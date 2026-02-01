Feng shui u spavaćoj sobi: Stručni savjeti za bolji san, ravnotežu i harmoniju

6. Simetrija: Često zanemaren, ali ključan savjet za unošenje skladne energije u spavaću sobu. Stvaranje simetrije uređenjem u parovima - dva noćna ormarića, dvije lampe, dva jastuka - može odmah donijeti osjećaj ravnoteže i jednakosti. Brojanje po dva podržava sve veze, ne samo romantične. Ako želite ojačati romantičnu vezu ili privući novu vezu, ovaj vizualni znak je ključan. Međutim, ako imate djecu, principi feng shuija za spavaću sobu za mališane se mijenjaju. Za djecu se ne preporučuju stvari u parovima; glavna stvar koju treba zapamtiti je da će nered i užurbanost u dječjoj spavaćoj sobi ometati njihov rast i sreću | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA