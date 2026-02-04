Obavijesti

OPASNO PO ZDRAVLJE

Ovo su agresivne bolesti koje nas mogu ubiti već za jedan dan

Prije nego što je postojala moderna medicina, mnoge zarazne bolesti širile su se brzo i nemilosrdno, odnoseći velik broj života u relativno kratkom vremenu. Unatoč napretku medicinskih i znanstvenih istraživanja, neke agresivne bolesti i infekcije i danas mogu biti smrtonosne unutar jednog dana ako se ne liječe. Pogledajte neke od njih u ovoj galeriji
Patient with oxygen mask resting in hospital. Pulse oximeter on finger closeup.
1. Sepsa. Točnije, sepsa se razvija kada imunološki sustav oslobađa kemikalije za borbu protiv infekcije, koje potom uzrokuju upalu u cijelom tijelu. Teška sepsa dovodi do brzog zatajenja organa i smrti. | Foto: 123RF
