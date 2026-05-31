Veliki tjedni horoskop: Vage su svadljive, Ribe nalaze srodnu dušu, Strijelcu je slab imunitet

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO – Izvjesna je ovisnost o kolegama i smanjena samostalnost u odlučivanju. Umjesto da silom pokušavate probiti zidove, radije se primirite, diplomatski promatrajte situaciju sa strane i pričekajte povoljniji trenutak.

LJUBAV – Merkur u Raku od 2.6. otežava komunikaciju pa birajte riječi u razgovoru s partnerom, simpatijom. Teže ćete dolaziti do ljubavi koja će vam izmicati iz ruku zbog vaših propusta. Nemojte dopustiti da vas trenutni ponos ili tvrdoglavost udalje od voljene osobe.

ZDRAVLJE – Mogle bi vas mučiti tegobe zbog koje ćete potražiti liječnički savjet. Skloni ste glavoboljama. Svakako usporite ritam i pokušajte izbjegavati stresne situacije te pretjerano izlaganje suncu.

Najbolji dan: 31. svibnja

Najlošiji dan: 3. lipnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO – Raspolagat ćete s više pokretačke energije. Iskoristite taj plodonosan val kreativnosti i samopouzdanja kako biste nadređenima prezentirali svoje dugoročne ideje, jer su šanse za njihovo prihvaćanje velike.

LJUBAV – Mars u vašem znaku poticat će vas na akciju i pojačati vanjski doživljaj svijeta. Samci će nekog upoznati. Iako ćete prštati od strasti i privlačnosti, pokušajte kanalizirati tu snažnu energiju u romantična iznenađenja umjesto u nepotrebno tjeranje maka na konac s bližnjima.

ZDRAVLJE – Osjećat ćete kao da ste s leđa skinuli veliki teret. Više nećete biti toliko pod stresom, a i zdravlje će biti bolje. Fizičko olakšanje koje osjećate iskoristite za lagane sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Najbolji dan: 4. lipnja

Najlošiji dan: 6. lipnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO – Vaša urođena snalažljivost i šarm pomoći će vam da svaku napetu situaciju okrenete u svoju korist. Igrat ćete pametno i osloniti se na provjerene saveznike na poslu. Zarade bi vam se mogle poboljšati.

LJUBAV – Budite malo više opušteni i lukavi pa vas ljubavno ispunjenje neće zaobići. Osoba koja vam se sviđa počinje vas primjećivati pa je nova veza na pomolu. Odbacite sve nepotrebne kočnice i strahove iz prošlosti te dopustite svojoj spontanoj naravi da zablista.

ZDRAVLJE – Moguć je prolazan pad raspoloženja, no zdravlje će vam biti dobro. Mnogo ćete se kretati i izlaziti, što će dobro djelovati na vašu kondiciju. Kada osjetite nalet melankolije, okružite se pozitivnim ljudima.

Najbolji dan: 5. lipnja

Najlošiji dan: 2. lipnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO – Bit ćete sjajni u trgovini, zastupanju i pregovaranju. Vaš analitički um i uvjerljiv nastup privući će pažnju važnih poslovnih partnera, što bi vam od 2.6. moglo otvoriti vrata za dugoročne i profitabilne projekte.

LJUBAV – Zahvaljujući Veneri i Merkuru u vašem znaku, ljubomora i nerazumijevanje u brakovima bit će prošlost. Ovo toplo i lijepo razdoblje idealno je za produbljivanje bliskosti i planiranje zajedničke budućnosti, jer će partner upijati svaku vašu riječ s potpunim povjerenjem.

ZDRAVLJE – Ako ste negdje na moru, zaštite se od jakog sunca. Nemojte testirati granice svoje izdržljivosti samo zato što se osjećate poletno, već obavezno osigurajte tijelu osam sati sna i kvalitetnu hidraciju.

Najbolji dan: 31. svibnja

Najlošiji dan: 3. lipnja

Lav 23. 7. - 22. 8.

POSAO – Vaš dnevni raspored bit će krcat. Ostanite profesionalni i distancirani od uredskih klanova te se fokusirajte isključivo na svoje zadatke, jer će vaši rezultati na kraju tjedna ušutkati sve dežurne kritičare.

LJUBAV – Bit ćete uskraćeni za partnerovo razumijevanje i pažnju. Umjesto da tražite mane u svakom partnerovom postupku, sjetite se da je i on možda pod stresom te pokušajte toplim razgovorom spustiti tenzije prije nego što eskaliraju.

ZDRAVLJE – Ranjivi ste i osjetljivi, a iscrpljuje vas i napeta poslovna situacija. Izolirajte se od negativnih utjecaja nakon radnog vremena i posvetite se hobijima koji vas opuštaju kako biste zadržali unutarnji mir.

Najbolji dan: 1. lipnja

Najlošiji dan: 6. lipnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO – Imat ćete više energije i biti ambiciozniji. Niti jedna prepreka sada se ne čini nepremostivom, stoga hrabro preuzmite inicijativu u ključnim projektima jer vas zvijezde guraju ravno prema zasluženom trijumfu.

LJUBAV – Planetarni utjecaji potiču vas na velike korake, stoga vjerujte svom unutarnjem glasu i prepustite se osjećajima bez prevelikog analiziranja i kalkuliranja. Oni u sretnim vezama mogli bi naglo donijeti odluku o sklapanju braka ili zajedničkom životu.

ZDRAVLJE – Upišite se na jogu, prakticirajte vježbe disanja ili jednostavno provedite večer uz dobru knjigu kako biste umirili kovitlac misli koji vam ne da zaspati. No vaše se zdravlje popravlja pa ćete se riješiti nekih tegoba.

