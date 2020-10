A post shared by Bermuda (@bermudaisbae) on Sep 21, 2020 at 11:51am PDT

<p>Analiza kompanije HypeAuditor "Top Instagram Virtual Influencers in 2019" otkriva trend virtualnih ikona mode i lifestyle. Tvrde da je angažman pratitelja tri puta veći na virtualne Influencere, u odnosu na one stvarne.</p><p>Među najpoznatijim imenima ove scene su Lilmiquela (1.7 milijun pratitelja), Noonoouri (331,000 pratitelja), Imma.gram (159,000 pratitelja), Shudu.gram (192,000 pratitelja) i Bermudaisbae (180,000 pratitelja).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Iako su mnogi skeptični, činjenica da je virtualan lik vrlo prilagodljiv, sviđa se mnogim brendovima i direktorima marketinga.</p><p>- Na ovaj način odstranjujete mnoge PR rizike, tako da Influencer ne može napraviti nešto što bi moglo utjecati na smanjivanje baze vaših pratitelja i fanova. Naime, on može napraviti sve što brend želi, no usput ne može probiti rokove i zasigurno neće svojim pomno kontroliranim imidžem loše utjecati na ime brenda koje ga je angažiralo. Sve je u potpunosti osmišljeno, o tome se brine tim programera i autora koji kreiraju lika - komentirao je Andrew Dunst iz softverske kompanije Sage Group za <a href="https://www.forbes.com/sites/heatherleighton/2019/11/26/what-it-means-for-virtual-instagram-influencers-popularity-rising/#7bc09556e097">Forbes</a>.</p><p>Jedna od bojazni brendova, kad se radi o stvarnim Influencerima, je upravo njihov imidž koji mogu narušiti ponašanjem, stoga se virtualni likovi postavljaju kao ideal.</p><p>Ipak, mnogima je teško poistovjetiti se s licima koja zapravo nisu stvarna. No, i sama je realnost na internetu - relativna.</p>