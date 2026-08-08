Forbesov novi popis najboljih zemalja za život u mirovini: Regija je tu, Hrvatska ni blizu

Prvo što treba znati je da je ovaj popis Forbes radio za američke umirovljenike pa su se neke zemlje našle na popisu zbog blizine i praktičnosti. Ipak, nije nebitno za spomenuti da Hrvatska nije na popisu, iako im ova regija nije strana. Na popisu su se našle Albanija, Slovenija, Crna Gora, Italija, Austrija...

Prilikom donošenja odluka uzeli su u obzir relativne troškove života, poreze, kvalitetu i troškove zdravstvene skrbi, lakoću povratka kući, kriminal i političku nestabilnost te društvenu izolaciju. Također je uzeto u obzir koliko je teško dobiti dozvolu za boravak u zemlji dulje vrijeme, ali i klimatske promjene i rizik od prirodnih opasnosti.

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To je glavni razlog zašto Filipini i Indonezija nisu na popisu. Ove otočne nacije Tihog oceana ostaju na uvjerljivom 1. i 2. mjestu među 193 zemlje u najnovijem Izvješću o svjetskom riziku sastavljenom pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda.

Tekući požari i vrućina u Španjolskoj i Francuskoj privlače mnogo pozornosti pa su neka mjesta "odletjela" s ovogodišnje liste. Naime, za svaku državu Forbes je preporučio četiri grada, a zbog ove situacije su uklonili popularnu Costu del Sol te Bordeaux.

Ovo je njihov popis 24 države abecednim redom uz pojašnjenja. Referiraju se na usporedbu s SAD-om.

Albanija - Tirana, Drač, Saranda, Vlora: Jeftina zemlja mediteranske klime s prekrasnim pogledom. Nizak kriminal i relativno stabilna vlada.

Argentina - Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Rosario: Južnoamerička zemlja s prekrasnim krajolikom i mješavinom europske i latinoameričke kulture. Troškovi života su otprilike upola manji nego u SAD-u, dok je stopa kriminala slična.

Austrija - Beč, Graz, Innsbruck, Salzburg: Puno toga za ponuditi, ali zakonski je potrebno početno znanje njemačkog jezika. Zdravstvena skrb je izvrsna i pristupačna.

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Belize - Ambergris Caye, Corozal, Caye Caulker, Placencia: Srednjoamerička zemlja u kojoj se govori engleski. Pronalaženje kvalitetne zdravstvene skrbi i dalje je problem, kao i uragani.

Kanada - Calgary, Moncton, Niagara-on-the-Lake, Victoria: Velika vijest je da je Kanada krajem prošle godine dramatično proširila zakone koji dopuštaju potomcima da dobiju državljanstvo. Uz dokaz, čak bi i pra-pra-pra-praunuk Kanađanina mogao steći pravo.

Kolumbija - Bogota, Cartagena, Medellin, Pereira: Ugodna klima i prekrasan krajolik. Popularno odredište za američke umirovljenike zbog 50 posto nižih troškova života te pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb koja je ocijenjena kao bolja nego u SAD-u i puno jeftinija.

Kostarika - San José, Središnja dolina, Atenas, Santa Cruz: Troškovi života općenito su znatno niži nego u SAD-u, kriminal je nizak, a politika stabilna. Poplave mogu biti problem.

Cipar - Limasol, Pafos, Pyrgos, Larnaka: Nudi sunčano okruženje s prekrasnim plažama, grčkom kulturom i dugom poviješću ugošćavanja umirovljenih iseljenika.

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Francuska - Pariz, Lyon, Nica, Pau: Osim kuhinje, nudi umirovljenim iseljenicima visokokvalitetnu zdravstvenu skrb po niskim cijenama. Poznavanje francuskog jezika je ključno.