Najbolji dan: 4. lipnja

Najlošiji dan: 31. svibnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO – Preporučuje se oprez u komunikaciji s nadređenima. Pokušajte zadržati smirenost i nemojte reagirati impulzivno na kritike, jer bi nepromišljeno izgovorena riječ mogla nepotrebno ugroziti vaš trenutačni položaj.

LJUBAV – Bit ćete svadljivi, što će partnera smetati pa će vam s pravom prigovarati. Prije nego što započnete novu raspravu oko nebitnih sitnica, duboko udahnite i zapitajte se je li taj trenutni impuls vrijedan narušavanja mira u vašem domu.

ZDRAVLJE – Probava vam je osjetljiva. Izbjegavajte brzu i začinjenu hranu s nogu te u svakodnevnu rutinu uvedite lagane, kuhane obroke koji će smiriti vaš želudac i vratiti vam potrebnu vitalnost.

Najbolji dan: 5. lipnja

Najlošiji dan: 4. lipnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO – Poslovna zbivanja bit će povezana s inozemstvom, putovanjima i usavršavanjem ili nadopunjavanjem znanja i stručnosti. Proširite svoje vidike i steknite vještine koje će vas izdvojiti iz mase !

LJUBAV – Vaša karizma bit će jednostavno magnetski privlačna, pa je ovo savršen tjedan za rješavanje starih nesuglasica ili za otvaranje srca osobi koja vam već dugo grije misli. Osamljeni se zaljubljuju, željni flerta privlače pozornost simpatije, a vezani brakom uživaju u bliskosti i privrženosti.

ZDRAVLJE – Zdravlje će vam se bitno popraviti. Iskoristite ovaj nalet snage za uvođenje zdravijih navika i intenzivniji fizički trening, jer će vaše tijelo sada sjajno reagirati na svaki oblik sportske aktivnosti.

Najbolji dan: 3. lipnja

Najlošiji dan: 5. lipnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO – Nemojte gubiti živce zbog tuđe sporosti ili rigidnosti, već pokažite svoju profesionalnu širinu i fleksibilnost koja će vas na kraju prikazati kao vrhunskog timskog igrača.

LJUBAV - Uživanje u suptilnom flertu i postupnom građenju povjerenja donijet će vam poseban užitak i postaviti čvrste temelje za nešto što bi moglo trajati jako dugo. S nekim ćete uspostaviti razumijevanje i biti zadovoljni sitnim znakovima zbližavanja.

ZDRAVLJE – Vaš imunitet je na kušnji, stoga ne preskačite obroke i obavezno osigurajte tijelu adekvatan odmor kako biste spriječili da vas lakša prehlada potpuno prikuje za krevet.

Najbolji dan: 2. lipnja

Najlošiji dan: 6. lipnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO – Ovo je tjedan u kojem ćete morati pokazati čeličnu disciplinu i strpljenje, rješavajući problem po problem bez ulaženja u jalove rasprave s okolinom. Nailazit ćete na zapreke u vidu nerazumnih kolega, stranka ili novčanih blokada.

LJUBAV – Otvoreno i bez rukavica podijelite svoje strahove i preokupacije s voljenom osobom, jer ćete tako srušiti zidove koji su se neprimjetno počeli podizati među vama. Parovi bi mogli razmišljati o vjenčanju, ali kao da još niste spremni za tu odluku.

ZDRAVLJE – Nemojte ignorirati sitne signale i bolove koje vam tijelo šalje, već preventivno usporite i posvetite se lakšem istezanju i njezi tijela prije nego što vas stigne ozbiljniji umor. Čuvajte kralježnicu, zglobove i zube.

Najbolji dan: 4. lipnja

Najlošiji dan: 2. lipnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO – Vaša urođena sposobnost rada pod pritiskom sada će doći do punog izražaja, a trud koji uložite bit će primijećen od strane utjecajnih ljudi koji vam mogu ponuditi sjajan napredak. Nezaposleni će se zaposliti.

LJUBAV – Dopustite si da budete ranjivi i otvoreni za nove priče, jer bi vas jedno sasvim obično, usputno poznanstvo moglo ugodno iznenaditi i brzo prerasti u nešto duboko. Vezani brakom imat će uspjeha u zajedničkim poslovnim i financijskim pothvatima.

ZDRAVLJE – Moguć je pad koncentracije i zaboravljivost. Zapisujte važne obaveze i sastanke u planer kako vam nešto ne bi promaknulo, a slobodno vrijeme iskoristite za boravak na svježem zraku koji će vam razbistriti um.

Najbolji dan: 5. lipnja

Najlošiji dan: 3. lipnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO – Vaše originalne ideje lako će pronalaziti put do klijenata, stoga se nemojte ustručavati preuzeti vodeću ulogu u novim projektima. Bit ćete vješti u komunikaciji, taktični u ophođenju s kolegama i domišljati u kreativnim zadacima.

LJUBAV – Romantični zanos i duboka emocionalna povezanost obilježit će ove dane. Samci će pronaći srodnu dušu koja će šarmantnim potezima osvojiti njihovo srce. Zauzeti će poboljšati odnos s partnerom, a ženama nije isključena mogućnost trudnoće.

ZDRAVLJE – Povoljni Mars opskrbit će vas s mnogo energije pa ćete moći raditi i nekoliko stvari odjednom, a da ne osjetite umor. No koža lica i tijela bit će vam osjetljivi - obratite pozornost na kozmetiku koju koristite.

Najbolji dan: 6. lipnja

Najlošiji dan: 31.svibnja