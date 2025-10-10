Tijelo kao iz snova, evo zašto ovu Srpkinju prati milijun ljudi

U moru influencera koji svakodnevno osvajaju društvene mreže, Anja Blagojević, poznatija kao Anja Blaa, se izdvojila autentičnošću i upečatljivim stilom. Rođena u Doboju, a sada s adresom u Dubaiju, Anja je spoj glamura, discipline i mladenačke energije
Rođena je 2000. godine u Doboju, a javnost ju danas prepoznaje po kombinaciji luksuznog stila života, fitnessa, mode i društvenih mreža, gdje svakodnevno dijeli dijelove svoje rutine i osobne filozofije.
S više od milijun pratitelja na Instagramu, Anja je izgradila prepoznatljiv identitet, samouvjerene, dotjerane i ambiciozne mlade žene koja od malih nogu gradi vlastiti put.
Na društvenim mrežama otvoreno govori o svojim uspjesima, ali i izazovima, te često naglašava koliko je važno ulagati u sebe, i fizički i mentalno.
Uz interes za fitness i zdrav način života, Anja je surađivala s brojnim brendovima iz područja mode, ljepote i lifestyle industrije, čime je učvrstila svoj status među regionalnim influencerima.
Šira javnost prvi put je čula za Anju kada je započela vezu s popularnim YouTuberom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.
Njihov odnos bio je izuzetno praćen na društvenim mrežama i u medijima, od zajedničkih objava i videa do burnog raskida koji je postao predmet javnih rasprava.
Iako je veza donijela veliku pažnju, Anja se nakon prekida odlučila distancirati od drame i fokusirati na sebe. U više je navrata istaknula da ne želi biti definirana samo kao “bivša djevojka Bake Praseta”, već kao osoba koja samostalno gradi karijeru.
Nakon svega, Anja je odlučila napraviti veliki korak, preselila se u Dubai.
Ondje je, kako je otkrila, pronašla svoj mir i novu inspiraciju. U rujnu 2025. pokazala je pratiteljima luksuzni stan u potpuno novoj zgradi s bazenom, teretanom i pogledom na more.
