Rolada od puretine odličan je način da iskoristite prednosti purećeg mesa, a da ne pečete cijelu puricu i ne 'borite' se dan, dva nakon toga s njenim ostatcima. U ovom slučaju ostatke je vrlo lako iskoristiti i drugi dan. Prvi dan poslužite ju uz pire od krumpira i malo gorkog umaka od brusnica, a idući s povrćem spravljenim na žaru, ili na lešo.

Donosimo vam jednostavan recept za obrok savršenog okusa, s portala delish:

Rolada od puretine

SASTOJCI

- 2 komada purećih prsa bez kostiju i kože

- sol, svježe mljeveni crni papar

- 4 žlice maslaca

- oko 150 grama prezla

- oko 30 grama mješavine začina: majčine dušice, kadulje, timijana peršina

- 6 režnjeva češnjaka

- 1/2 žličice mljevene crvene paprike

- žlica biljnog ulja

PRIPREMA: Pureća prsa prerežite poprečno, ali tako da ih ne presiječete do kraja. Stavite jedna 'otvorena' prsa na komad plastične folije, pa istucite u pravokutnik. Začinite solju i paprom, pa to ponovite i s drugim komadom prsa. Vodite računa da meso bude ujednačene debljine, jer će to olakšati motanje rolade.

Otopite maslac u velikoj tavi, dodajte mrvice i prepecite dok ne porumeni. Prebacite u blender, pa dodajte začine i češnjak, pa izmiješajte dok se ne usitne i dobro ne izmiješaju. Dodajte crvenu papriku, sol i papar.

Pureća prsa osušite, ravnomjerno posipajte polovicu mješavine biljaka i češnjaka po mesu i počnite čvrsto motati u roladu. Kad je meso smotano, učvrstite ga s kuhinjskim koncem. Ponovite s drugim komadom prsa.

Premažite rolade s biljnim uljem i premjestite na lim koji ste obložili papirom za pečenje. Pecite na 180 stupnjeva, dok ne porumeni. Ako imate termometar za meso, pecite ga dok umetnut u sredinu rolade ne pokaže 160°C. Pečenje traje oko sat vremena. Pustite da se ohladi 20 minuta prije rezanja.