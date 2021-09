Nekoliko tramvajskih stanica zapadnije, na Trgu dr. Franje Tuđmana, na novoj lokaciji traje Food Film Festival. Filmsko platno, dekice, ležaljke i stotine ljudi s narančastim i svjetlećim slušalicama na ušima već nekoliko dana uživaju u filmovima.

- To je potpuno novi doživljaj pomoću tehnologije koja se koristi za silent partyje. Naime, svaki gledatelj ima vlastite slušalice kako bi mu zvuk bio besprijekoran, da bi eliminirali sve vanjske ometače i kako ne zagađivali okolinu dodatnom bukom koja ometa susjede - kažu organizatori.

A mi smo došli vidjeti onaj “sočniji” dio festivala, gastronomski. Ima starih znanaca, poput El Toro burgers&ribs, BarBaQ, Pani i Wok by Matija, no ima i zanimljivih gostiju, a to su American bar Dollar iz Varaždina, šibenska Pucalina s morskim street foodom te novootvoreni Kantun iz Samobora.

Na prvu nas je privukla šibenska Pucalina. Još pamtimo lamburger, odnosno burger od janjetine, koji smo nedavno kušali, a “potpisuje” ga također ekipa iz Šibenika, Festina Lente.

Pucalina je došla s jakim adutima, burger od škampa, sipa s njokima, pa sendvič od drniškog pršuta, sira iz mišine i smokava, i za kraj kolači, a ističe se onaj s lavandom. Kako im je bitno da uvijek sve bude svježe, ako nema škampa, idu kozice.

- U brioš pecivo još stavljamo crveni kupus, rikolu i koktel umak, koji je naša tajna - rekla nam je Kristina Uvodić i nastavila:

- Željeli smo se u Zagrebu predstaviti nečim mediteranskim, a najvažnije nam je da bude svježe i s naših OPG-ova. Sjajna je bila i sipa s njokima, kao i kolač s lavandom, koji fino osvježava. U blizini je ekipa iz Samobora, koja se može pohvaliti sjajnim rebricama. Ona su sporo kuhana, glazirana i potom zapečena, što je ukusna kombinacija. Mate Janković tu je s provjerenim i dobrim wokom, a El Toro s Beef empanadom by El Toro. Poslužuju je uz domaću pikantnu šalšu, a u njoj, osim junetine i raznih začina, ima i sira.