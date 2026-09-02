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ZA VIŠE VOLUMENA

FOTO 13 frizura zbog kojih tanka kosa izgleda gušće i punije

Tanka kosa često može djelovati ravno i bez volumena, no pravi način šišanja može napraviti veliku razliku. Slojevito šišanje kosi daje više pokreta i vizualno stvara dojam gustoće. Ključ je u pravilnom raspoređivanju slojeva kako se ne bi izgubila punoća vrhova. Od kratkih bobova do dugih slojeva, postoji mnogo opcija za različite duljine kose
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FOTO 13 frizura zbog kojih tanka kosa izgleda gušće i punije
Donosimo 13 frizura koje tankoj kosi mogu dati puniji izgled. | Foto: 123RF
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Donosimo 13 frizura koje tankoj kosi mogu dati puniji izgled. | Foto: 123RF
Komentari 1

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