Grčka - Atena, Krf, Kalamata i Solun: Bogato kulturno okruženje i klima. Troškovi života za većinu mjesta, posebno daleko od Atene, trećinu su ili više ispod američkog prosjeka. Zdravstvena skrb smatra se dobrom, ali je potrebno privatno zdravstveno osiguranje.

Irska - Dublin, Cork, Killarney, Waterford: Osim krajolika, prednost je što se govori engleski, stabilna je politika i postoji niska razina ozbiljnog kriminala.

Italija - Firenca, Bologna, regije Marche i Lombardija: Hrana i klima su izuzetno privlačni. Moguće je pridružiti se državnom zdravstvenom sustavu. Poznavanje talijanskog jezika definitivno je korisno.

Malezija - Kuala Lumpur, George Town, Ipoh, Melaka: Jeftina azijska kultura. Kriminal može biti problem, a poplave su rizik od prirodnih opasnosti. Zdravstvena skrb ocijenjena je kao dobra, iako je potrebno privatno osiguranje.

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Malta - Valletta, Gozo, St. Paul’s Bay, Qawra: Idilično mjesto s umjerenom klimom, niskim kriminalom i aurom intrige.

Mauricijus - Port Louis, Grand Baie, Flic-en-Flac, Tamarin: Privlači pozornost umirovljenika zbog svoje mješavine kultura, krajolika i niskih troškova. Stopa kriminala je niska. Engleski je službeni jezik.

Meksiko - Mérida, Oaxaca City, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende: Na listi je uglavnom zbog blizine američkim umirovljenicima te troškovima života i upola nižim.

Crna Gora - Podgorica, Bar, Perast, Tivat: Prekrasne plaže, slikovite planine i troškovi života manje od polovice onih u SAD-u. Vlada je stabilna, a ozbiljan kriminal je nizak. Zdravstvena skrb smatra se adekvatnom, ali mnogi iseljenici s posebnim medicinskim potrebama odlaze u Italiju ili Njemačku.

Panama - Panama City, Boquete, Coronado, David: Sa toplom klimom, pogledom na dva oceana i američkim dolarom kao službenom valutom, Panama se može činiti kao klon Floride. No, troškovi života su za trećinu niži nego u SAD-u, a nalazi se izvan pojasa uragana.

Portugal - Lisabon, Algarve regija, Cascais, Porto: Šarmantni Portugal i dalje ima troškove života otprilike za trećinu niže nego u SAD-u, te dobru i pristupačnu zdravstvenu skrb. Engleski se široko govori, stopa kriminala je niska, a politika stabilna.

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Slovenija - Ljubljana, Bled, Piran, Celje: Nudi širok izbor prekrasnog obalnog i planinskog terena u mediteranskom okruženju. Troškovi života gotovo su upola manji nego u SAD-u. Politika je stabilna, a stopa kriminala niska.

Španjolska - Barcelona, Bilbao, Kanarski otoci, Sevilla: Troškovi života u sunčanoj Španjolskoj su otprilike 30% manji nego u SAD-u, posebno daleko od prekrasnih obala i velikih gradova. Zdravstvena skrb smatra se izvrsnom i pristupačnom.

Tajland - Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui, Phuket: Troškovi života gotovo dvije trećine niži od onih u SAD-u, jeftina, izvrsna zdravstvena skrb i egzotična kultura. Engleski se govori na većini mjesta.

Urugvaj - Montevideo, Atlántida, Colonia, Punta del Este: Sjajne plaže, četiri klime i korištenje nacionalnog zdravstvenog sustava ASSE za strane umirovljenike, iako je privatna zdravstvena skrb i osiguranje prilično pristupačno. Troškovi života su oko 40% niži od prosjeka SAD-a.

Vijetnam - Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City (bivši Saigon), Hội An: Jedina komunistička zemlja na popisu. Postao je zanimljiv umirovljenicima jer su troškovi života samo četvrtina onih u SAD-u, uz prekrasne plaže i mnogo toga za raditi i jesti. Stopa ozbiljnog kriminala je niska.



