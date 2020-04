Fijasko online šopinga: Ono što su dobili ni slično naručenom

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Brendovi prilagodili svoj logo - i sugeriraju socijalnu distancu

Dva, tri klika - i željeni šoping obavljen, internet kupovina za mnoge je raj jer im štedi vrijeme i energiju. I sve to funkcionira kad znamo što naručujemo i u procesu nema iznenađenja. No, rijetki su oni koji ga barem jednom nisu doživjeli, a neke od pristiglih stvar doista su komične, barem iz pozicije promatrača.

Portal Bright Side prikupio je kolekciju fotografija ljudi koji su se požalili na svoj fijasko online šopinga, a pritom su mnoge nasmijali.

Foto: Pixsell

Netko je trebao znati da opis 'prozirne tenisice' ne donosi ništa dobro, koliko god one dobro izgledale na 'naštimanoj fotografiji'.

Foto: Reddit

Maska iz Deadpoola gotovo da nema poveznice s onim dobivenim.

Foto: Reddit

Zlatno pravilo: provjerite dimenzije predmeta prije nego ga naručite!

Foto: Reddit

Ekstra glomazna pletena deka za hladne dane - baš to i nije.

Foto: Reddit

Eto još jednog poučka o dimenzijama.

Hey @amazon I think I deserve an explanation. What I ordered vs what I got: pic.twitter.com/jbAJWWkzJX