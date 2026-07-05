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FOTO 10 najljepših plaža Europe

Europa, kontinent s obalom dugom gotovo 40.000 kilometara, nudi zapanjujuću lepezu plaža. Izbor one 'najbolje' ovisi o osobnom ukusu, no postoje mjesta čija ljepota nadilazi subjektivno i redovito se nalazi na vrhu ljestvica
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FOTO 10 najljepših plaža Europe
U moru preporuka, od TripAdvisora do panela putničkih profesionalaca, izdvajaju se dragulji koji nude više od pijeska i mora; nude nezaboravno iskustvo. Donosimo vodič kroz deset takvih europskih rajeva. U nastavku pogledajte 10 najljepših plaža Europe. | Foto: 123RF
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U moru preporuka, od TripAdvisora do panela putničkih profesionalaca, izdvajaju se dragulji koji nude više od pijeska i mora; nude nezaboravno iskustvo. Donosimo vodič kroz deset takvih europskih rajeva. U nastavku pogledajte 10 najljepših plaža Europe. | Foto: 123RF
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