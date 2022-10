Evolucija večernje haljine: Vladarica dvorskih balova prošla je mnoge stilske etape

Današnji povijesni izvori otkrivaju da se večernja odjeća javlja po prvi puta na europskim dvorovima tijekom 15. stoljeća. Naime, bilo je bitno pokazati status i to ukrašavanjem, pa su najbogatiju odjeću nosili oni višeg ranga. Plemstvo je nosilo najraskošnije kreacije, jer jedino su si oni mogli priuštiti skupe svile, brokate, čipku i slično. Kako bi se tko obogatio, tako je obavezno bilo nabavljanje nove garderobe kod posebnih krojača koji su radili i za plemstvo, bila je to stvar prestiža.

Foto: Dreamstime

Večernja haljina postaje važan modni predmet kako se dvorski život intenzivirao - odjeća je uvijek pratila lifestyle i život te promjene u društvu. Od 16. do 18. stoljeća na dvorovima su se često organizirali balovi, večere i kazališne predstave te su to postale idealne prilike da se dame iz visokog društva pohvale novom kreacijom posebno napravljenom za tu prigodu.

Gornji dio bio je ukrašen čipkom, a raskošni su bili i rukavi, kao i široka suknja. Krinolina je bila dovedena do apsurdnih širina, ponekad je muškarcu bilo uopće teško približiti se dami, koliko je haljina bila velika.

Promjena stiže krajem 18. i početkom 19. stoljeća, kad se silueta smanjuje i postaje više elegantna. Naime, nakon Francuske revolucije, Napoleonovo Carstvo uvelo je stilove koji obrađuju klasične teme, odbacujući ekstravagantne perike i kič iz prošlih stoljeća.

Foto: Dreamstime

U modu je ušla haljina visokog struka, eteričnog stila Empire. Ovaj stil možemo vidjeti i u seriji Bridgerton, na haljinama koje su 'rezane' ispod grudi te ravno padaju do poda.

U dvadesetim godinama 19. stoljeća večernja haljina širi se s dvora te postaje društvena kreacija i u svakodnevnom životu, ne samo za pripadnike visokih staleža i plemstva. Ljudi se sve više okupljaju na večerama, imitiraju način života plemstva te im za to treba i odjeća - ovdje večernja haljina postaje sveprisutna kreacija, no i dalje je ona posebna, skuplja i ukrašena.

Kroz 19. stoljeće, večernja je haljina prošla kroz nekoliko trendova, od fluidne do one sa spuštenim ramenima i stilova bez rukava, s rukavicama, dokazujući da su dame svako malo htjele nešto novo. Naime, trendovi su ubrzali upravo radi načina života koji je uključio i česte izlaske i samu potrebu za posebnom odjećom.

Foto: Etsy.com

Na prelazu iz 19. u 20. stoljeće vladao je neobičan trend 'Gibson' djevojke, bila je to silueta u S, s izraženom stražnjicom i izvijenim tijelom. Nakon toga sve se mijenja, jer Prvi svjetski rat donosi velike promjene u društvu. Stoga se mijenja i moda, a večernja haljina u 20-tima postaje kraća, plesna i razigrana. Korzet kao kruta forma odlazi u povijest.

'Flapper' djevojke izlaze u klubove, prihvaćaju novi lifestyle i slobodu, počinju raditi i općenito dobivaju neki novi život.

Općenito su stilovi haljina u prvoj polovici 20. stoljeća bili su pod utjecajem nestašice izazvane ekonomskom depresijom i ratom. Ipak, na velikim ekranima Hollywooda novi trendovi u večernjim haljinama nalažu raskoš satena, tako da slične varijante postaju trend u čitavom svijetu. Fluidne kreacije koje blago grle tijelo postaju veliki hit.

Foto: Dreamstime

Sljedeća velika promjena dešava se nakon Drugog svjetskog rata, kad Dior vodi igru sa svojim 'New Lookom'. Naime, tu opet dolazi u modu uski struk i široka suknja, nešto kao nekadašnje krinoline, samo skromnije i praktičnije. Iako su mnogi Dioru prigovarali da kako nakon rata, kada uvijek dolazi kriza kako nas povijest uči, može predlagati tako bogate i skupe kreacije. No publika ih je obožavala, jer modni san kojeg je Dior predstavio željeli su sanjati svi.

Konačna sloboda stiže u šezdesetima, kad društvena revolucija omogućuje curama da nose kratke suknje. U to doba večernja je haljina manja nego ikad, no super ukrašena i metalik blistava, pod utjecajem stilova futurizma koje je u svijetu pokrenulo putovanje na Mjesec, pa je društvo bilo pod dojmom bolje budućnosti.

Osim kratke večernje haljine, tu su i one dugačke, elegantne, razno ukrašene, s naramenicama ili velikim rukavima. Sve to najavljuje osamdesete, dekadu u kojoj smo vidjeli ekstreme. Društvo ulazi u eru ekonomskog blagostanja, a odjeća je opet tu da to pokaže. Serije poput Dinastije vladaju svijetom, ta razmažena familija ukrašena je do maksimuma, pa tako navečer nosi samo ono blistavo, skupo i luksuzno.

Foto: eu.rolandmouret.com

Iako devedesete donose minimalizam, i tu večernja haljina djeluje vrlo fino, doduše nešto jednostavno, ali opet luksuzno. Ona je, dakle, od samih početaka kreacija koja mora biti posebna, pa je tako i danas. Ovaj milenij donio nam je nekoliko top trendova, od 'nude' haljine, koja djeluje poput druge kože do one s velikim rukavima, a nedavno je trend postao i svileni negliže, kao večernja kreacija.

Danas u modi vidimo niz utjecaja, no jedan od najznačajnijih je i strukirana haljina od čipke, koju vidimo iz sezone u sezonu. Naprosto odgovara svima te siluetu čini ženstvenom. Naravno, danas možemo nabaviti i one kratke i glitter haljine koje će uskoro zavladati tulumima i krajem godine.

Foto: Asos / Bershka

Ova je kreacija postala također hit prije desetak godina i od onda se nalazi na top listi outfita za izlaske. Naravno, uz nju nosimo štikle, jer one su dio modne povijesti večernje haljine. Lijepa cipela s potpeticom odlično pristaje večernjim haljinama raznih formi, ne samo da ističe nogu, već i tijelo poprima ljepše, ravnije držanje. A sve je to dio svijeta ove kreacije koja stil i figuru čini posebnom.

