Fatalna Adele: Njezine opsesije je gutaju, želje su neutažive...'

“Nijedan muškarac ne bi se usudio pisati poput nje. Izvanredan prvi roman.” Nije se teško složiti s članom ocjenjivačkog odbora književne nagrade La Mamounia Alaina Mabanckoua. “U vrtu čudovišta” vodi nas u srce tame suvremenog društva, u traženje odgovora na pitanje vjere i nevjere, propitivanje pojma ljubavi...

Adèle je uspješna novinarka, supruga još uspješnijeg liječnika, koji solidno zarađuje i na prvi pogled ima savršen život: dijete koje voli, muža koji je obožava i širok krug prijatelja u Parizu. No njezina neutaživa želja za seksom vodi je od partnera do partnera, od avanture do avanture. Njezine je opsesije gutaju. Ništa ona tu ne može. Ne bira. Zavodi stare, mlade, prljave, smrdljive... Muževe poslovne suradnike, dečka najbolje prijateljice, svojega šefa i kolege s posla, političare, dilere... Nalazi se s njima u opskurnim hotelima, haustorima, stanovima... Neke zaboravlja odmah, s nekima se ponovno nalazi.

Uzbuđuju je što je žele i tad se osjeća živom. Zato što laže, njezin život zahtijeva iscrpljujuće organiziranje, čime je u potpunosti zaokupljena, a to je izjeda. Sakriti mobitel i laptop od muža, organizirati si alibi kroz nepostojeće putovanje, izmisliti nekakav uvjerljivi izgovor. Zbog niza ljubavnika s kojima se seksa i bez kondoma učestalo se testira na spolne bolesti i sidu. Strahuje da će umrijeti, strah ju je da će je razotkriti... Može li se junakinja izvući iz svoje ovisnosti i kako će reagirati njezin suprug kad jednog dana neminovno sve sazna? “Senzacionalno... U njezinim su romanima dom i ognjište lomača, a ne utočište”, napisao je Time za prvi roman francuske autorice marokanskog podrijetla. Fabrice Gaignault iz Marie Clarie navodi da je riječ o “romanu koji izbacuje iz ravnoteže, obuzima, uznemiruje i fascinira”.

Tema: Bestbook