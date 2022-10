Od kimona do sarija i flamenco haljine: Čudesna raznolikost narodnih nošnji diljem svijeta

Narodna nošnja je uvijek povezana s određenim područjem ili narodom te se smatra 'osobnom kartom' neke nacije. Svaki narod koji drži do sebe njeguje nošenje tradicionalne odjeće te njezino isticanje u posebnim prigodama. Osim toga, nošnja može označavati društveni, bračni ili vjerski status. Ako se koristi za predstavljanje kulture ili identiteta određene etničke skupine, obično je poznata kao etnička nošnja. Takvi kostimi uglavnom dolaze u dvije varijante - jedna za svakodnevne prilike, druga za tradicionalne festivale i svečanu odjeću.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Hrvatska ima bogatu baštinu, svaki dio ima svoju nošnju, koja je poznata po bogatom načinu ukrašavanja. I dok se naše nošnje koriste uglavnom u posebnim prigodama, neke od svjetskih dio su svakodnevne mode. Primjer su indijski sari, japanski kimono, španjolska flamenco haljina s volanima, meksički pončo i slično.

U područjima gdje ljudi nose klasičnu, modernu dnevnu odjeću, tradicionalna odjeća često se nosi na posebnim događajima ili proslavama, naročito na onima koje su povezane s kulturnim tradicijama, naslijeđem ili ponosom. Također, može se isticati na međunarodnim događanjima, kao posebna odjeća koja naglašava identitet pojedinca te ističe njegovo porijeklo.

U moderno doba postoje slučajevi u kojima se tradicionalna odjeća nosi svaki dan, primjer je Butan. Tamo tradicionalnu odjeću u tibetanskom stilu gho i kera za muškarce, te kira i toego za žene, moraju nositi svi građani, uključujući i one koji nisu tibetanskog podrijetla. U Saudijskoj Arabiji žene također moraju nositi abaju u javnosti, a to vrijedi i za one koji su samo gosti.

Neke su nošnje sveprisutne i u svakodnevnom odijevanju, odnosno njihovi su dizajneri popularizirali tradicionalne elemente. Naime, mnogi nisu ni svjesni da nose elemente nečijeg etno područja te time odaju počast nekom lokalitetu. Ove modne varijante nisu hit samo radi truda njihovih dizajnera, već i radi toga što se autori diljem svijeta inspiriraju etno odjećom i rekreiraju je na razne načine.

Svijet je postao globalno selo, pa danas nosimo razne etno elemente, bez obzira na to imamo li veze s tom nacijom ili ne. Etno odjeća uglavnom je ukrašena, zanimljiva, bogata i kreativna, stoga nije ni čudo da je mnogi autori koriste kao inspiraciju. Dovoljno je proputovati malo svijeta i zaljubiti se u raznolikost te odjeće i modnih dodataka. Tu su popularne tehnike poput veza i nizanja perli te sličnih aplikacija na određeni, zadani način.

Kimono iz Japana

Jedna od hit narodnih nošnji zasigurno je kimono iz Japana. U prijevodu 'ono što se nosi', kimono je ultimativni simbol njihove tradicionalne kulture. Od sedamnaestog stoljeća naovamo postao je glavni odjevni predmet za oba spola.

Danas ga Japanci nose za posebne prigode kao što su vjenčanja, s modernim prilagodbama koje se pojavljuju diljem svijeta. Ima impresivnu likovnost, glavni lik motiva nerijetko je ždral, koji predstavlja sreću i dug život. Divimo se izradi i načinu slaganja kimona, ali i raznim svilenim tkaninama.

Flamenco haljine iz Španjolske

'Traje de flamenco' ili 'traje de gitana' su raskošne haljine ukrašene kaskadno složenim volanima te ih tradicionalno nose plesačice flamenka južne Španjolske. Mjesto 'rođenja' je Sevilla, grad u kojemu se i danas njeguje ovaj način odijevanja.

Svakodnevno nosimo razne volane, no ovi tradicionalni su dugački, haljina za ples flamenco ima karakterističan duži stražnji dio, koji plesačica tijekom plesa snažno, gotovo strastveno zabacuje. Sve je to dio njihove kulture i tradicije, a tu su i posebni modni dodaci poput šala s resama i posebne krune koja je ujedno i češalj. Bitni su i floralni motivi, kao i crvena boja.

