Na Floridi je ina\u010de\u00a0do ponedjeljka 6. srpnja bilo ukupno 206.447 oboljelih i 3778 umrlih od Covid-19 virusa, objavilo\u00a0je ju\u010der njihovo Ministarstvo zdravlja. Zbog svega toga\u00a0Uhlfelder, ka\u017ee, ne namjerava prestati odijevati\u00a0svoj mra\u010dni kostim i\u00a0\u0161etati s\u00a0kosom u ruci.\u00a0 Dapa\u010de,\u00a0cilj mu je obi\u0107i \u0161to vi\u0161e pla\u017ea u zemlji jer se na njima skupljaju ljudi iz cijeloga svijeta, a od\u00a0po\u010detka svoje 'turneje' 1. svibnja posjetio je kupali\u0161ta\u00a0od Miamija do Jacksonvillea.

- Dolazi\u00a0odjeveni kao smrt i ljudima govori: 'Umrijet \u0107e\u0161 jer\u00a0si ovdje' - ispri\u010dao je posjetitelj pla\u017ee Jacksonvillene\u00a0James Rivera. 'Mislim da je to ipak malo previ\u0161e', rekao je kupa\u010d.\u00a0\u00a0

Bez obzira na i\u010dije mi\u0161ljenje 'Kosac'\u00a0ne posustaje, a glavna su mu briga ka\u017ee turisti koji dolaze u Floridu, vi\u0161e nego lokalno stanovni\u0161tvo. Njegov je najve\u0107i strah, priznaje,\u00a0da mali gradovi - kakav je i njegov rodni\u00a0grad\u00a0u okrugu Escambia - nemaju infrastrukturu koja \u0107e mo\u0107i podnijeti veliki porast\u00a0broja zara\u017eenih.\u00a0Rje\u0161enje vidi u jasnijim smjernicama o no\u0161enju maski.

- Nemamo sveobuhvatan dr\u017eavni plan koji bi se s tim bavio - ka\u017ee on, \"a guverner je brigu\u00a0na i te\u0161ke odluke prebacio na male okruge i op\u0107ine \u0161to je po meni suludo\".

Floridskim plažama šeta Smrt: Samo vas podsjećam na koronu

Odvjetnik Daniel Uhlfelder je na svoju 'turneju po plažama' krenuo 1. svibnja, a dok su ljudi u opasnosti a čelnici ništa ne poduzimaju neće, kaže, baciti svoj kostim Kosca

<p>Ovaj floridski odvjetnik nedavno je tužio guvernera Floride <strong>Rona DeSantisa</strong> rekavši da je 'prerano dopustio da se otvore plaže' te da 'pandemiju Covida ne shvaća dovoljno ozbiljno'. A u želji da skrene pozornost na ozbiljnost situacije Uhlfelder nije stao na tome: on već nekoliko tjedana po plažama Floride hoda odjeven kao Anđeo smrti (ili Kosac) i kupače upozorava na širenje pandemije.</p><p>- Još sam u ožujku imao osjećaj da će situacija postati vrlo ozbiljna, a broj oboljelih i umrlih u SAD-u premašio je i moja najcrnja predviđanja - objasnio je Uhlfelder za <a href="https://us.cnn.com/2020/07/06/us/florida-grim-reaper-beach-masks-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bio je u formi života, a onda je dobio koronu</strong></p><p>Rekao je i kako guverner DeSantis odluku o nošenju maski i boravku na plažama prepušta lokalnim dužnosnicima, što je po njemu nedopustivo.</p><p>- On mora ljudima narediti da nose maske jer su one jedna od rijetkih mjera koja dokazano pomaže - kaže Uhlfelder, a na njegove prozivke guverner odgovara da je već 'uveo obavezu nošenja maski u okruzima Miami Dade, Broward, Palm Beach, Orange, Hillsborough i Duval'. Kako je riječ o nekim od najvećih floridskih okruga, objasnio je, to obuhvaća većinu stanovnika Floride - pa Uhlfelderove optužbe smatra neutemeljenima. </p><p>- Neki su okruzi imali mnogo oboljelih a drugi relativno malo i zato su općinski čelnici jedini koji mogu utvrditi pravo stanje i odrediti potrebnu mjeru - kaže DeSantis. No, guverner je pokazao i da dijeli mišljenje predsjednika SAD-a rekavši da je 'visoka stopa oboljelih velikim dijelom rezultat većeg broja testiranja u cijelom SAD-u'. Osim toga, naglasio je i da opasnost 'nije velika jer je prosječna dob pozitivnih osoba trenutno 36 godina i da je stopa smrtnosti blizu nule'.</p><p>Na Floridi je inače do ponedjeljka 6. srpnja bilo ukupno 206.447 oboljelih i 3778 umrlih od Covid-19 virusa, objavilo je jučer njihovo Ministarstvo zdravlja. Zbog svega toga Uhlfelder, kaže, ne namjerava prestati odijevati svoj mračni kostim i šetati s kosom u ruci. Dapače, cilj mu je obići što više plaža u zemlji jer se na njima skupljaju ljudi iz cijeloga svijeta, a od početka svoje 'turneje' 1. svibnja posjetio je kupališta od Miamija do Jacksonvillea.</p><p>- Dolazi odjeveni kao smrt i ljudima govori: 'Umrijet ćeš jer si ovdje' - ispričao je posjetitelj plaže Jacksonvillene <strong>James Rivera</strong>. 'Mislim da je to ipak malo previše', rekao je kupač. </p><p>Bez obzira na ičije mišljenje 'Kosac' ne posustaje, a glavna su mu briga kaže turisti koji dolaze u Floridu, više nego lokalno stanovništvo. Njegov je najveći strah, priznaje, da mali gradovi - kakav je i njegov rodni grad u okrugu Escambia - nemaju infrastrukturu koja će moći podnijeti veliki porast broja zaraženih. Rješenje vidi u jasnijim smjernicama o nošenju maski.</p><p>- Nemamo sveobuhvatan državni plan koji bi se s tim bavio - kaže on, "a guverner je brigu na i teške odluke prebacio na male okruge i općine što je po meni suludo".</p>