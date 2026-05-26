Forum prijevoznika RH otvara ključna pitanja konkurentnosti i opstanka domaćih prijevoznika

Sektor cestovnog teretnog prijevoza jedan je od ključnih stupova hrvatskog gospodarstva, a o njegovoj stabilnosti i konkurentnosti izravno ovise logistika, opskrbni lanci, izvoz, industrija, građevinski sektor, turizam i svakodnevna opskrba tržišta.

Hrvatski prijevoznici danas posluju u iznimno zahtjevnim uvjetima obilježenima kontinuiranim rastom cijena goriva, visokim trošarinama, rastom troškova rada i financiranja, nedostatkom vozača te sve snažnijim zahtjevima zelene tranzicije. Poseban izazov predstavlja činjenica da gorivo čini i do 40 posto ukupnih troškova poslovanja prijevoznika, dok Hrvatska i dalje nema učinkovit model povrata dijela trošarine za cestovni teretni prijevoz, kakav već godinama postoji u brojnim državama članicama Europske unije.

Foto: Udruženje prijevoznika Zagreb

S ciljem otvaranja ozbiljnog dijaloga o problemima koji sve snažnije ugrožavaju poslovanje domaćih prijevoznika Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Zagreb i Udruženje prijevoznika Zagreb organiziraju 2. Forum prijevoznika RH koji će se održati u srijedu, 27. svibnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu.

Forum okuplja predstavnike resornih ministarstava, institucija, stručnjake i predstavnike prijevozničkog sektora koji će raspravljati o aktualnim problemima i mogućim rješenjima, između ostalog o usporedbi hrvatskog sustava s praksama drugih država članica Europske unije poput Italije, Slovenije, Španjolske, Portugala i Njemačke koje profesionalni cestovni prijevoz podupiru kroz povrate trošarina, porezne olakšice, subvencije goriva i programe modernizacije voznog parka. Hrvatski prijevoznici pritom ostaju u nepovoljnijem položaju na europskom tržištu. Jedna od središnjih tema bit će i problem izrazito starog voznog parka u Republici Hrvatskoj.

Foto: Udruženje prijevoznika Zagreb

Prosječna starost teretnih vozila među najvišima je u Europskoj uniji, što povećava troškove održavanja, potrošnju goriva i emisije te dodatno smanjuje konkurentnost domaćih prijevoznika. Sudionici će raspravljati o potrebi donošenja nacionalnog programa obnove voznog parka, uz poseban naglasak na subvencioniranje EURO VI vozila kao financijski održivog tranzicijskog rješenja za hrvatske uvjete poslovanja.

Forum će otvoriti i pitanje neravnopravnog tretmana cestovnog teretnog i putničkog prijevoza. Dok država već osigurava određene modele subvencija i potpore za sektor prijevoza putnika, sektor cestovnog teretnog prijevoza još uvijek nema usporediv sustav pomoći, unatoč njegovoj strateškoj ulozi za gospodarstvo i opskrbne lance.

Kroz panel rasprave i stručna predavanja sudionici će razgovarati i o problemima graničnih prijelaza, mogućim modelima povrata trošarina i nadoknade dijela troška dizelskog goriva, fiskalnim rasterećenjima, digitalizaciji sektora, pojednostavnjenju carinskih postupaka, zelenoj tranziciji te mjerama za očuvanje konkurentnosti hrvatskih prijevoznika na domaćem i međunarodnom tržištu. Posebna pažnja bit će posvećena i pitanju odlaganja viška zemlje iz iskopa i građevinskog otpada te kapacitetima za njegovo zbrinjavanje, kao i obvezi ugradnje pametnih tahografa u laka komercijalna vozila.

Foto: Udruženje prijevoznika Zagreb

„Forum je prilika za konstruktivnu raspravu o konkretnim rješenjima koja će pomoći očuvanju konkurentnosti domaćih prijevoznika, o stvaranju ravnopravnih tržišnih uvjeta i održivih modela razvoja sektora, modernizaciji voznog parka i stabilnosti cijelog logističkog sustava. Bez snažnog i konkurentnog cestovnog teretnog prijevoza nema stabilnih opskrbnih lanaca, kontinuiranog izvoza ni dugoročno održivog hrvatskog gospodarstva“, poručio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Foto: Udruženje prijevoznika Zagreb

Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, u travnju 2026. godine u djelatnosti cestovnog prijevoza robe aktivno je 3.817 obrta, što je 3,1 posto više nego godinu ranije, odnosno 13,1 posto više nego 2021. godine. Najveći broj obrta u toj djelatnosti bilježe Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska i Varaždinska županija te Grad Zagreb, dok najveći postotni rast broja obrta u posljednjih pet godina bilježe Bjelovarsko-bilogorska, Šibensko-kninska i Zadarska županija. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u travnju 2026. godine u djelatnosti cestovnog prijevoza robe bilo je zaposleno ukupno 10.260 osoba.