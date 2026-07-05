FOTO 10 najljepših plaža Europe

Europa, kontinent s obalom dugom gotovo 40.000 kilometara, nudi zapanjujuću lepezu plaža. Izbor one 'najbolje' ovisi o osobnom ukusu, no postoje mjesta čija ljepota nadilazi subjektivno i redovito se nalazi na vrhu ljestvica
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U moru preporuka, od TripAdvisora do panela putničkih profesionalaca, izdvajaju se dragulji koji nude više od pijeska i mora; nude nezaboravno iskustvo. Donosimo vodič kroz deset takvih europskih rajeva. U nastavku pogledajte 10 najljepših plaža Europe.
| Foto: 123RF
U moru preporuka, od TripAdvisora do panela putničkih profesionalaca, izdvajaju se dragulji koji nude više od pijeska i mora; nude nezaboravno iskustvo. Donosimo vodič kroz deset takvih europskih rajeva. U nastavku pogledajte 10 najljepših plaža Europe. |
Foto: 123RF
U moru preporuka, od TripAdvisora do panela putničkih profesionalaca, izdvajaju se dragulji koji nude više od pijeska i mora; nude nezaboravno iskustvo. Donosimo vodič kroz deset takvih europskih rajeva. U nastavku pogledajte 10 najljepših plaža Europe.
| Foto: 123RF
FTERI, KEFALONIJA, GRČKA.
Gotovo jednoglasno proglašena najljepšom u Europi za 2026., Fteri je skriveni raj na sjevernoj obali Kefalonije.
| Foto: 123RF
Njena izoliranost ključ je njene čari; okružena dramatičnim bijelim liticama, ova šljunčana plaža s tirkiznim morem dostupna je samo brodom ili zahtjevnim planinarenjem.
| Foto: 123RF
Ta nepristupačnost čuva njenu netaknutu prirodu, što je trend koji putnici sve više traže - bijeg od prenapučenih turističkih središta.
| Foto: 123RF
PRAIA DA FALESIA, ALGARVE, PORTUGAL.
Prepoznatljiva po spektakularnim liticama u nijansama od crvene do bijele, Praia da Falésia proteže se na gotovo šest kilometara duž obale Algarve.
| Foto: Canva
Redovito se nalazi na Tripadvisorovim i Forbesovim listama, a njeno ime savršeno opisuje krajolik.
| Foto: Canva
Litice stvaraju jedinstvenu vizualnu kulisu, posebno pri zalasku sunca kada poprimaju zlatan sjaj, a dužina plaže jamči da se uvijek može pronaći miran kutak.
| Foto: Canva
ELAFONISI, KRETA, GRČKA.
Poznata i kao "ružičasta plaža", Elafonisi je prirodni fenomen na jugozapadnoj obali Krete. Jedinstvenu boju duguje tisućama smrvljenih školjki koje se miješaju s finim bijelim pijeskom.
| Foto: Canva
Plitka, topla laguna koja spaja obalu s malenim otočićem čini je idealnom za obitelji.
| Foto: Canva
Kao dio zaštićenog rezervata, Elafonisi je primjer očuvane ljepote, zbog čega je godinama u samom vrhu Tripadvisorovih izbora.
| Foto: Canva
CALA GOLORITZE, SARDINIJA, ITALIJA.
Dragulj sardinijske obale, Cala Goloritzè, toliko je posebna da je od 1995. pod zaštitom UNESCO-a.
| Foto: Canva
Nastala odronom, ova uvala s bijelim oblucima i morem boje akvamarina uokvirena je dramatičnim vapnenačkim stijenama.
| Foto: Canva
Do plaže se dolazi isključivo pješice stazom od sat i pol hoda, ili brodom. Pristup je ograničen kako bi se očuvala njena netaknuta ljepota, a trud dolaska višestruko se isplati.
| Foto: Canva
ZLATNI RAT, BRAČ, HRVATSKA.
