove veze, a tko može reći da ovo neće biti drugačije?'.

Razlike u godinama, naravno, nisu novi fenomen - u Hollywoodu i izvan njega.

- Muškarci visokog profila desetljećima hodaju s mlađim ženama - rekla je. Sve je više takvih parova, poput bivšeg generalnog menadžera New England Patriotsa, Billa Belichicka (72), koji je nedavno izašao u javnost s Jordan Hudson (24).

- Ovo je oduvijek trend, sjetimo se sličnih parova - bilo da se radi o Catherine Zeta-Jones i Michaelu Douglasu ili Franku Sinatri s Miom Farrow', dodala je. 'Rasprostranjenost ovih veza u Hollywoodu' možda se svodi na tamošnja pravila 'osjećati se malo drugačije'.

Dodala je da i samo društvo može utjecati na sklonost nekih muškaraca prema mlađim ženama, osobito u Hollywoodu.

Knight je navela da postoji nekoliko razloga zašto muškarac koji ima 50 i više godina želi imati vezu sa ženom u ranim do srednjim 20-ima.

- Razlozi za to razlikuju se od veze do veze, ali to može biti zato što se zbog toga i sami osjećaju mlađima ili moćnijima - rekla je .

Naime, to može biti način da muškarci zadrže svoju mladost.

Također postoji općeprihvaćena ideja o privlačnosti mlađe žene, uključujući i više energije u spavaćoj sobi, budući da se na mlađe žene može gledati kao na 'divlje i promiskuitetnije' — čak 'stereotipno' fleksibilnije.

Međutim, Knight je rekla da to 'nije slučaj'.

- Žene ne gube želju za intimnošću kako stare, intiman život zaista nema dobnu granicu. Naše vlastito istraživanje pokazalo je da je 66% žena starijih od 65 godina koristilo ili bi željelo isprobati seksualnu igračku s partnerom, tako da avanturizam u spavaćoj sobi nije nešto što je rezervirano za žene u 20-ima! - rekla je.

- Što se tiče ženskog interesa za ovu vezu, mlađim ženama je često privlačno izlaziti sa zrelijim muškarcima. Žene mogu smatrati da stariji momci mogu ponuditi nešto što ne nalaze kod muškaraca svojih godina. U našem se društvu stariji muškarci smatraju zrelijim i ozbiljnijim od svojih mlađih kolega - dodala je.

Naravno, to nije uvijek slučaj, ali iluzija o starijem i mudrijem muškarcu privlači neke ljude, zaključila je, piše The Sun.