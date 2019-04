Fascinantan video: Operirali su bebu dok je još bila u maternici

U potresnoj snimci može se vidjeti kako iz maternice u majčinom abdomenu kroz cjevčicu vadi tekućinu kako bi operirao bebu. Kirurg Wael El Banna kazao je medijima kako je riječ o prvoj takvoj operaciji u regiji, te da se majka i dijete dobro oporavljaju nakon zahvata.

Snimku operacije pogledajte OVDJE.

Foto: dr. Wael El Banna

- Fetalna kirurgija se inače radi da se spriječi razvoj hidrocefalusa i da se poboljša neurološko stanje djeteta nakon poroda. Jer što ranije se zatvori defekt, to je manje nakupljanje vode u moždanim komorama i neurološki deficit je bitno manji. Ta djeca kvalitetnije žive. Imaju određeni invaliditet, ali bitno manji nego što bi bio ako se takav zahvat radi nakon rođenja i to je smisao zašto neki centri u svijetu rade fetalnu kirurgiju. U Hrvatskoj se to ne radi - objasnio je neurokirurg Miroslav Gjurašin iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Foto: dr. Wael El Banna

Dječji neurokirurg dr. Hrvoje Jednačak s KBC Zagreb kazao je kako takav zahvat nije novost za nas, ali jest u arapskom svijetu jer su ga ondje izveli prvi put. Ginekolog Banna operaciju je izveo na trudnici (36) iz Saudijske Arabije koja je bila u 26. tjednu trudnoće.

- U SAD-u i Europi te se operacije izvode od početka 2000. godine. Čak je bila velika studija MOMS koja je započeta u SAD-u 2002.ili 2003. i trajala je do 2015. godine, a pokazalo se da je fetalna kirurgija puno bolja za dijete koje ima spinu bifidu nego kad se operira u novorođenačkoj dobi. Spina bifida je rascjep kralježnice i može se pojaviti bilo gdje duž kralježnice. Najčešće su u slabinskoj regiji ili u prsno slabinskom prijelazu. Egipćanin je napravio operaciju za koju ne znamo kako je prošla, piše samo da su majka i dijete dobro. To je rijedak zahvat. Imali smo nekoliko takvih trudnica u Hrvatsko koje smo slali u Zurich. Zadnja takva je bila lani. Naime, vrlo su uske indikacije za operaciju toga i oni se u Zurichu nisu odlučili operirati je. Ondje radi dječji kirurg koji je bio uključen u MOMS studiju, bio je držao predavanja prije par godina i u Zagrebu. Zurich je prva europska ustanova u kojoj su počeli raditi takve fetalne operacija - navodi dr. Jednačak komentirajući kako su u Hrvatskoj vrlo rijetke takve operacije jer je sve manje žena čije bebe u trudnoći razviju spinu bifidu.

Foto: dr. Wael El Banna

Zahvaljuju to činjenici da najmanje šest mjeseci prije trudnoće piju folnu kiselinu i time sprječavaju nastanak deformacije. Što se same snimke tiče, dr. Jednačak navodi kako ona ne govori ništa o samoj operaciji izvedenoj na bebi, nego je ginekolog snimao samo svoj dio posla.

Foto: dr. Wael El Banna

- Egipćanin je prikazao samo ginekološki prikaz i otvaranje maternice, a ne vidi se baš što su radili na fetusu. To nije ni njegov dio posla. On je to pripremio, iako taj ginekološki dio posla je najveći rizik jer poslije može doći do pobačaja. Naime, tijekom operacije gubi se amniotska tekućina, može doći do prestanka trudnoće, do spontanog pobačaja. Veliki je rizik nakon operacije i od infekcije. On je sve pripremio, a onda je došao neurokirurg ili dječji kirurg. To je multidisciplinarno. Tim od 11 ljudi, i anesteziolog, i dječji kirurg, i neurokirurg, i instrumentarke i tehničari, svi su sudjelovali u toj operaciji i svatko je radio svoj dio posla - objasnio je dr. Hrvoje Jednačak.

