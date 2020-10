Fina večera iz pećnice: Na brzinu ogulite, začinite... i gotovo!

Ponekad dobro dođu recepti za pripremu jednostavnih obroka, pogotovo za večeru, a vjerojatno nema ništa toliko jednostavno kao skupiti namirnice na hrpu i - ubaciti u pećnicu

<p>Dok su neki iskoristili lockdown i boravak kod kuće za isprobavanje novih kompliciranih recepata, drugi su se vratili osnovama i dobrim starim jednostavnim verzijama obroka koje se mogu spraviti brzo i jednostavno. Kojoj god grupi ljudi pripadali, ponekad dobro dođu recepti za pripremu jednostavnih obroka, pogotovo za večeru, a nema vjerojatno ništa toliko jednostavno kao skupiti namirnice na hrpu, posoliti, dodati malo ulja i - ubaciti u pećnicu. </p><p>Bitno je samo svladati osnove, sve nakon toga spada samo u kombiniranje namirnica koje u tom času imate u hladnjaku. Takvi su obroci vrlo korisni i da biste stali na kraj bacanju hrane jer u pećnicu možete ubaciti i ostatke obroka koji nisu pojedeni, kao i ostatke povrća i mesa koje niste iskoristili u pripremi drugih obroka.</p><p>Evo nekoliko savjeta za pripremu kvalitetnog obroka iz pećnice: </p><h2>1.</h2> Izaberite (i pripremite) sastojke i začine</h2><p>Priprema jednostavnog obroka započinje odlukom o tome što ćete kuhati. Jedini zahtjev koji treba ispuniti jest da obrok sadrži proteine i povrće - jednu, dvije ili više vrsta, to ovisi o vašem ukusu. Razmislite o tome koliko vremena toj hrani treba za to da se ispeče, o čemu ovisi i to koliko će vam vremena trebati za pripremu.</p><p>Na primjer, ako planirate zapeći slanutak i slatki krumpir zajedno, važno je da slatki krumpir narežete na manje komade, kako bi se ispekao zajedno sa slanutkom. Druga je mogućnost da ubacite krumpir malo prije slanutka. Uz to, razmislite o začinima koje želite ubaciti, kao i o tome kako ćete - primjerice uz koju salatu - hranu servirati. </p><h2>2. Pripremite sastojke u limu i začinite </h2><p>Lim za pečenje uvijek je dobro premazati tankim slojem ulja, kako se hrana koju pečete ne bi zalijepila. Važno je odabrati i pravo ulje. Možda se želite kloniti biljnih ulja, zbog potencijalne štetnosti, dok bi ulje avokada, ili kokosovo ulje, mogli biti dobar izbor. </p><p>Kad nauljite posudu za pečenje, dodajte očišćene i narezane sastojke. Ako je moguće, na kraju sve lijepo promiješajte rukama, da se okusi prožmu, ili sastojke dodajte jedan po jedan, pa između njih ubacujte začine. </p><h2>3. Vrijeme i temperatura pečenja</h2><p>Temperatura na kojoj ćete peći sastojke ovisi o tome o čemu je riječ, no okvirno to može biti između 180 i 200 stupnjeva. No, pazite na vrijeme, jer hrana nije ukusna ako se pretjerano raskuha, ili neki komadići pougljene.</p><p>Zato, kad pladanj jednom stavite u pećnicu, bacite pogled na njega svakih 10 do 15 minuta. Ovisno o tome što kuhate, za neke namirnice možda bude dovoljno i tih 15 minuta, dok nekima može trebati i sat vremena. Zato je važno i paziti na kombiniranje namirnica koje se kuhaju odnosno peku otprilike isto vrijeme. </p><h2>4. Izvadite i poslužite</h2><p>Ako doista pokušavate postići da sve bude savršeno jednostavno, onda hranu ne morate ni vaditi iz lima za pečenje, samo postavite lim na sredinu stola i neka svatko od ukućana vadi koliko želi. Dodajte samo zdjelice za salatu, ili neki dodatni prilog (primjerice umake) i slično. </p><p>Neke od tih namirnica, međutim, mogu biti zgodne kao osnova za posve novi obrok. Na primjer, netko će možda pečeno povrće začiniti s malo aceta balsamica i tako dobiti salatu. Ako ste zapekli slanutak, možda ćete ga htjeti izmiksati da dobijete humus, ili ćete dio zapečenog povrća pomiješati sa žitaricama i slično. </p><h2>5. Evo 5 jednostavnih recepata: </h2><p><strong>Piletina s crvenom paprikom</strong></p><p>Sastojci</p><p>- 3 srednje tikvice, izrezane na kocke<br/> - 1 veliki crveni luk, oguljen i izrezan na 8 dijelova<br/> - 2 češnja češnjaka, sitno sjeckana<br/> - 4 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja<br/> - košer sol i svježe mljeveni crni papar, po ukusu<br/> - 2 žlice slatke paprike<br/> - 1 žličica korijandera<br/> - ½ žličica mljevenog aleve paprike<br/> - 1½ žličice smeđeg šećera<br/> - 8 pilećih bedara bez kostiju (oko 2 kilograma)</p><p>Priprema: </p><p>Zagrijte pećnicu na 210 stupnjeva. U velikoj zdjeli pomiješajte tikvice, luk i češnjak. Dodajte 2 žlice maslinovog ulja, začinite solju i paprom i promiješajte. .<br/> U velikoj zdjeli pomiješajte preostale 2 žlice maslinovog ulja, papriku, smeđi šećer, korijander i piment i pomiješajte da se prožmu. Svaki komad piletine začinite solju i paprom s obje strane. Dodajte piletinu u začinsku pastu i utrljajte pastu u svaki komad da se premaže sa svih strana.<br/> Stavite piletinu na lim za pečenje, pa oko nje tikvice i luk. Pecite 30 do 35 minuta, dok povrće ne omekša i dok piletina ne bude pečena.</p><p><strong>Večera za vegetarijance</strong></p><p>Sastojci: </p><p>- 1 žuti luk, narezan na kockice<br/> - 1 patlidžan, oguljen i narezan na kockice<br/> - 2 ili 3 tikvice, narezane na kockice<br/> - 1 velika crvena paprika, narezana na kockice<br/> - 1 velika žuta paprika, narezana na kockice<br/> - 3 režnja češnjaka, grubo nasjeckana<br/> - 2 do 3 rajčice narezane na kriške, ili jedna manja konzerva rajčice narezane na kockice, sa sokom<br/> - 1½ šalice kuhanog bijelog graha, ili grah iz konzerve <br/> - ½ žličice morske soli<br/> - ¼ žličica svježe mljevenog crnog papra<br/> - 1 žličica sušenog mažurana<br/> - 1 žličica sušene majčine dušice<br/> - kuhana tjestenina ili vaše omiljene žitarice za prilog<br/> - 2 žlice sjeckanog svježeg peršina</p><p>Priprema:</p><p>Zagrijte pećnicu i premažite lim za pečenje uljem. Rasporedite jedan sloj luka, patlidžana, tikvica, paprike i češnjaka, pa pošpricajte povrće lagano uljem. Začinite solju i paprom. Pecite povrće 15 minuta. Izvadite iz pećnice i umiješajte rajčicu i bijeli grah. Pospite mažuranom i timijanom te dodajte još soli i papra, ako je potrebno.<br/> Vratite posude u pećnicu i pecite dok povrće ne omekša, još 10 do 15 minuta. Pospite peršinom i prilagodite okus dodavanjem začina po potrebi. Poslužite odmah uz tjesteninu ili žitarice.</p><p><strong>Marokanska pileća tava</strong></p><p>Sastojci<br/> - 1½ šalice miješanog suhog voća (poput datulja, marelica, smokava i trešanja)<br/> - 2 žlice suhog peršina<br/> - fina morska sol<br/> - ½ žličica mljevenog kima<br/> - ½ žličica mljevenog cimeta<br/> - ½ žličica slatke paprike<br/> - ¼ žličica kajenske paprike<br/> - ¼ žličica mljevene kurkume<br/> - ¼ žličica mljevenog đumbira<br/> - 4 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja<br/> - 1 žlica svježe iscijeđenog limunovog soka<br/> - 4 režnja češnjaka, zgnječena<br/> - 6 pilećih karabataka<br/> - 1 veliki žuti luk<br/> - 1 srednja tikva od butternut, oguljena, prepolovljena i izrezana na kockice<br/> - svježe mljeveni crni papar<br/> - ¼ šalica svježeg lišća metvice, za ukras<br/> - 2 žlice sjemenki nara, za ukras</p><p>Priprema:</p><p>Stavite suho voće u posudu i dodajte toliko vruće vode da ga pokrije. Namačite 10 minuta da se voće rehidrira. Ocijedite vodu i prepolovite voće ako je veliko. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.<br/> U maloj zdjeli pomiješajte peršin, 1 žlicu soli, kim, cimet, kajensku papriku, kurkumu i đumbir. U velikoj zdjeli pomiješajte 2 žlice ulja, limunov sok, 2 češnja češnjaka i 3 žlice mješavine začina. Dodajte komade piletine i trljajte piletinu da smjesa dobro obloži svaki komad.</p><p>Komade piletine složite kožom prema gore na jednu stranu velikog obrubljenog lima za pečenje.<br/> Luk izrežite na deblje kriške, ostavljajući dio jezgre neodrezan, tako da ostane u komadu. U istu posudu u kojoj se nalazila piletina, bacite tikvicu, luk, preostala 2 režnja češnjaka, preostale 2 žlice ulja i preostalu smjesu začina. Začinite solju i crnim paprom i ponovno promiješajte. Smjesu povrća rasporedite u jedan sloj s druge strane lima za pečenje.<br/> Pecite piletinu i povrće 20 minuta, a zatim pažljivo pospite rehidrirano voće preko sastojaka. Nastavite peći dok piletina ne bude gotova i dok tikva ne omekša, oko 25 do 35 minuta.<br/> Piletinu poslužite uz pečeno povrće i voće. Po vrhu pospite listiće mente i sjemenke nara.</p><p><strong>Med, pržena mrkva i pastrnjak s kvinojom i rikolom</strong></p><p><strong>Sastojci: </strong></p><p>- 3 mrkve, oguljene i izrezane na kolutiće<br/> - 3 pastrnjaka, oguljena i izrezana na kolutiće<br/> - 4 režnja češnjaka, razbijena<br/> - 2 velike grančice svježeg ružmarina<br/> - 2 lista lovora<br/> - 1 žlica meda<br/> - 2 žlice maslinovog ulja<br/> - 2 žličice morske soli<br/> - svježe mljeveni crni papar<br/> - 1⅓ šalice (240 g) kvinoje, dobro isprane i ocijeđene<br/> . 3 šalice (720 ml) kipuće vode<br/> - 1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja<br/> - sok od ½ limuna<br/> - 2 šake rikole </p><p>Priprema:</p><p>Zagrijte pećnicu na 190 ° C. U lim stavite mrkvu, pastrnjak, češnjak, ružmarin, lovorov list, med, maslinovo ulje, sol i papar, sve to dobro promiješajte rukama, a zatim prebacite u pećnicu i pecite 40 minuta.<br/> Dodajte kvinoju i vodu miješajući stružući dno posude za pečenje. Pokrijte folijom, a zatim vratite pećnicu na dodatnih 20 minuta.<br/> Uklonite foliju, rastresite kvinoju vilicom i ostavite da se suši na pari 5 minuta. Prelijte ekstra djevičanskim maslinovim uljem, kušajte i začinite morskom soli i limunovim sokom po potrebi, a zatim promiješajte kroz rikolu. Poslužite toplo ili hladno.</p><p><strong>Jednodijelna pileća večera</strong></p><p>Sastojci</p><p>- 2 žlice plus 1 žličica ulja sjemenki grožđa<br/> - 2 velika slatka krumpira, prepolovljena uzdužno, pa prerezana na 4 dijela<br/> - 8 glavica mladog luka<br/> - 3 žličice košer soli<br/> - 1 žlica kokosovog šećera<br/> - 1 žličica sušene majčine dušice<br/> - ½ žličica mljevenog kima<br/> - ½ žličica slatke paprike<br/> - ½ žličica češnjaka u prahu<br/> - ¼ žličica kajenske paprike (po želji)<br/> - 8 komada piletine - batak i zabatak, ali odvojeni<br/> - morska sol</p><p>Priprema:</p><p>Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Lim za pečenje lagano premažite 1 žličicom ulja.</p><p>U velikoj zdjeli pomiješajte batat i mladi luk. Prelijte s 1 žlicom ulja i pospite 1 žličicom soli, pa promiješajte i smjesu okrenite na lim za pečenje, ostavljajući sa strane mjesta za piletinu.<br/> U istoj posudi pomiješajte šećer, piment, cimet, majčinu dušicu, kim, đumbir, papriku, češnjak u prahu, muškatni oraščić i kajensku papriku, te preostalu žlicu ulja i 2 žličice soli. Promiješajte da se sjedini, dodajte piletinu, promiješajte i složite piletinu s kožom prema gore na lim za pečenje s povrćem.</p><p>Pecite 20 minuta, pa smanjite temperaturu na 180 stupnjeva i pecite još 20 minuta, dok batat ne omekša. Prebacite sve na pladanj za posluživanje. Pospite morskom soli i poslužite, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-make-sheet-pan-meals-recipes">MindBodyGreen.</a></p>