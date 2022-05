Foto: Pixsell

U dolini Neretve zasađeno je dva milijuna sadnica jagoda, no cijena im je pala zbog uvoza. Veliki su to nasadi i ako se ne postigne otkupna cijena na veliko od 22 kune do 20 kuna, jagodari nisu ni na pozitivnoj nuli

Ovih je dana u punom jeku berba jagoda u neretvanskom i vrgoračkom kraju. Ova sezona, govore nam poljoprivrednici, krenula je dobro, ali se zadnjih dana osjeti stagnacija u prodaji, što je zabrinulo jagodare.