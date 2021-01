Zagovornici prirodne ljepote tvrde kako je šampon za čišćenje vlasišta od sode bikarbone najbolje rješenje jer dubinski čisti kožu i kosu, a ne sadrži štetne kemikalije, piše MindBodyGreen.

Oprez prije korištenja sode bikarbone

Kao i sve kućne pripravke, sodu bikarbonu također valja koristiti s oprezom. Ona ima vrlo visoki pH, između osam i devet, što je čini alkalnom. No ostatak vaše kože i vlasišta prirodnom kiselošću sprječava rast bakterija i gljivica. To znači da proizvodi poput sode bikarbone mogu narušiti kiselost vlasišta.

- Visoka kiselost sode bikarbone može narušiti kutikulu kose pa će vlasi biti suhe, čupave i sklone lomljenju - upozorava licencirana naturopatska liječnica Kate Dennison iz Los Angelesa.

Nije za redovito korištenje - već isključivo povremeno dubinsko čišćenje

S njom se slaže i dermatologinja Keira Barr.

- Zbog abrazivne prirode, soda bikarbona može oštetiti strukturu kose omogućujući njezino lomljenje i ispucale vrhove. Visoki pH također može prouzročiti crvenilo, upalu i svrbež vlasišta. Usto, soda bikarbona otvara kutikule kose što uzrokuje pojačanu apsorpciju vode. Iako to u pojedinim slučajevima može biti korisno, previše vode će oslabjeti vlasi - kaže dr. Barr.

U osnovi, šampon sa sodom bikarbonom trebao bi se koristiti samo i isključivo u situacijama kad vaše vlasište treba dubinsko čišćenje, a isto vrijedi i za šampone za dubinsko pranje. Ako imate suhu kosu, radije izbjegavajte takav šampon i držite se ispiranja vlasi jabučnim octom. A ako ga svejedno želite isprobati, imajte na umu da nije riječ o proizvodu koji se koristi u svakodnevnoj njezi.

Također, imajte na umu da su pojedini tipovi kože osobito osjetljivi na sodu bikarbonu. Uvijek na koži ruke testirajte ono što ćete nanijeti na vlasište. Sigurnost prije svega.

Recept za šampon

Mješavina je vrlo jednostavna i sastoji se od dijela sode bikarbone pomiješanog sa tri dijela mlake vode. Sastojke promiješajte u zdjelici dok se nisu ravnomjerno proželi stvarajući pastu.

Kako koristiti šampon

Korisnici tvrde kako zahvaljujući abrazivnoj teksturi šampon od sode bikarbone pomaže u pilingu i čišćenju vlasišta. Nema znanstvenih podataka o tome, pa su takva iskustva na razini teorije i anegdote. Ako ste ga voljni iskušati, ipak prije toga promislite o mogućim rizicima.

1. Prepoznajte kada vam treba soda

Budući da šamponi za dubinsko čišćenje nisu namijenjeni čestoj uporabi, razmislite o tome kada ih zaista trebate. Osnovni pokazatelj je značajno nagomilavanje prljavštine na vlasištu koje obično osjećate na koži i stvara pahuljice nalik prhuti. To se javlja kad proizvodi za njegu kose, mrtve stanice kože, sebum i znoj predugo stoje na vlasištu.

Koliko god čudno zvučalo, i kosa može boljeti. U toj situaciji vam također treba takav šampon. Naime, nagomilana prljavština može uzrokovati upalu vlasišta, a to vodi do bolne kose.

2. Napravite vlastitu mješavinu

Za šampon od sode treba vam soda bikarbona i topla voda u omjeru 1:3. Ako imate kosu do ramena, uzmite dvije do tri žlice sode u kombinaciji sa šest do devet žlica vode. Ovisno o duljini kose, prilagodite količinu sastojaka. Pomiješajte ih dok ne nastane pasta. Pojedinci vole u smjesu dodati i nekoliko kapi esencijalnih ulja. Mješavinu potom prelijte u čistu i suhu bočicu. To može biti iskorištena bočica putnog šampona, a u lakšem prelijevanju će vam pomoći lijevak. Isto tako, imajte na umu da je šampon najbolje iskoristiti odmah te da ga ne valja čuvati za poslije.

3. Nanesite šampon na vlažnu kosu

Namočite kosu kako bi svaka vlas bila vlažna, a potom nanesite šampon utrljavajući ga od vlasišta do vrhova. Mješavina će pod prstima biti nalik pijesku i to je normalno. Također, izostat će pjena jer za razliku od tradicionalnih šampona, ovaj ne sadrži sapun. Umasirajte smjesu u vlasište, no nemojte prejako trljati. U suprotnom mogli bite stvoriti iritaciju kože. Ostavite na glavi do tri minute, a potom temeljito isperite toplom vodom.

4. Dodajte jabučni ocat

Nakon ispiranja kose, svakako je isperite jabučnim octom. Imajte na umu da soba ima visok pH koji otvara kutikule.

- Jabučni ocat će pomoći u ponovnom zatvaranju kutikula i kosi će dati sjaj. Usto, vratiti će pH ravnotežu vlasištu te ga zaštititi i pomoći mu da zadrži vlagu - objašnjava Dennison.

No kao i soda bikarbona, jabučni ocat može iritirati određene tipove kože. Ne pretjerujte s ispiranjem nego ga koristite samo kad trebate tretman dubinskog čišćenja.

5. Osušite kosu i počešljajte je

Nakon ispiranja, kosu možete osušiti i počešljati kao inače. No ako imate suhu kosu, možda će vam trebati još nekoliko koraka kako biste spriječili presušivanje. Kosu ostavite da se suši na zraku ili je sušite fenom koristeći niske temperature. Također, ispiranje jabučnim octom pomaže u zadržavanju vlake, a pojedinci će mu još dodati i hidratantna ulja za bolji učinak. Popularan odabir su kokosovo, maslinovo ili arganovo ulje.

6. Prilagodite se situaciji

Trebat će vam vremena dok ne shvatite kad se tretman sodom bikarbonom uklapa u vašu rutinu brige o kosi. Ako imate masne uvojke, pomoći će tjedni tretman uz redovno pranje kose. No ako imate suhu kosu, umjesto običnim šamponom na ovaj način je možete oprati nekoliko puta na mjesec. Svi smo različiti, a na učestalost će utjecati i doba godine. Isto vrijedi i ako ste odlučili promijeniti vrstu proizvoda za kosu koje koristite,. Najvažnije je obratiti pažnju na individualne potrebe.