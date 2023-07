Financi su presretni: 'Nikad nema dosta gostionica u gradu'

Znali su se nekad Zagrebčani buniti: Kako to? U šest kuća pet krčama! To je anomalija! Govorilo se da u našem građu imadu i previše gostiona. Tako je u dolnjem gradu u Paromlinskoj ulici bilo samo šest kuća, a četiri gostione! Pa kad su čuli da se kani otvoriti i peta točiona pića, doljnjogradski gostioničari su se pismenom predstavkom obraćali na gradsko poglavarstvo i financijsko ravnateljstvo, da se dozvola za otvorenje nove gostione uzkrati, jer do sada ne samo da je dosta, nego i previše gostiona.

Oni gostioničari u onoj okolici i onako jedva vegetiraju. Ali premda su mnogi držali da će se opravdana predstavka uvažiti, u Financijskom ravanteljstvu u Opatičkoj 20 samo su trljali ruke! Bit će više novca, bit će više dohodarine, nikad nije dosta gostiona!

Zato i sada Financijsko ravnateljstvo šalje ovu objavu: U svrhu odmjerenja dohodarine za poreznu godinu 1935. pozivaju se svi vlasnici gostiona da prikažu do konca novembra l. g. propisane popise, gostiona i to po stanju od 1. oktobra 1935. Ti popisi, koji moraju biti shodno popunjeni i potpisani, moraju se prikazati: a) za grad Zagreb: poreznim administracijama. Izostavljenje ili eventualno zakašnjenje spomenutog popisa kaznit će se po zakonu.