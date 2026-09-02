FOTO 13 frizura zbog kojih tanka kosa izgleda gušće i punije

Tanka kosa često može djelovati ravno i bez volumena, no pravi način šišanja može napraviti veliku razliku. Slojevito šišanje kosi daje više pokreta i vizualno stvara dojam gustoće. Ključ je u pravilnom raspoređivanju slojeva kako se ne bi izgubila punoća vrhova. Od kratkih bobova do dugih slojeva, postoji mnogo opcija za različite duljine kose
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Donosimo 13 frizura koje tankoj kosi mogu dati puniji izgled.
| Foto: 123RF
Donosimo 13 frizura koje tankoj kosi mogu dati puniji izgled.
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Foto: 123RF
Donosimo 13 frizura koje tankoj kosi mogu dati puniji izgled.
| Foto: 123RF
BUTTERFLY CUT.
Kraći slojevi koncentrirani su oko lica i vrha glave, dok se postupno stapaju s duljim dijelovima. Takav raspored daje kosi više pokreta i podiže je od tjemena, zbog čega djeluje voluminoznije.
| Foto: 123RF
LOB DO KLJUČNE KOSTI S NEVIDLJIVIM SLOJEVIMA.
Dužina do ključne kosti dovoljno je kratka da kosa ne izgleda otežano. Suptilni, gotovo neprimjetni slojevi unutar frizure dodaju joj lakoću i pokret, a vrhovi i dalje izgledaju gusto.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
TEKSTURIRANI RAVNI BOB.
Oštra linija vrhova može stvoriti dojam gušće kose, dok skriveni unutarnji slojevi daju pokret. Frizura tako zadržava punoću karakterističnu za ravno rezani bob, ali ne izgleda teško ni spljošteno.
| Foto: Pinterest/Canva
NJEGOVANI SHAG.
Blaža verzija popularnog shag šišanja ima mekše i bolje povezane slojeve. Najviše ih je oko lica i na vrhu glave, što podiže kosu i daje volumen bez previše razbarušenog izgleda.
| Foto: Pinterest/Canva
FRANCUSKI BOB S MIKROSLOJEVIMA.
Kratki bob koji završava oko linije čeljusti prirodno daje tankoj kosi više punoće. Vrlo sitni slojevi stvaraju dodatnu teksturu, a da pritom nisu izrazito vidljivi.
| Foto: 123RF
SLOJEVITI PIXIE.
Kratki slojevi na vrhu glave stvaraju visinu i sprečavaju da tanka kosa izgleda priljubljeno uz tjeme. Frizura je kratka i jednostavna za održavanje, a pravilno postavljeni slojevi čine kosu vizualno gušćom.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
DUGI SLOJEVI OKO LICA.
Ova frizura omogućuje zadržavanje duge kose bez ravnog i beživotnog izgleda. Kraći pramenovi oko obraza i brade daju pokret i vizualno podižu frizuru, dok dulji slojevi stvaraju dimenziju.
| Foto: 123RF
PROZRAČNI WOLF CUT.
Blaža verzija wolf cuta kombinira kraće slojeve na vrhu glave s duljim pramenovima pri dnu. Kontrast između duljina daje kosi teksturu i stvara dojam većeg volumena.
| Foto: 123RF
ZAOBLJENI BOB SA SLOJEVIMA STRAGA.
Kosa je na zatiljku kraća, a prema prednjem dijelu postupno postaje dulja. Takvo stepenasto šišanje stvara više volumena u stražnjem dijelu i daje frizuri zaobljen, puniji oblik.
| Foto: Pinterest/Canva
SREDNJE DUGA KOSA S PERJASTIM VRHOVIMA.
Mekano oblikovani, lagani vrhovi daju tankoj kosi više pokreta. Duljina između ramena i ključne kosti također pomaže jer kosa nije toliko duga da je vlastita težina povlači prema dolje.
| Foto: 123RF
U-REZ SA SLOJEVIMA.
Gledano straga, kosa oblikuje nježno slovo U, dok se slojevi postupno produžuju prema stražnjem dijelu. Takav rez zadržava duljinu, ali istodobno uklanja višak težine i daje kosi više pokreta.
| Foto: 123RF
SOFT OCTOPUS CUT.
Blaža verzija popularne „octopus” frizure sastoji se od slojeva različitih duljina koji su međusobno nježno povezani. Rez daje tankoj kosi teksturu i volumen, ali bez ekstremno naglašenih prijelaza.
| Foto: 123RF
KOSA DO RAMENA SA ZAVJESA ŠIŠKAMA.
Curtain bangs u kombinaciji sa slojevima oko ramena stvaraju dodatnu dimenziju oko lica. Šiške vizualno daju punoću prednjem dijelu, dok slojevi kroz ostatak kose omogućuju više pokreta i volumena.
| Foto: Pinterest