Feminnemka Pamela od doma napravila Legoland: 'Ne gledam TV već slažem čuda od kockica'

Moj prvi ozbiljniji doticaj sa slaganjem Lego kockica bio je u vrijeme korone. Sin je tad imao oko dvije godine, stalno smo bili u kući i više nismo znali čime bismo se zabavili. Počela sam kupovati kockice i slagati neke stvari s njim. Doduše, češće je on to slagao sam. No kad smo mu za šesti rođendan kupili prvi paket kockica za sastavljanje modularne zgrade, na čijoj je kutiji stajalo da je namijenjen za dob 18+, malo sam se ozbiljnije uključila da mu pomognem i doslovno se oduševila. Malo pomalo, prije dvije, ili dvije i pol godine, totalno sam se navukla na 'gradnju' zgrada od Lego kockica i počela najprije kupovati modularne setove, a onda i pakete kockica u rinfuzi, baš za sebe, kaže popularna Feminnemka Pamela Ramljak, danas već vrsna MOC Lego graditeljica.

