Ovo su agresivne bolesti koje nas mogu ubiti već za jedan dan

Prije nego što je postojala moderna medicina, mnoge zarazne bolesti širile su se brzo i nemilosrdno, odnoseći velik broj života u relativno kratkom vremenu. Unatoč napretku medicinskih i znanstvenih istraživanja, neke agresivne bolesti i infekcije i danas mogu biti smrtonosne unutar jednog dana ako se ne liječe. Pogledajte neke od njih u ovoj galeriji
1. Sepsa.
Točnije, sepsa se razvija kada imunološki sustav oslobađa kemikalije za borbu protiv infekcije, koje potom uzrokuju upalu u cijelom tijelu. Teška sepsa dovodi do brzog zatajenja organa i smrti.
| Foto: 123RF
2. Meningokokni meningitis.
Ova bakterija često se prenosi slinom i sluzi te je smrtonosna u oko 50 % slučajeva, prema Healthlineu. Simptomi uključuju simptome slične gripi, ukočen vrat i zbunjenost.
| Foto: Ezume Images
3. Moždani udar.
Tijekom moždanog udara opskrba mozga krvlju je prekinuta ili smanjena, što rezultira nedostatkom kisika, oticanjem mozga i odumiranjem moždanih stanica.
| Foto: 123RF
4. Bubonska kuga.
Poznata i kao Crna smrt, kugu uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Sredinom 14. stoljeća usmrtila je približno polovicu europske populacije.
| Foto: 123RF
5. Kolera.
Ova crijevna bolest može uzrokovati smrt unutar nekoliko sati ako se ne liječi.
| Foto: 123RF
6. Denga (dengue groznica).
Ova smrtonosna bolest prenosi se komarcima u tropskim područjima svijeta. Simptomi uključuju osip, povišenu temperaturu, glavobolju, krvarenje iz nosa i desni te bolove u kostima.
| Foto: 123RF
7. Ebola.
Hemoragijska groznica ebole uzrokuje snažna krvarenja u unutarnjim organima i tjelesnim otvorima. Simptomi uključuju povraćanje, proljev, temperaturu, umor i jaku glavobolju. Prema Health 24, stopa smrtnosti kod ebole može se kretati od 50 do 90 %, a zaražene osobe mogu umrijeti unutar nekoliko sati od pojave prvih simptoma.
| Foto: 123RF
8. MRSA.
Bakterija methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) uzrokuje infekcije u različitim dijelovima tijela. Smrtonosna postaje kada infekcija dovede do sepse ili septičkog šoka. MRSA se širi izravnim kontaktom s infekcijom i može se prenositi između životinja i ljudi. Često se javlja u ustanovama u kojima borave osobe oslabljenog imuniteta, poput bolnica ili domova za starije.
| Foto: 123RF
9. Nekrotizirajući fasciitis.
Infekcija dubokih slojeva kože i potkožnog tkiva poznata je i kao bolest „koja jede meso”. Najčešći uzrok bolesti je bakterija A streptokok, koja ulazi u tijelo kroz oštećenja na koži.
| Foto: 123RF
10. Enterovirus D68.
Ovaj virus širi se slinom, kašljanjem i kihanjem te uzrokuje blagu respiratornu bolest. Simptomi uključuju temperaturu, bolove u mišićima, kašalj i curenje nosa. Može biti smrtonosan u slučajevima kada dovede do ozbiljnih poteškoća s disanjem i teške respiratorne bolesti.
| Foto: 123RF