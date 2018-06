Fina i zdrava: Našu marasku su posluživali čak i na Titanicu...

Pošiljka likera Maraschino nalazila na Titanicovoj cargo listi. Prevozili su ga i služili svojim gostima. To je činjenica.

Legenda se nadovezuje da su uspjeli spasiti bačvu Maraschina s dna Atlantika i da je poznati zadarski liker kojem recept datira iz davnog 16. stoljeća, zadržao okus i kvalitetu te bio pitak i ukusan. Posjetili smo plantažu višnje maraške Vlačine u vlasništvu zadarske tvornice Maraska u Zemuniku Donjem u zaleđu Zadra. Upravo od njih izrađuje se popularni liker. Na dvjestotinjak hektara plantaže posađeno je blizu sto tisuća stabala višnje maraške.

Grmovita stabalca prostiru se unedogled. Bliži im se berba u lipnju, kad sav trud i rad vrijednih poljoprivrednika dolazi na naplatu. Grmoliku stablašicu teško je obrati jer je plod maraške sitniji nego u obične višnje i lako zaraste.

- Do prije 15-ak godina sve se ručno bralo, a prije rata dolazilo je po 300-400 ljudi autobusima u berbu uroda. Danas to obave kombajni s ticalima, elevatorima i pokretnim trakama te tresači koji na ceradu nježno stresu plodove baš kao što to čine s maslinama pa je dosta 50-ak ljudi da obere maraške - pojasnio nam je Vjeko Crnjac, koji vodi plantažu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Ova plantaža jedinstvene autohtone voćke je najveća monosortna plantaža ove kulture uopće. Kultura višnje maraške posebna je upravo zahvaljujući geografskim i klimatološkim specifičnostima dalmatinskog zaleđa, kojima se stablo višnje maraške prilagođavalo stoljećima. Tako se višnja maraška od oblačinske višnje razlikuje i u boji ploda, veličini, okusu i sastavu. Prilično joj je velik postotak suhe tvari, što je rezultat škrtog i kamenitog dalmatinskog tla, što ju čini izvrsnom sirovinom za daljnju preradu. Važno je naglasiti da je upravo ta mikrolokacija, zaleđe Dalmacije, pa južno do Makarske, jedinstven faktor koji utječe na sastav i kvalitetu ploda, koji se ne mogu postići nigdje drugdje na svijetu - rekao nam je Natko Ivković, direktor marketinga tvrtke Maraska.

Višnja maraška porijeklo vuče iz Male Azije odakle se, za vrijeme Rimskog Carstva, proširuje na Mediteran. Prvi pisani spomen o ovoj višnji datiran je u 14. stoljeću, kad se u zapisima spominje kao međa na poljoprivrednim česticama. Ekspanziju uzgoja doživljava nakon 16. stoljeća, kad se od višnje maraške počinje proizvoditi Zadarski maraschino.

- Vjerujemo da višnje maraške još nisu doživjele svoj vrhunac, da imaju jako puno potencijala, te da njihovo vrijeme tek dolazi. Godišnji urodi višnje maraske s plantaže Vlačine kreću se oko 900 tona svake godine, ovisno o vremenskim prilikama, što odgovara količinama iz vremena kad se višnja maraska puno više uzgajala i otkupljivala kod manjih lokalnih proizvođača. Uvjereni smo da će potrebe za ovom kulturom samo rasti, te da će se ponovo početi podizati nasadi. Maraschino plasiramo diljem cijelog svijeta, u SAD, Kanadu, Argentinu, Čile, Australiju te zemlje zapadne Europe, kao i na sva regionalna tržišta. Trendovi u jakim alkoholnim pićima su se kroz povijest promijenili, pa se i kultura ispijanja Maraschina promijenila. Zadarski Maraschino je jedini originalni Maraschino upravo zbog sirovine, odnosno višnje maraške koja najbolje uspijeva upravo na našem području, te kao takav ima i oznaku zaštićenoga geografskog podrijetla - dodaje Ivković.

Marašku prvenstveno koriste u proizvodnji proizvoda pod brendom Amarena, što uključuje različite voćne i premium sirupe, nektare te premium likere. Višnja maraska osnovna je kultura i za proizvodnju autohtonih zadarskih likera, u prvom redu Zadarskog maraschina te likera Cherry brandy.

- U zadnjih nekoliko godina radimo na razvoju novih proizvoda na bazi višnje maraske pa smo tako 2016. godine lansirali Amarena džem od višnje maraske, a 2017. godine u suradnji s McDonald’s Hrvatska razvili poseban topping za njihovu liniju sladoleda. U narednim godinama planiramo komercijalno plasirati jedan topping od višnje maraske za ugostiteljstvo i domaćinstva, kao i poseban kompot od višnje maraske - kaže Ivković.

Istraživanja su pokazala da plod višnje maraske ima jedinstveni kemijski sastav koji odlikuju značajno veće koncentracije antioksidansa: antocijana i melatonina, od onih u drugim sortama višanja. Daljnja istraživanja pokazuju protuupalno djelovanje višnje maraske, pozitivne učinke u prevenciji i sprečavanju razvoja krvožilnih bolesti i dijabetesa.