Financijski stručnjaci: 15 navika zbog kojih gubite veliki novac

'Kako sam toliko potrošio?!' prilično je česta reakcija na mjesečni račun za kreditnu karticu. Smanjenje potrošnje može uključivati velike životne promjene, poput preseljenja u jeftinije susjedstvo ili preskakanja godišnjeg odmora, ali može značiti i preispitivanje manjih stvari koje se zbrajaju, poput trošenja koje činimo bez puno razmišljanja.
Stručnjaci za osobne financije dijele 16 uobičajenih problematičnih navika i savjete kako ih razbiti.
1. Kupnja na rasprodaji: Svi volimo dobru rasprodaju, ali previše nas se uhvati u zamku razmišljanja da bismo trebali kupiti nešto samo zato što je cijena snižena, a ne zato što nam treba. "Sjajna ponuda" može vas na kraju koštati puno za nešto što nećete koristiti.
2. Naručivanje hrane putem aplikacija: Ako i niste prije koristili ovu mogućnost, pandemija vas je vjerojatno prisilila da probate. Budući da je tako praktično, lako je ignorirati visoke naknade koje se dodaju vašoj narudžbi hrane. Osim standardnih naknada za dostavu i napojnica, naknade za uslugu i drugi nasumični troškovi obično se pojavljuju u ukupnom iznosu. Naručite i preuzmite sami ili nazovite izravno restoran kako biste smanjili troškove.
3. Mikrotransakcije: Možda preuzmete aplikaciju za igru na svoj telefon, a zatim se upustite u kupnju dodataka putem takozvanih 'mikrotransakcija'“. One općenito uključuju virtualnu robu ili bodove koji mogu koristiti igračima koji nemaju vremena ili vještine da ih zarade u igri. Bilo je kontroverzi oko mikrotransakcija među djecom, ali mnogi odrasli također su se suočili s problemima prekomjernog trošenja u aplikacijama.
4. Nepraćenje pretplata: Obično problem počinje s ponudama besplatnih probnih razdoblja koje nas uvjeravaju da isprobamo novu uslugu koju neizbježno zaboravimo otkazati. S toliko transakcija koje ulaze i izlaze s naših bankovnih računa, lako je propustiti novu mjesečnu naplatu, pogotovo ako nije jako velika. Pregledajte svaki mjesec svoje pretplate poput aplikacija, streaming usluga i časopisa kako biste bili sigurni da ne plaćate ono što vam ne treba.
5. Stalno ažuriranje garderobe: Zaista bezumno trošenje je nepotrebno ažuriranje ljetne i zimske garderobe svake godine. Svijet brze mode i influencera dao je ljudima ideju da moramo stalno kupovati novu odjeću i davati prednost količini nad kvalitetom. Ljudi također loše provode inventuru svojih ormara. Većina ne shvaća koliko odjeće ima jer nosi samo mali dio toga.
6. Kupovina namirnica bez plana: Kažu da ne biste trebali kupovati namirnice gladni, ali također se ne biste trebali pojaviti bez popisa ili spoznaje što već imate kod kuće. Većina ljudi koji idu u trgovinu samo da bi kupili nekoliko stvari vrate se kući s gomilom svega. Osim što košta, ova praksa može dovesti i do nepotrebnog bacanja hrane. Stoga je važno imati neku vrstu strukture, čak i ako se radi samo o vođenju popisa na telefonu kada se sjetite namirnica koje su vam potrebne.
7. Neplaćanje računa na vrijeme: Mnogi ljudi odugovlače s ovim neizbježnim zadatkom pa bespotrebno plaćaju kamate. Steknite naviku plaćati račune kada ih dobijete ili postavljati podsjetnike u kalendaru ako trebate malo pričekati. Ako dobivate račune mailom, provjerite povremeno spam folder.
