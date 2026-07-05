Veliki tjedni horoskop: Lav briljira u ljubavi, Blizanci su osjetljivi, Rak ima tegobe...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Nemojte na sebe preuzimati nove obaveze jer ste iscrpljeni. Ako ste rođeni u ožujku, nemojte pokretati privatne poslove ili otvarati obrt jer osim birokratskih peripetija, naići ćete na mnoga zatvorena vrata.

LJUBAV - Rasprave bi se mogle voditi zbog financijskih neprilika u kući ili neodgovornog ponašanja člana obitelji. Planirate li raditi preinake na kući, nadograđivati ili nešto rušiti, takve akcije radije odgodite. Budite partneru potpora i ne svađajte se.

ZDRAVLJE - U napetom ste razdoblju u kojem može doći do zdravstvenog pogoršanja. Često ćete osjećati umor i razdražljivost. Koristite svaku priliku za opuštanje i razbibrigu. Godilo bi vam ljetovanje.

Najbolji dan: 7. srpnja

Najlošiji dan: 5. srpnja

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Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Odlično ćete komunicirati s okolinom, s lakoćom iskazivati svoje sposobnosti na poslovnom polju i imati sreće u financijama. Brzi ste i spretni pa će se vaši planovi ostvarivati u željenom roku.

LJUBAV - Osjećaji za koje ste već pomislili da su nestali, sada će se početi vraćati još jači nego prije. Putovanja su vam dobro aspektirana pa će mnogi samci na ljetovanju, kakvom izletu ili posjetu rodbini sresti osobu s kojom će razvizi duboke simpatije.

Foto: 123RF

ZDRAVLJE - Krasit će vas zavidna koncentracija pa ćete sve poslove obaviti u kratkom roku. Mnogo ćete čitati, a vaš nemiran duh tražit će ispušni ventil u obliku izlazaka, zabave i druženja do kasnih noćnih sati.

Najbolji dan: 9. srpnja

Najlošiji dan: 8. srpnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Mogući su neočekivani novčani dobici, potpora rodbine ili prijatelja, a mogli biste podosta zaraditi i na jednom honorarnom poslu. No čuvajte se onih koji vam neprimjetno rade iza leđa.

LJUBAV - Planeti će vas učiniti vrlo strastvenima pa unatoč vašoj odmjerenoj prirodi, mnogo otvorenije ćete pokazivati što osjećate. Iskazivat će sve veću potrebu za nježnostima te tako ugodno iznenaditi partnera. Samci će novu simpatiju upoznati u društvu.

ZDRAVLJE - U razdoblju ste s manje stresa i napora. Osjetit ćete osjetiti da ste manje umorni i nervozni. No lipanjski Bliznaci još su malo osjetljivi, a mogli bi se iscrpjeti jer će njegovati starijeg člana kućanstva.

Najbolji dan: 11. srpnja

Najlošiji dan: 6. srpnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Sunce i Merkur u vašem znaku pokrenut će i najpasnivije među vama. Bit ćete puni pokretačke energije, željni znanja i napretka. Na radnom mjestu plijenite pozornost svojom snalažljivošću.

LJUBAV - Rakovima u braku bitno će se poboljšati bračna komunikacija, kao i odnos s djecom. Oni u dugim vezama bit će romantično nadahnuti, a neki bi mogli planirati zaruke. Venra u Djevici od 10.7., podiže vaš libido pa će samci biti zaljubljivi i nekog upoznati.

ZDRAVLJE - Kronične tegobe koje vas muče mogle bi se pojačati pa će neki među vama morati potražiti liječničku pomoć. Za nekog u kući se jako žrtvujete i odričete, što vas prilično umara i iscrpljuje.

Najbolji dan: 5. srpnja

Najlošiji dan: 7. srpnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Briljirat ćete u poslovima vezanima uz istraživanja, prikupljanje podataka, analize, pisanje izvještaja, dopisa ili osmišljavanje dugoročnih planova. No neke kolege razočarat će vas svojom neiskrenošću.

LJUBAV - Rođenima u srpnju otvaraju se lijepi izgledi za ljubavnu sreću. Ako ste tek ušli u vezu, osjetit ćete strast i ispunjenje. Ljetujete li s društvom, lijepo ćete se zabaviti i zbližiti s posebnom osobom. Brakom vezani odlično se slažu s partnerom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

ZDRAVLJE - Imat ćete više energije, no bit ćete nervozniji nego inače. Ne pretjerujte sa sunčanjem jer lako možete “zaraditi“ opekline. Plivanjem ćete najbrže doći do vitke linije pa iskoristite sve blagodati mora.

Najbolji dan: 8. srpnja

Najlošiji dan: 10. srpnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Pred vama su uspješni dani. Šefovi će vam odati priznanje za neke vaše prošle zasluge i zalaganja. Neke vama učinjene nepravde izaći će na vidjelo i osloboditi vas frustracija i osjećaja gorčine.

LJUBAV - Lako ćete se posvađati. Smirite se na vrijeme jer ni partner neće moći dugo trpjeti vaše neujednačeno ponašanje. Samci bi mogli sresti zanimljivu osobu radi koje će slamati vlastite osjećajne kočnice i zaljubiti se.

ZDRAVLJE - Imunitet vam je u padu, što će vas učiniti podložnima prehladama i virozama. Čuvajte se upala, padova i svega što vas može izložiti opasnostima. Živite što mirnije, smanjite konzumaciju alkohola i cigareta.

