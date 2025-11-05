Finalist Supertalenta Marko Antolković danas je mladi obrtnik godine i muzikoterapeut

Nekada smo ga gledali na Supertalentu, danas vodi uspješan obrt koji spaja umjetnost i terapiju. Marko Antolković, glazbenik, muzikoterapeut i dobitnik priznanja Obrtničke komore Zagreb za mladog obrtnika godine, priča kako je od pjevanja na vjenčanjima i svjetala pozornice došao do vlastitog studija Art&More - mjesta gdje glazba pomaže, povezuje i pokreće.

Marko, mnogi vas pamte s pozornice Supertalenta, a danas vodite vlastiti obrt. Kako je došlo do toga da otvorite Art&More i spojite glazbu i poduzetništvo?

Još uvijek me ljudi često prepoznaju na ulici i to u različitim dijelovima Hrvatske i to mi je baš posebno drago, jer od mog nastupa na Supertalentu prošlo je već šest godina. Nakon Supertalenta završio sam fakultet i zaposlio se u Centru za rehabilitaciju gdje radim kao muzikoterapeut, a kako sam se i dalje nastavio baviti pjevanjem, podukom i raznim drugim stvarima vezanim uz glazbu, odlučio sam se otvoriti obrt. Ime Art&More nastalo je tako što su moji inicijali A i M, a kako se bavim umjetnošću i terapijskim radom, taj mi se naziv činio baš fora.

Što sve obuhvaća vaš obrt - koje radionice i poduke nudite, i kakav je interes publike za takav tip rada?

U obrtu provodim usluge koje su usko vezane uz moju primarnu struku, a to je magistar pjevanja, ali sam završio i trogodišnju edukaciju iz muzikoterapije, tako da držim satove pjevanja, klavira i teorije glazbe, nudim uslugu muzikoterapije za djecu s teškoćama u razvoju, te provodim radionice za djecu koje uključuju elemente muzikoterapije. Često mi se javljaju ljudi koji traže program za sebe ili svoju djecu.

Koliko vam je nastup u Supertalentu pomogao u izgradnji prepoznatljivosti i otvaranju poslovnih prilika?

U početku, nakon Supertalenta puno sam pjevao na obredima vjenčanja i to mi je zapravo bila jako dobra odskočna daska i pomoglo mi je da budem lakše zapažen i dalo mi je "besplatnu reklamu".

Umjetnost kao obrt nije baš svakodnevna kombinacija - kako izgleda poslovanje jednog glazbenika-obrtnika u Hrvatskoj?

Nemam problema u poslovanju, često se otvaraju nove prilike i rađaju nove ideje, samo treba biti uporan i slijediti intuiciju.

Nedavno ste osvojili priznanje Obrtničke komore Zagreb za mladog obrtnika godine. Što vam ta nagrada znači?

Nagrada me dodatno motivirala, pobudila u meni osjećaj zahvalnosti i dala mi je jedan vjetar u leđa za ono što spremam.

Radite li sami ili imate tim suradnika? Kako izgleda jedan vaš dan u Art&Moreu?

Radim sam. Moj je dan vrlo dinamičan i raznolik - svaki je drugačiji i to mi se najviše sviđa. Primarno sam zaposlen kao muzikoterapeut u Centru za rehabilitaciju, a nakon posla dan mi se često nastavlja kroz različite aktivnosti - poduke pjevanja, rad s djecom, probe ili nastupe. Trenutno pjevam u dvije operne produkcije - Regoč i Glas iz tišine - u kojima sudjelujem i kao producent, što je još jedno novo i uzbudljivo iskustvo.

Što najviše traže vaši polaznici - pjevanje, sviranje, samopouzdanje na sceni - ili pomalo od svega?

Kod poduke pjevanja uvijek je to pomalo od svega. Svaka osoba ima svoje ciljeve i želje, pa pristup prilagođavam individualno. Kod muzikoterapije je slično - svaka se aktivnost planira prema djetetovim potrebama i za njegovu dobrobit. Najčešće radim s djecom na razvoju komunikacije i smanjenju nepoželjnih oblika ponašanja kroz glazbene aktivnosti.

Koji su najveći izazovi, a koji trenuci zbog kojih kažete "vrijedilo je" u ovom poslu?

Svaki, pa i najmanji, pomak puno mi znači, a osmijeh na kraju kod odlaska podsjeća kako je glazba nešto posebno i svakoga pokreće na svoj način.

Planirate li širenje obrta ili nove projekte, možda neku suradnju ili vlastitu glazbenu produkciju?

Novi projekti su u razradi, plan je osmišljen, sad još treba doraditi detalje. Volio bih pokrenuti radionice za odrasle gdje bismo kroz zajedničko dijeljenje muzičkog iskustva radili na opuštanju i kvalitetno koristili slobodno vrijeme. Također, volio bih se još dodatno usavršavati u smjeru muzikoterapije.

I za kraj - što biste poručili mladima koji imaju talent, ali se još ne usuđuju napraviti prvi korak i otvoriti svoj obrt?

Treba se odvažiti i pokrenuti, pronaći osobnu motivaciju i biti uporan usprkos ponekom neuspjehu, a onda je samo nebo granica.