Maasai vezenje perlama iz Kenije

Jedna od manjih etničkih skupina u Keniji, ali jedna od najprepoznatljivijih diljem svijeta, zasigurno su Maasaii. Poznati su diljem svijeta po odjeći snažnih boja i perlama koje nižu.

Naime, ovaj modni element je u svijetu nakita izuzetno prisutan, perle nizane na razne načine vidimo u svim drugim kulturama. Kod njih vez perlama ima veliko značenje, tu vještinu njeguje svaka generacija. U svakodnevnoj modi ovaj detalj danas vidimo na niz modnih predmeta i dodataka.

Tracht, Južna Njemačka i Austrija

Tracht su lederhosen za muškarce i dirndl haljine za žene - to je tradicionalna nošnja južne Njemačke i Austrije. Postoje mnoge varijacije osnovnih stilova, ovisno o području i modi, od šešira s pomponima iz Schwarzwalda (bollenhut) do potpuno modernih verzija. No, najveći hit su kožnate hlače s tregerima i haljine s bijelim bluzama.

Često ih nose na vjenčanjima i posebnim događanjima, stoga niz modnih brendova kod njih prodaju tradicionalnu odjeću koja je skupa i vrlo kvalitetna te ima posebno mjesto u garderobi. Ako ste ikad bili na Oktoberfestu, tamo možete vidjeti etno odjeću u punom sjaju.

Kilt iz Škotske

Ako nosite plisiranu suknju kariranog motiva ili općenito tartan uzorak, znajte da je to škotsko, upravo su oni popularizirali te modne elemente. Kod njih je tradicionalna odjeća važna, kilt nose svi, i žene i muškarci. Uz to dolaze i vunene čarape do koljena te mala torba imena sporran.

Ako posjetite Škotsku primijetite ćete da je ovaj stil zaživio u svakodnevici, što je dosta inspirativno - tartan motiv dolazi u stotinama verzija. Naime, obitelji, odnosno klanovi, tradicionalno imaju vlastiti tartan uzorak, ovisno o bojama, no danas možemo birati tonove po želji. Škoti naveliko proizvode tartan tekstil te ga izvoze diljem svijeta.

Pončo iz Meksika

Velika tkanina s rupom za glavu stiže iz Meksika, uglavnom je topla te služi kao inspiracija nizu dizajnera. Ovaj modni komad dio je meksičke kulture te ga karakterizira niz boja i nijansi, u prugastom izdanju.

Popularan je diljem svijeta upravo radi praktičnosti, pa danas u dućanima imamo niz sličnih modela. Tamo se tradicionalno radio od fine vune alpake, no moderan dizajn ima niz drugih, pristupačnih opcija.

Sari iz Indije

Naizgled najjednostavniji mogući odjevni predmet, tkanina duga do devet metara, sari je također jedan od najsvestranijih i najmodernijih odjevnih predmeta na svijetu, koji se može nositi na desetke različitih načina.

Sari je karakterističan za indijsku kulturu, nose ga u svim situacijama. Za običnu svakodnevicu tu su pamučne verzije, a za svečanosti imaju svilene i super glamurozne sarije koje predstavljanju na tamošnjim modnim revijama.

Hrvatska ima bogate narodne nošnje

Među društvima koje se kod nas brinu za tradicionalnu odjeću najpopularniji je vjerojatno Ansambl Lado. Nastupaju diljem svijeta te imaju bogati fundus nošnji. S godinama, a postoje od 1949. godine, obogatili su kolekciju kostimima koji su originalni ili rekonstruirani na poseban način.

Foto: Anica Babić

Hrvatska radi geografskog položaja ima niz utjecaja, od mediteranskog i panonskog do srednjoeuropskog i orijentalnog, što je očito i u tradicijskom odijevanju. Da bismo popularizirali ove detalje bitno je osmisliti kreacije koje će biti lako nosive u svakodnevici ili tek izabrati elemente, detalje, nakit i slično. U svijetu je općenito moderno nositi nešto etno predznaka, jer čim u društvu jača osjećaj pripadnosti i nacionalizma, nošnja je jedan od načina koji to pokazuju u najboljem svjetlu.

