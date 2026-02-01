Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POZITIVNA ENERGIJA

Feng shui u spavaćoj sobi: Stručni savjeti za bolji san, ravnotežu i harmoniju

Prema riječima stručnjakinje za feng shui i autorice knjige Mindful Homes, Anjie Cho, spavaća soba jedan je od najvažnijih prostora jer tamo provodimo više od trećine života. Kada spavamo u pasivnom smo stanju i osjetljivi na svu energiju oko sebe.
Feng shui u spavaćoj sobi: Stručni savjeti za bolji san, ravnotežu i harmoniju
Uz vodstvo feng shui praktičara specijaliziranih za san, emocionalnu ravnotežu i harmoniju u odnosima, naučite kako stvoriti mirnu i podržavajuću atmosferu | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/10
Uz vodstvo feng shui praktičara specijaliziranih za san, emocionalnu ravnotežu i harmoniju u odnosima, naučite kako stvoriti mirnu i podržavajuću atmosferu | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026