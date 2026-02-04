Ovo su agresivne bolesti koje nas mogu ubiti već za jedan dan

8. MRSA. Bakterija methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) uzrokuje infekcije u različitim dijelovima tijela. Smrtonosna postaje kada infekcija dovede do sepse ili septičkog šoka. MRSA se širi izravnim kontaktom s infekcijom i može se prenositi između životinja i ljudi. Često se javlja u ustanovama u kojima borave osobe oslabljenog imuniteta, poput bolnica ili domova za starije. | Foto: 123RF