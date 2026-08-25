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FESTIVAL U ZAGREBU PLUS+

Isprobali smo delicije na Fiesta Latini: Najskuplji tacosi su 14 €, a cimet ide i u meso i u sladoled

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 5 min
Isprobali smo delicije na Fiesta Latini: Najskuplji tacosi su 14 €, a cimet ide i u meso i u sladoled
Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL
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Chefovi su nam na Fiesta Latina festivalu u Zagrebu, koji traje do 30. kolovoza predstavili svoja viđenja egzotičnih jela, a mi smo isprobali sve s 11 kućica. Prvo smo krenuli s Jankovićevim Cubana sendvičem...

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Volite ljutu hranu, fine koktele i atmosferu u salsa ritmu? Ako je odgovor 'da', onda je Fiesta Latina idealan festival za vas. Tacosi na sto načina, nachosi, sočni sendviči i brojni drugi specijaliteti ovih dana zauzimaju Trg J. J. Strossmayera, gdje od 24. do 30. kolovoza možete uživati u autentičnim okusima Latinske Amerike. Festival donosi dašak latinoameričke atmosfere u sam centar Zagreba, uz jela i pića koja nije baš svaki dan moguće pronaći na jednom mjestu. Chefovi su nam predstavili svoja viđenja egzotičnih jela, a mi smo isprobali sve s 11 kućica te vam otkrivamo što se zaista isplati probati.

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