Jedan od simbola hrvatske obale, Zlatni rat na otoku Braču, jedinstven je prirodni fenomen. Ovaj šljunčani rt koji se proteže gotovo pola kilometra u tirkizno more neprestano mijenja svoj oblik pod utjecajem vjetra i morskih struja.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL/Instagram
Ovaj šljunčani rt koji se proteže gotovo pola kilometra u tirkizno more neprestano mijenja svoj oblik pod utjecajem vjetra i morskih struja. Uz sve lijepe plaže Hrvatske, ovu turisti često biraju kao najljepšu.
| Foto: Fotolia
Okružena borovom šumom, ova je plaža omiljeno odredište za kupače i ljubitelje jedrenja na dasci. Njena ljepota redovito joj osigurava mjesto na listama najboljih europskih plaza
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
KVALVILA, LOFOTEN, NORVEŠKA.
Dokaz da rajske plaže ne postoje samo na Mediteranu, Kvalvika na norveškom otočju Lofoten nudi arktički san.
| Foto: Canva
Okružena šiljastim granitnim vrhovima koji se spuštaju prema zlatnom pijesku i safirnom moru, ova plaža pruža osjećaj boravka na kraju svijeta.
| Foto: Canva
Dostupna samo planinarskom stazom, nagrađuje posjetitelje potpunom izolacijom i divljom ljepotom. Pogled na ponoćno sunce ili polarnu svjetlost s ove plaže iskustvo je za cijeli život.
| Foto: Canva
KEEM BAY, OTOK ACHILL, IRSKA.
Na krajnjem zapadu irskog otoka Achill skriva se Keem Bay. Ova plaža u obliku polumjeseca, sa zlatnim pijeskom i morem koje poprima nevjerojatne plave i zelene nijanse, ugnijezdila se u podnožju strmih, travnatih padina.
| Foto: Canva
Divljina i osjećaj izoliranosti, često praćeni hirovitim irskim vremenom, daju joj poseban, dramatičan šarm.
| Foto: Canva
Nije rijetkost s obale ugledati i goleme psine, što doprinosi osjećaju istinskog kontakta s prirodom.
| Foto: Canva
KAPUTAS, TURSKA.
Smještena u maloj uvali između strmih litica na tirkiznoj obali, plaža Kaputaş prizor je s razglednice.
| Foto: Canva
Do njenog zlatnog pijeska spušta se 187 stepenica s obalne ceste. Upravo taj dramatičan pristup čini je posebnom i čuva od masovnog turizma.
| Foto: Canva
Voda je ovdje iznimno čista zbog podzemnih izvora koji se ulijevaju u more. Stručnjaci je hvale zbog sirove privlačnosti koja je sve rjeđa na Mediteranu.
| Foto: Canva
PRAIA DE MONTE CLERIGO, ALGARVE, PORTUGAL.
Proglašena najboljom u Europi za 2026. prema izboru "European Best Destinations", ova plaža utjelovljuje autentičnost i prirodu daleko od pretrpanih ljetovališta.
| Foto: Canva
Smještena unutar zaštićenog Parka prirode, poznata je po divljem Atlantiku, zlatnim liticama i nezaboravnim zalascima sunca, zbog čega je dobila nadimak "Plaža zalaska sunca".
| Foto: Canva
Postala je tiho utočište za surfere, planinare i one željne mirnog odmora.
| Foto: Canva
NAVAGIO, ZAKINTOS, GRČKA.
Vjerojatno najfotografiranija plaža u Grčkoj, poznatija kao "Plaža brodoloma", globalni je fenomen.
| Foto: Canva
U srcu bijele šljunčane uvale, okružene okomitim liticama, leži zahrđala olupina krijumčarskog broda Panagiotis.
| Foto: Canva
Iako je njena ljepota neosporna, važno je napomenuti da je zbog opasnosti od odrona pristup samoj plaži i moru oko nje zabranjen tijekom 2026. godine. Pogled s vidikovca na vrhu litice i dalje oduzima dah.
| Foto: Canva