Najbolji dan: 9. srpnja

Najlošiji dan: 6. srpnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Nenamjernim, ali ipak pogrešnim postupcima i nespretnim izjavama, navest ćete utjecajne pojedince da o vama steknu pogrešnu sliku. Izbjegnite svađe i ne tražite zadovoljštinu pod svaku cijenu.

LJUBAV - Mogli biste pristajati na tajne sastanke, primati tajne ljubavne poruke i idealizirati osjećajne situacije. Izbjegnite veze sa zauzetim osobama. Vaš partner neće moći doprijeti do vašeg srca pa će mu vaše namjere i želje biti velika nepoznanica.

ZDRAVLJE - Nećete podnositi boravak u kući pa ćete nastojati što više vremena provoditi na svježem zraku. Intenzivirat će vam se društveni život pa ćete uživati u druženjima. Zdravlje vam se ovim tjednom popravlja.

Najbolji dan: 11. srpnja

Najlošiji dan: 7. srpnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Rođenima u prvoj dekadi moguća je unosna poslovna prilika vezana uz premještaj u drugi grad. Nezaposleni bi mogli dobiti sezonski posao, koji će vam barem na jedno vrijeme zakrpati financijske rupe.

LJUBAV - U odličnom ste razdoblju kojeg ćete od 10.7. pamtiti po sretnim ljubavnim događajima. Samci, preuzmite inicijativu i priđite simpatiji. Druga strana vas promatra i čeka da napravite prvi korak. Budite hrabri i izravni, pokažite što mislite i osjećate.

ZDRAVLJE - Patit ćete od nesanice ili nekog drugog poremećaja spavanja. Izbjegavajte kasne obroke i crnu kavu, a spavaću sobu dobro provjetrite. Pazite na prehranu jer će vam masna i pržena hrana jako štetiti.



Najbolji dan: 5. srpnja

Najlošiji dan: 9. srpnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Očekuje vas mnogo posla. Često ćete morati raditi i prekovremeno, kako biste izašli ususret zahtjevima firme ili poslodavca. Zbog nagomilanih poslova pomaknut ćete termine za godišnji odmor.

LJUBAV - Još uvijek imate određenih problema u približavanju osobi koja vam se sviđa. No nepogrešivo osjećate da je simpatija koju dulje vremena osvajate sve mekša i da je samo pitanje trenutka kada će popustiti pred vašim šarmom. Vaša će se upornost isplatiti.

ZDRAVLJE - Porast će vaša energija i vitalnost. Osjećat ćete se dobro kako već dugo niste. Odlično su vam aspektirana putovanja pa će ljetovanje u ovom razdoblju biti jako ugodno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 8. srpnja

Najlošiji dan: 6. srpnja





Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Retrogradni Merkur u vama nesklonom znaku Raka vas uvodi u stresno razdoblje. Rokovi će se zgusnuti, a vi biti nervozni zbog preopterećenosti i odgovornosti koje će šefovi svaliti na vaša leđa.

LJUBAV - Samci, ako ste od ovog tjedna negdje na moru, velike su šanse da upoznate osobu iz drugog grada ili sredine. Planut će ljubav pa ćete uživati u noćnim kupanjima i šetnjama po plaži. Ugovarajte romantične susrete, budite hrabri i izravni.

ZDRAVLJE - Postat ćete svjesni važnosti dobrog zdravlja pa ćete početi razmišljati o prestanku pušenja ili započinjanju dijete. Mogli biste odlučiti popraviti zube ili tjelovježbom skinuti nakupljene kilograme.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 10. srpnja

Najlošiji dan: 7. srpnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Nestat će stresa, kao i osjećaja da vas drugi iskorištavaju. Mogli biste dobiti financijsku potporu kroz očekivani kredit. Neki će se usmjeriti na rješavanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

LJUBAV - Imat ćete mnogo briga i obaveza pa će vam se večernji izlasci doimati kao čisto gubljenje vremena. No ipak će vas Venera “vući“ na atraktivne domjenke, proslave i sportska zbivanja, a to će biti mjesta na kojima možete sresti srodnu dušu.

ZDRAVLJE - Marsova potpora iz znaka Blizanaca, bit će zaslužna za vaše odlično zdravlje. Postat ćete energičniji, aktivnije sudjelovati u društvenim zbivanjima, baviti se tjelovježbom i uživati u ljubavnim prilikama.

Najbolji dan: 8. srpnja

Najlošiji dan: 9. srpnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Od ovog tjedna sve vam kreće nabolje, što ćete i sami primijetiti kroz veću naklonost šefova i kolega. Sportski i umjetnički uspjesi potaknut će vas da razvijate svoje talente. Dobro ćete zarađivati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

LJUBAV - Kod Riba rođenih u veljači mogući su nesporazumi u komunikaciji s partnerom. Netko od vas dvoje bit će zasićen odnosom, ali iz toga ne biste trebali raditi dramu. Razmišljajte o ljepšim stranama života – ljetovanju, putovanjima, zabavi.

ZDRAVLJE - U osjetljivom ste razdoblju koje vam iscrpljuje energetske zalihe pa nije isključen jak osjećaj umora i slabosti. Promijenite mjesto boravka, otputujte, potrebna vam je promjena. Pazite se upala i ozljeda!



Najbolji dan: 5. srpnja

Najlošiji dan: 11. srpnja