Favoriti sezone: široki krojevi, eko koža, čizme i tople košulje

Ovosezonski trendovi otkrivaju naklonost komotnoj odjeći i udobnim krojevima, ali i zanimljivim i efektnim teksturama poput eko kože te mekanih torbi

<p>Naravno da je boravak kod kuće uvelike utjecao na jesenske trendove, pa čak i kad idemo van, volimo se ogrnuti u pleteninu, meke tekstile i široke krojeve.</p><p>Ova sezone posebno voli hibrid jakne i košulje - ovaj nekada klasičan komad, koji stiže iz svijeta poslovne klasike, u jesen je ušao u debljem, komotnom izdanju. Rezultat su simpatične jednobojne ili karirane jakne, pa i kaputi, koji izgledaju poput tople, dugačke košulje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom predlaže umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Pošto su široke, lako ih je kombinirati s još jednim trendom, a to su majice i veste s kapuljačom, utjecaj kućnih trendova kojih se ne želimo tako lako riješiti.</p><p>Tu su i traperice visokog struka, širokih nogavica, kao i blejzeri, naš ostatak iz poslovnih dana, no i dalje vrlo popularan.</p><p>Od cipela vodeće su ove godine glomazne crne čizme. Inspiracija grunge stilom traje i dalje, a riječ je o modelima na vezanje, visokima do pola lista ili koljena.</p><p>Tražene su i mokasine, također malo debljeg potplata, nalik na slavne koledžice.</p><p>Materijali su se orijentirali na one ekološke, pa je eko koža popularna u varijanti košulja, haljina i jakni, s naglaskom na mekoću, ponegdje ukrašenu i volanima, simbolom ženstvenosti.</p><p>Torbe su mekane, prošivene i inspirirane oblikom jastuka, srednje su ili maksi veličine, kako bi u njih stale sve sitnice, pa i gadgeti.</p><p>Ove trendove lako je kombinirati i međusobno, pa se hoodica nosi uz široki hit blejzer, a haljine od umjetne kože na visoke crne čizme glomaznog dizajna.</p><p>Boje sezone su više smirujuće i decentne, upravo radi svojevrsnog povratka prirodi kao inspiraciji i jednostavnosti života kojemu ljudi teže u kriznim vremenima.</p>