8. Inspirirani šoping: Počnete li vježbati, ne trebaju vam četiri seta odjeće koju inače ne nosite. Ako vam treba haljina za odlazak na vjenčanje, a inače ne nosite elegantnu odjeću, ne pretjerujte s cijenom. Budite svjesni svog načina života i kupujte odjeću koja vam odgovara, a ne nešto inspirativno. Ne kupujte odjeću online koju zaboravite vratiti. Možda ćete vidjeti nešto slatko, ali nemojte to kupiti ako ne znate s čime ćete to kombinirati ili u kojem okruženju to nositi.
9. Plaćanje nepotrebnih bankovnih naknada: Osim naknada za kašnjenje, postoji niz drugih nepotrebnih naknada koje ljudi redovito plaćaju, uključujući naknade za bankomate, račune, razna prekoračenja... Iako se ove naknade mogu činiti malima same po sebi, šira slika djeluje rasipno. Uvijek koristite bankomat svoje banke, tražite besplatne tekuće račune, pratite svoju potrošnju kako ne biste prekoračili svoj račun i obratite pozornost na rokove dospijeća plaćanja kako biste spriječili plaćanje naknada za zakašnjela plaćanja
10. Dopuštanje raspoloženju da diktira vašu potrošnju: Ljudi rade mnoge stvari bezumno kada se suočavaju s teškim emocijama, uključujući trošenje novca. Zato to nazivaju "maloprodajnom terapijom". Kada dopustimo da naši okidači preuzmu kontrolu nad našim postupcima, to nas može dovesti do donošenja financijskih odluka koje se u trenutku čine dobrima, ali dugoročno nisu vrijedne truda. Pratite svoje okidače koji su doveli do trošenja, bilo da se radi o lošem danu na poslu ili razgovoru s toksičnom osobom. Zatim pronađite alternativni način suočavanja s emocijama koji ne uključuje kupovinu.
11. Nekorištenje poklon kartica: Izvješće iz 2020. procjenjuje da američki potrošači svake godine potrate do 3 milijarde dolara na neiskorištene poklon kartice. Naravno, ponekad imamo problema s iskorištavanjem poklon kartice ako je namijenjena brendu ili restoranu koji nam se ne sviđa ili kojem nemamo pristup. Ali velik dio rasipanja proizlazi iz zaboravnosti. Tvrtke štede kada ne koristimo poklon kartice.
12. Ne pripremate vlastiti ručak ili kavu: Ljudi svakodnevno troše na kavu ili ručak, umjesto da ga pripremaju kod kuće. Mnogi ne shvaćaju koliko ispijanje kave ujutro i odlazak na ručak košta. Ono što rade iz praktičnosti može se stvarno zbrojiti do značajnog iznosa.
13. 'Peglanje' kartica: U doba kreditnih kartica i Apple Paya, prelako se zanijeti kupnjom stvari - online ili osobno. Studije su čak sugerirale da mozak oslobađa dopamin kada kupujete, što može dati ovisnički element tom procesu. Bezumno korištenje kreditnih kartica navika je koju treba prekinuti. Češće koristite gotovinu kako biste smanjili svoje trošenje.
14. Nikada ne uzimate kusur: U sve digitalnijem društvu, sve više ljudi ne voli baratati kusurom. To je dio razloga nedavnog problema s optjecajem kovanica. Ali vaša odbojnost prema kovanicama vjerojatno vas i košta novca. Rečenica "zadržite kusur" može vas prilično koštati.
15. Zaboravljanje na 'skupe' sate: Pružatelji komunalnih usluga često naplaćuju više cijene tijekom određenih sati dana kada više ljudi koristi njihove usluge, stoga ako imate fleksibilan raspored, razmislite kada trošite puno struje ili plina. Nepotrebno pojačavanje grijanja ili korištenje uređaja u tim satima samo povećava vaše račune. Razmislite o smanjivanju termostata za nekoliko stupnjeva ili pranjem rublja kasnije navečer i gledajte kako vam računi padaju.
