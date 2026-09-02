FOTO 13 frizura zbog kojih tanka kosa izgleda gušće i punije

LOB DO KLJUČNE KOSTI S NEVIDLJIVIM SLOJEVIMA. Dužina do ključne kosti dovoljno je kratka da kosa ne izgleda otežano. Suptilni, gotovo neprimjetni slojevi unutar frizure dodaju joj lakoću i pokret, a vrhovi i dalje izgledaju gusto. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA